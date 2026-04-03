Quả mận có gì đặc biệt mà được đánh giá cao về dinh dưỡng?

Những lợi ích nổi bật của quả mận

Hỗ trợ tim mạch, giảm mỡ máu

Mận chứa kali - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim và bảo vệ hệ tim mạch. Đồng thời, hàm lượng chất béo thấp kết hợp với chất xơ dồi dào giúp kiểm soát cholesterol trong máu, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Phù hợp với người thừa cân, tiểu đường

Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, mận giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và chất béo, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đây là lý do loại quả này thường được khuyến nghị cho người bị béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường khi sử dụng ở mức hợp lý.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ trong mận, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Đồng thời, nó còn giúp tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè, mận còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý

Bảo vệ thị lực

Mận cung cấp nhiều vitamin như A, B, C cùng beta-carotene - những dưỡng chất cần thiết cho mắt. Việc bổ sung mận trong chế độ ăn có thể hỗ trợ phòng ngừa một số vấn đề về thị lực như thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể.

Tăng cường miễn dịch, làm đẹp da

Nhờ chứa vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, mận giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Điều này góp phần cải thiện độ đàn hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa.

Có lợi cho phụ nữ mang thai

Với nguồn vitamin và khoáng chất phong phú, mận có thể hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ mang thai, giúp giảm nguy cơ thiếu máu, hạn chế căng thẳng và hỗ trợ ổn định cơ thể trong thai kỳ. Tuy nhiên, cần sử dụng với lượng phù hợp.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin trong mận có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Những lưu ý khi sử dụng quả mận

Dù giàu dinh dưỡng, việc ăn mận cần có chừng mực để tránh tác dụng không mong muốn.

Ăn quá nhiều có thể gây nóng trong, nổi mụn, ảnh hưởng đến dạ dày và men răng

Hàm lượng oxalat trong mận có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận nếu tiêu thụ nhiều, đặc biệt ở người đã có tiền sử bệnh

Người có cơ địa nhạy cảm nên cân nhắc lượng ăn phù hợp

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, nên rửa sạch và ngâm mận trong nước muối loãng khoảng 20-30 phút trước khi sử dụng nhằm loại bỏ bụi bẩn và dư lượng hóa chất trên vỏ.