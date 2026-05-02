Sáp ong ăn được không và vì sao nhiều người coi đó là “báu vật” sức khỏe?

Thứ Bảy, 09:10, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáp ong là sản phẩm tự nhiên có trong tổ ong, xuất hiện cùng với mật ong và phấn hoa. Ngoài việc được sử dụng để làm nến, mỹ phẩm hay dược liệu, nhiều người còn băn khoăn liệu sáp ong có thể ăn được hay không và mang lại lợi ích gì cho sức khỏe.

Sáp ong là gì?

Sáp ong là chất do ong thợ tiết ra từ tuyến sáp ở bụng, có màu vàng nhạt đến vàng cam, vị hơi ngọt và mùi thơm nhẹ. Ong dùng sáp để xây tổ, tạo các ô lục giác chứa mật ong, phấn hoa và nuôi ấu trùng. Đây là sản phẩm tự nhiên, không phải hóa chất tổng hợp. Sáp ong mềm và tan chảy ở khoảng 62-65°C, thuận tiện cho chế biến và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Sáp ong ăn được không?

Sáp ong có ăn được không là câu hỏi nhiều người đặt ra, đặc biệt khi tiếp xúc với sáp ong thô lấy trực tiếp từ tổ. Để hiểu rõ hơn, cần xem xét thành phần và đặc tính của loại nguyên liệu này.

Thành phần có trong sáp ong

Thành phần chính của sáp ong gồm các axit béo, este, rượu béo cùng nhiều hợp chất sinh học tự nhiên. Cấu trúc này giúp sáp ong bền, không tan trong nước và khó phân hủy trong môi trường.

Ngoài ra, sáp ong còn chứa khoảng 30 loại flavonoid như pinocembrin, galangin, chrysin, cùng các vitamin A, B, D, E và một số khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Sáp ong là sản phẩm tự nhiên có trong tổ ong, xuất hiện cùng với mật ong và phấn hoa

Có thể ăn sáp ong được không?

Sáp ong có thể ăn được nhưng không nên dùng tùy ý hoặc với số lượng lớn. Sáp ong tự nhiên không chứa độc tố, không gây phản ứng hóa học có hại trong tiêu hóa, nhưng khó tiêu nên phần lớn sẽ được đào thải ra ngoài.

Hiện nay, sáp ong thường được tinh chế để dùng trong một số sản phẩm thực phẩm như kẹo nhai, viên ngậm hoặc lớp phủ bảo quản, an toàn hơn dạng thô. Nếu dùng trực tiếp, nên nhai để lấy mật và tinh chất rồi nhả bã, không nên nuốt toàn bộ sáp.

Công dụng của sáp ong

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Nhai sáp ong có thể giúp làm sạch khoang miệng do kích thích tiết nước bọt, từ đó hỗ trợ rửa trôi mảng bám và vi khuẩn. Một số hợp chất tự nhiên trong sáp ong còn có đặc tính kháng khuẩn nhẹ, góp phần giảm mùi hôi miệng và hỗ trợ phòng ngừa sâu răng.

Giảm ho, làm dịu cổ họng

Khi nhai, lớp sáp tạo độ trơn giúp làm dịu niêm mạc họng, hỗ trợ giảm kích ứng và khàn tiếng. Nhiều người thường nhai sáp ong cùng mật ong để giúp cổ họng dễ chịu hơn, đặc biệt khi thời tiết lạnh hoặc khi nói nhiều.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Dù không được tiêu hóa hoàn toàn, sáp ong dùng với lượng nhỏ có thể kích thích nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Một số quan niệm dân gian cho rằng sáp ong còn giúp đào thải cặn bã trong đường ruột, giảm cảm giác đầy bụng.

Tăng cường đề kháng

Sáp ong chứa axit béo, vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Khi sử dụng với lượng vừa phải kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, sáp ong có thể góp phần nâng cao sức đề kháng tự nhiên.

Thư giãn tinh thần

Sáp ong có mùi thơm nhẹ đặc trưng, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái. Hương thơm tự nhiên này giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác thoải mái. Đây cũng là lý do sáp ong thường được sử dụng trong nến thơm hoặc các sản phẩm tinh dầu.

Một số công dụng khác

Ngoài các lợi ích trên, sáp ong còn được cho là có thể dưỡng ẩm, làm mềm và giúp da căng mịn; chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ gan; hỗ trợ làm lành vết thương nhẹ như bỏng; và góp phần cải thiện tuần hoàn máu.

Cách sử dụng sáp ong

Sau khi hiểu sáp ong có ăn được không, cần lưu ý: nên nhai mật ong trong bánh tổ rồi nhả phần sáp để tận dụng dưỡng chất; trẻ nhỏ, người dị ứng với sản phẩm từ ong hoặc hệ tiêu hóa yếu không nên dùng; không ăn quá nhiều để tránh đầy bụng, khó tiêu và chỉ sử dụng sáp ong có nguồn gốc rõ ràng để hạn chế tạp chất và nguy cơ nhiễm bẩn.

Mật ong ăn cùng những thứ này lợi ích sức khỏe tăng gấp bội lại ít người biết

VOV.VN - Mật ong từ lâu đã được mệnh danh là "thần dược" tự nhiên với vô vàn lợi ích cho sức khỏe, từ kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu cổ họng đến tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, khi kết hợp mật ong với một số loại thực phẩm đặc biệt, công dụng của mật ong còn tăng lên gấp bội.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
