Rau tiến vua tốt thế nào? Những công dụng khiến nhiều người tìm mua

Thứ Hai, 09:21, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rau tiến vua ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Không chỉ là món ăn ngon, loại rau này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Rau tiến vua là gì?

Rau tiến vua, còn gọi là rau cần biển hay công sôi, thường mọc ở vùng ven biển với thân dài, mềm, nhỏ bằng ngón tay út. Hiện loại rau này chủ yếu được bán dưới dạng khô; trước khi chế biến chỉ cần ngâm nước ấm khoảng 2-3 giờ cho nở mềm rồi cắt khúc vừa ăn.

Rau tiến vua có tác dụng gì?

Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Rau tiến vua chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng như protein, pectin, axit amin, vitamin cùng các khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, canxi, kali, natri, phốt pho, carotene và nhiều vi chất khác. Đây là nguồn thực phẩm giúp cơ thể được bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Theo kết quả phân tích của Viện Khoa học Trung Quốc, rau tiến vua chứa khoảng 20 loại khoáng chất và axit amin cần thiết cho cơ thể. Việc sử dụng thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch như đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay thiếu máu não.

rau tien vua tot the nao nhung cong dung khien nhieu nguoi tim mua hinh anh 1
Rau tiến vua ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng

Cải thiện hệ tiêu hóa

Theo Đông y Trung Quốc, rau tiến vua có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ dồi dào trong loại rau này còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giúp hạn chế tình trạng đầy bụng, khó tiêu và táo bón.

Hỗ trợ làm đẹp da

Đây cũng là một trong những lý do khiến rau tiến vua được nhiều phụ nữ ưa chuộng. Hàm lượng vitamin E trong rau có tác dụng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giúp da trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. Ngoài ra, các dưỡng chất trong rau còn góp phần làm mờ nếp nhăn, phù hợp với phụ nữ trung niên.

Góp phần phòng ngừa ung thư

Một trong những dưỡng chất đáng chú ý có trong rau tiến vua là phytonutrients. Hợp chất này được cho là có khả năng hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối u trong cơ thể, đặc biệt là một số khối u ác tính ở vú, dạ dày và tá tràng.

Cách chọn rau tiến vua khô ngon

Rau tiến vua có giá phải chăng và dễ mua, nhưng để chọn loại ngon, nên ưu tiên rau có màu xanh xám nhạt, cọng đều, không bị nấm mốc và có mùi thơm tự nhiên, không lẫn mùi lạ.

Những món ngon từ rau tiến vua

Rau tiến vua xào thịt bò

Rau tiến vua xào thịt bò là món ăn phù hợp với người bận rộn vì thời gian chế biến khá nhanh, chỉ khoảng 30 phút.

Thịt bò sau khi rửa sạch, cắt miếng vừa ăn sẽ được ướp với dầu hào khoảng 15 phút cho thấm vị. Rau tiến vua ngâm nở mềm, cà rốt sơ chế sạch và cắt khúc, tỏi đập dập. Sau đó, phi thơm tỏi, xào thịt bò đến khi săn lại rồi cho rau và cà rốt vào đảo đều, nêm nếm vừa ăn. Thành phẩm có thịt bò mềm đậm vị, rau giòn ngon, thích hợp dùng cùng cơm nóng.

Rau tiến vua xào tôm và mực

Ngoài thịt bò, rau tiến vua kết hợp với tôm và mực cũng tạo nên món ăn thơm ngon, hấp dẫn.

Rau sau khi cắt khúc được ngâm khoảng 40-50 phút cho nở mềm rồi rửa sạch, để ráo. Tôm bóc vỏ, rút chỉ lưng; mực làm sạch và cắt khoanh vừa ăn. Phi thơm hành khô, cho rau tiến vua vào xào trước khoảng 4-5 phút, sau đó thêm tôm và mực vào đảo đều, nêm gia vị vừa ăn rồi xào thêm vài phút trước khi tắt bếp.

Gỏi rau tiến vua tôm thịt

Gỏi rau tiến vua tôm thịt là món ăn thanh mát, thường dùng kèm bánh phồng tôm giòn.

Trong lúc ngâm rau cho nở mềm, bạn sơ chế tôm và thịt heo, sau đó luộc chín riêng. Nước trộn gỏi được pha từ nước mắm, đường, nước tắc, tỏi băm và ớt tùy khẩu vị. Cuối cùng, trộn đều rau với nước sốt, thêm tôm và thịt để nguyên liệu thấm vị. Với giá trị dinh dưỡng cao và cách chế biến đa dạng, rau tiến vua ngày càng xuất hiện nhiều trong bữa ăn gia đình.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Rau đặc sản ai cũng tưởng chỉ dành cho vua chúa, giá 450.000 đồng/kg
Sự thật về rau khô “tiến vua” đắt đỏ được rao bán trên mạng

VOV.VN - Dân buôn chợ đầu mối online đang ồ ạt chào bán nhiều hàng Tết Ất Tỵ rau “tiến vua” với giá đắt đỏ, nhưng thật ra đây là loại rau khô rất bình dân được nhập về từ Trung Quốc.

Loại rau Việt được coi là "vua thảo mộc", dược tính cực cao, ăn vào bổ đủ đường

VOV.VN - Từ xa xưa, ngải cứu đã được biết đến như một loại thảo dược quý với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Không chỉ là một loại rau ăn kèm thơm ngon, ngải cứu còn được sử dụng để chữa bệnh, bồi bổ cơ thể và làm đẹp da.

