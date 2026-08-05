English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quả cau tươi mang lại lợi ích gì? Những điều cần biết trước khi sử dụng

Thứ Tư, 11:39, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả cau không chỉ gắn với tục ăn trầu mà còn được dùng trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, bên cạnh một số tác dụng tiềm năng, cau tươi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên. Vậy loại quả này có gì đáng lưu ý?

Cau tươi có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Quả cau chứa alkaloid, tannin, polyphenol và một số hợp chất chống oxy hóa, từng được dùng trong y học cổ truyền để hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, arecoline - alkaloid chính có hoạt tính mạnh - khiến việc sử dụng cau tươi thường xuyên hoặc kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và không được khuyến khích.

Hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa

Một số hoạt chất trong quả cau có thể kích thích nhu động ruột, tăng tiết dịch tiêu hóa, từ đó hỗ trợ giảm đầy bụng, khó tiêu và cảm giác khó chịu sau ăn. Tuy nhiên, những tác dụng này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống, chưa đủ bằng chứng lâm sàng để dùng cau điều trị bệnh tiêu hóa. Nếu triệu chứng kéo dài, nên đi khám thay vì tự sử dụng.

qua cau tuoi mang lai loi ich gi nhung dieu can biet truoc khi su dung hinh anh 1
Quả cau không chỉ gắn với tục ăn trầu mà còn được dùng trong y học cổ truyền

Chứa một số hợp chất có khả năng chống oxy hóa

Quả cau chứa polyphenol và tannin có đặc tính chống oxy hóa, có thể góp phần trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào. Tuy nhiên, hàm lượng các chất này phụ thuộc vào giống, độ chín và cách chế biến. Dù một số nghiên cứu ghi nhận hoạt tính chống oxy hóa, chưa đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định cau tươi có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị bệnh ở người.

Thành phần dinh dưỡng và hoạt chất trong quả cau

Quả cau chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, trong đó đáng chú ý là alkaloid, đặc biệt là arecoline, cùng tannin và polyphenol. Những thành phần này tạo nên nhiều tác động sinh học của quả cau.

Alkaloid trong quả cau ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Arecoline là alkaloid chính trong quả cau, có thể kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, tăng nhu động ruột và tiết nước bọt, dịch tiêu hóa. Dùng lượng lớn có thể ảnh hưởng nhịp tim, huyết áp, gây buồn nôn, chóng mặt hoặc ngộ độc. Vì vậy, không nên tự dùng cau hoặc nước cau để hỗ trợ điều trị bệnh.

Tannin và polyphenol trong quả cau có vai trò gì?

Quả cau chứa tannin và polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, nhưng các lợi ích này mới chủ yếu được ghi nhận trong nghiên cứu tiền lâm sàng, chưa đủ bằng chứng trên người. Dùng nhiều tannin kéo dài còn có thể ảnh hưởng hấp thu sắt. Vì vậy, không nên xem cau là nguồn chống oxy hóa thay thế rau xanh, trái cây.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng cau tươi

Dù được dùng trong y học cổ truyền, cau tươi không nên sử dụng thường xuyên hoặc với lượng lớn. Arecoline và các hợp chất hoạt tính trong cau có thể gây buồn nôn, đau bụng, tăng tiết nước bọt, tim đập nhanh, chóng mặt và rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, nhai cau thường xuyên làm tăng nguy cơ xơ hóa dưới niêm mạc, bạch sản và ung thư khoang miệng; IARC xếp cau vào nhóm 1 - tác nhân gây ung thư ở người.

Phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ em, người mắc bệnh tim mạch, gan, thận, tiêu hóa hoặc tổn thương răng miệng không nên tự sử dụng cau khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ. Cau tươi cũng không có đủ bằng chứng để thay thế thuốc hay phương pháp điều trị.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại quả ở Việt Nam có giá rẻ như cho, lại là thuốc quý đắt đỏ trên thế giới
Loại quả ở Việt Nam có giá rẻ như cho, lại là thuốc quý đắt đỏ trên thế giới

VOV.VN - Từ xa xưa, quả cau đã là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bên cạnh ý nghĩa văn hóa, quả cau còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Loại quả ở Việt Nam có giá rẻ như cho, lại là thuốc quý đắt đỏ trên thế giới

Loại quả ở Việt Nam có giá rẻ như cho, lại là thuốc quý đắt đỏ trên thế giới

VOV.VN - Từ xa xưa, quả cau đã là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bên cạnh ý nghĩa văn hóa, quả cau còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Loại quả từng để rụng đầy gốc, giờ thành “xu hướng” được săn lùng
Loại quả từng để rụng đầy gốc, giờ thành “xu hướng” được săn lùng

VOV.VN - Trước đây, quả trầu bà gần như không ai hái, chỉ đề rụng dưới gốc, nhưng gần đây, loại quả này lại được nhiều người săn lùng nhờ trào lưu “mukbang” trên nền tảng số.

Loại quả từng để rụng đầy gốc, giờ thành “xu hướng” được săn lùng

Loại quả từng để rụng đầy gốc, giờ thành “xu hướng” được săn lùng

VOV.VN - Trước đây, quả trầu bà gần như không ai hái, chỉ đề rụng dưới gốc, nhưng gần đây, loại quả này lại được nhiều người săn lùng nhờ trào lưu “mukbang” trên nền tảng số.

Loại quả khô "nhỏ nhưng có võ", bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm
Loại quả khô "nhỏ nhưng có võ", bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

VOV.VN - Táo đỏ từ lâu đã được mệnh danh là "loại quả đến từ thiên đường" trong y học cổ truyền. Không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, táo đỏ còn là một vị thuốc quý với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Loại quả khô "nhỏ nhưng có võ", bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Loại quả khô "nhỏ nhưng có võ", bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

VOV.VN - Táo đỏ từ lâu đã được mệnh danh là "loại quả đến từ thiên đường" trong y học cổ truyền. Không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, táo đỏ còn là một vị thuốc quý với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe