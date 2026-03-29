Rau má - thức uống giải nhiệt quen thuộc nhưng không phải ai cũng nên dùng

Chủ Nhật, 15:18, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rau má là thức uống quen thuộc, thanh mát và giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều hoặc không đúng cách, loại rau này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Lợi ích của rau má đối với sức khỏe

Hỗ trợ hoạt động của não bộ: Rau má chứa các dưỡng chất có lợi cho hệ thần kinh, giúp tăng cường tuần hoàn máu lên não, từ đó góp phần cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Tăng cường tuần hoàn và giảm căng thẳng: Loại rau này có thể giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ hệ thần kinh, đồng thời giúp giảm stress, mệt mỏi và cải thiện tâm trạng.

Nâng cao sức đề kháng: Rau má có đặc tính kháng khuẩn, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng và giúp cơ thể đào thải độc tố. Với trẻ nhỏ, rau má còn được dùng hỗ trợ hạ sốt và cải thiện tiêu hóa.

Làm đẹp da: Nhờ chứa saponin cùng nhiều hợp chất chống viêm, rau má giúp làm dịu da, hỗ trợ phục hồi tổn thương do mụn và thúc đẩy quá trình tái tạo da. Các dưỡng chất khác trong rau má còn giúp da săn chắc, chậm lão hóa.

Giảm rụng tóc: Các thành phần dinh dưỡng trong rau má có thể giúp nuôi dưỡng da đầu, kích thích tóc phát triển và hạn chế gãy rụng.

Cải thiện giấc ngủ: Rau má được xem như một giải pháp tự nhiên giúp thư giãn thần kinh, từ đó nâng cao chất lượng giấc ngủ và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Những đối tượng nên hạn chế sử dụng

Dù có nhiều lợi ích, rau má không phù hợp với tất cả mọi người. Một số nhóm cần thận trọng hoặc tránh sử dụng gồm:

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc có kế hoạch mang thai

Người mắc bệnh gan hoặc một số bệnh ung thư

Người bị tiểu đường

Người đang dùng thuốc an thần hoặc thuốc chống trầm cảm

Uống rau má nhiều có tốt không?

Theo các chuyên gia, hiện chưa có kết luận cụ thể về mức độ gây hại khi sử dụng rau má trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc lạm dụng bất kỳ thực phẩm nào cũng không được khuyến khích. Nếu dùng quá nhiều, rau má có thể ảnh hưởng đến gan, thận và tế bào máu.

Khuyến nghị sử dụng: Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 30 - 40g rau má tươi.

Không nên dùng liên tục quá 1 tháng, cần có thời gian ngừng trước khi sử dụng lại.

Thời điểm thích hợp để uống là vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Có thể dùng rau má khô nhưng cần kiểm soát liều lượng.

Uống nước rau má giảm cân: Lợi bất cập hại nếu dùng sai cách

VOV.VN - Rau má được xem là vị thuốc trong y học cổ truyền nhờ tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Nhiều người truyền tai nhau rằng, uống nước rau má có thể giúp giảm cân một cách tự nhiên. Vậy thực hư rau má có giúp giảm cân hay không và cần lưu ý gì khi sử dụng để đảm bảo an toàn?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Rau má: Bài thuốc tự nhiên, nhưng không phải ai cũng dùng được

VOV.VN - Rau má là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ là thực phẩm giải khát ngày hè, rau má còn được coi như một vị thuốc dân gian với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng loại rau này cũng cần có chừng mực và đúng cách.

VOV.VN - Nước rau má là thức uống được nhiều người ưa chuộng vào mùa hè, nhưng không phải ai cũng biết tác dụng của loại nước này.

