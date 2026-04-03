中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quả mận có gì đặc biệt mà được đánh giá cao về dinh dưỡng?

Thứ Sáu, 15:11, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỗi khi hè về, quả mận trở thành một trong những loại trái cây đặc trưng, được nhiều người ưa chuộng nhờ vị chua ngọt dễ ăn và có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở giá trị ẩm thực, mận còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Những lợi ích nổi bật của quả mận

Hỗ trợ tim mạch, giảm mỡ máu

Mận chứa kali - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim và bảo vệ hệ tim mạch. Đồng thời, hàm lượng chất béo thấp kết hợp với chất xơ dồi dào giúp kiểm soát cholesterol trong máu, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Phù hợp với người thừa cân, tiểu đường

Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, mận giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và chất béo, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đây là lý do loại quả này thường được khuyến nghị cho người bị béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường khi sử dụng ở mức hợp lý.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ trong mận, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Đồng thời, nó còn giúp tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát cảm giác thèm ăn.

qua man co gi dac biet ma duoc danh gia cao ve dinh duong hinh anh 1
Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè, mận còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý

Bảo vệ thị lực

Mận cung cấp nhiều vitamin như A, B, C cùng beta-carotene - những dưỡng chất cần thiết cho mắt. Việc bổ sung mận trong chế độ ăn có thể hỗ trợ phòng ngừa một số vấn đề về thị lực như thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể.

Tăng cường miễn dịch, làm đẹp da

Nhờ chứa vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, mận giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Điều này góp phần cải thiện độ đàn hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa.

Có lợi cho phụ nữ mang thai

Với nguồn vitamin và khoáng chất phong phú, mận có thể hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ mang thai, giúp giảm nguy cơ thiếu máu, hạn chế căng thẳng và hỗ trợ ổn định cơ thể trong thai kỳ. Tuy nhiên, cần sử dụng với lượng phù hợp.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin trong mận có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Những lưu ý khi sử dụng quả mận

Dù giàu dinh dưỡng, việc ăn mận cần có chừng mực để tránh tác dụng không mong muốn.

Ăn quá nhiều có thể gây nóng trong, nổi mụn, ảnh hưởng đến dạ dày và men răng

Hàm lượng oxalat trong mận có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận nếu tiêu thụ nhiều, đặc biệt ở người đã có tiền sử bệnh

Người có cơ địa nhạy cảm nên cân nhắc lượng ăn phù hợp

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, nên rửa sạch và ngâm mận trong nước muối loãng khoảng 20-30 phút trước khi sử dụng nhằm loại bỏ bụi bẩn và dư lượng hóa chất trên vỏ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh
Loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

VOV.VN - Quýt là loại trái cây được yêu thích nhờ hương vị ngọt thanh, dễ bóc vỏ. Không chỉ là thức quả tráng miệng ngon, quả quýt còn chứa đựng kho tàng dinh dưỡng, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

Loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, được ví như "thuốc bổ" cực tốt cho sức khỏe
Loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, được ví như "thuốc bổ" cực tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Quả hồng không chỉ là một loại trái cây có hương vị thơm ngon, ngọt ngào, mà còn là một kho tàng dinh dưỡng mang lại vô số lợi ích sức khỏe. Với hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào, quả hồng xứng đáng có mặt trong thực đơn hàng ngày của bạn.

5 nhóm người nên hạn chế ăn quả mận
5 nhóm người nên hạn chế ăn quả mận

VOV.VN - Mận là loại quả mùa hè được nhiều người yêu thích, nhưng các chuyên gia khuyến cáo 5 nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn quả mận.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe