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Rau má đậu xanh: “Thức uống quốc dân” có thật sự tốt như lời đồn?

Thứ Bảy, 09:23, 27/06/2026
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VOV.VN - Rau má đậu xanh là thức uống quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị thanh mát, dễ uống và khả năng giải nhiệt tốt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Sự kết hợp giữa rau má tươi và đậu xanh không chỉ tạo hương vị dễ chịu mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Rau má đậu xanh có tác dụng gì cho cơ thể?

Rau má đậu xanh là thức uống giải nhiệt được chế biến từ rau má tươi xay nhuyễn kết hợp với đậu xanh đã nấu chín, đôi khi thêm sữa dừa hoặc sữa đặc để tăng hương vị. Loại đồ uống này được đánh giá có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ gan, cải thiện tuần hoàn máu, làm đẹp da và góp phần giảm cholesterol.

Tác dụng đối với tim mạch

Rau má đậu xanh có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Đồng thời, thức uống này giúp tăng cường độ bền thành mạch và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch.

Đối với những người thừa cân hoặc có nguy cơ gan nhiễm mỡ, việc sử dụng rau má đậu xanh đúng cách có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng chuyển hóa mỡ trong cơ thể.

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Rau má đậu xanh có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch

Tác dụng đối với làn da

Thức uống này được đánh giá cao trong việc hỗ trợ cải thiện làn da từ bên trong. Rau má đậu xanh giúp cấp ẩm, hỗ trợ tái tạo tế bào da, giảm tình trạng mụn và cháy nắng.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa có trong rau má còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa, giúp da sáng và khỏe hơn nếu sử dụng đều đặn.

Hỗ trợ giải độc cơ thể

Rau má vốn được biết đến với khả năng hỗ trợ thanh nhiệt và giải độc gan. Khi kết hợp với đậu xanh, hiệu quả này được tăng cường, giúp cơ thể mát hơn, hỗ trợ hạ sốt và tăng cường miễn dịch.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy rau má có thể hỗ trợ cơ thể trong trường hợp dị ứng, rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra, loại thức uống này còn được xem là có lợi trong việc hỗ trợ ổn định huyết áp.

Cải thiện tinh thần

Trong những thời điểm mệt mỏi hoặc cần sự tập trung, một ly rau má đậu xanh có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn. Đây cũng là lựa chọn thay thế phù hợp cho những người không sử dụng được cà phê.

Ngoài ra, rau má đậu xanh còn có thể hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp tinh thần thư giãn hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Một số tác dụng khác

Việc sử dụng rau má đậu xanh hợp lý còn được cho là có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ, tăng cường nhận thức và làm chậm quá trình suy giảm chức năng thần kinh. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tiềm năng của rau má trong việc hỗ trợ các bệnh lý liên quan đến thoái hóa thần kinh.

Bên cạnh đó, thức uống này còn cung cấp sắt, vitamin và khoáng chất, giúp hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu. Một số ý kiến cũng cho rằng rau má có thể hỗ trợ giảm rụng tóc và cải thiện sức khỏe tóc.

Rau má đậu xanh có gây tăng cân không?

Trong bối cảnh nhiều người lo ngại tăng cân do đồ uống nhiều đường như trà sữa, rau má đậu xanh được xem là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại đồ uống này có lượng calo thấp hơn nhiều so với các thức uống phổ biến khác, tuy nhiên sẽ tăng đáng kể nếu thêm sữa đặc hoặc sữa dừa. Trung bình 100 ml rau má đậu xanh cung cấp khoảng 150 kcal, vì vậy cần kiểm soát nguyên liệu đi kèm, đặc biệt với người đang ăn kiêng hoặc theo dõi cân nặng.

Cách làm rau má đậu xanh đúng cách

Nguyên liệu gồm rau má tươi, đậu xanh cà vỏ, có thể thêm sữa đặc tùy khẩu vị.

Cách làm: Ngâm đậu xanh 4-5 giờ rồi hấp chín khoảng 30 phút. Rau má rửa sạch, loại bỏ lá già, xay với nước theo tỷ lệ 1:2 rồi lọc lấy nước cốt. Trộn nước rau má với đậu xanh đã hấp, thêm sữa đặc nếu thích vị ngọt. Thưởng thức ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh, nên dùng trong vòng 24 giờ và không để qua ngày.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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