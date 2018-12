Sau khi tiêm vaccine ComBE Five, trẻ sẽ gặp phản ứng gì?

Theo kế hoạch cuối tháng 12/2018, Bộ Y tế bắt đầu cho triển khai vaccine ComBe Five của Ấn Độ thay thế vaccine 5 trong 1 Quinvaxem.

Vaccine ComBe Five là loại vaccine phối hợp phòng được 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan b, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib. Đây là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Sử dụng vắc xin phối hợp ComBE Five sẽ giảm số mũi tiêm cho trẻ, tiết kiệm thời gian cho các bà mẹ và gia đình đồng thời trẻ em có cơ hội phòng được 5 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Vaccine ComBE Five được tiêm cho trẻ dưới 1 tuổi vào lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi. Khoảng cách giữa các mũi tiêm tối thiểu là 1 tháng. Không sử dụng vaccine này cho trẻ sơ sinh.

Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, dù là vaccine gì cũng sẽ có rủi ro nhất định. Khi tiêm vaccine, trẻ có phản ứng sốt, quấy khóc, da đỏ và đau... trong vòng 24h-48h tự khỏi. Tuy nhiên có những trường hợp cơ thể gặp những phản ứng quá mẫn sẽ gây ra sốc phản vệ, nếu cấp cứu kịp thời sẽ qua khỏi.

“Vaccine cơ bản là an toàn nhưng không thể tuyệt đối. Vừa qua, Bộ Y tế cũng đã triển khai thêm những hoạt động chống sốc cho các cơ sở y tế, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cha mẹ vẫn phải cùng bác sĩ theo dõi phản ứng của trẻ để thấy dấu hiệu bất thường có thể cấp cứu kịp thời”- ông Dương cho biết.

Các trường hợp cần tạm hoãn tiêm chủng vaccine ComBE Five:

- Trẻ mắc các bệnh cấp tính, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng

- Trẻ sốt ≥ 37,5°C hoặc hạ thân nhiệt ≤ 35,5 °C (đo nhiệt độ tại nách).

- Trẻ mới truyền máu, các sản phẩm từ máu hoặc dùng các sản phẩm globulin miễn dịch trong vòng 3 tháng trừ trường hợp trẻ đang sử dụng globulin miễn dịch điều trị viêm gan B.

- Trẻ đang hoặc mới kết thúc đợt điều trị corticoid (uống, tiêm) trong vòng 14 ngày.

- Trẻ có cân nặng dưới 2000 gram.

Một số phản ứng có thể gặp khi sử dụng vắc xin ComBE Five:

+ Khóc dai dẳng trên 3 giờ trong vòng 48 giờ sau tiêm vắc xin với tỷ lệ là <1/100 liều sử dụng.

+ Co giật có kèm theo sốt hoặc không sốt trong vòng 3 ngày sau tiêm vắc xin với tỷ lệ là <1/100 liều sử dụng.

+ Giảm trương lực cơ, giảm đáp ứng xảy ra trong vòng 48 giờ với tỷ lệ là 1-2/1000 liều.

+ Sốc phản vệ có thể xảy ra với tỷ lệ 20/1 triệu liều.

Cách theo dõi, chăm sóc trẻ sau khi tiêm chủng:

Sau khi tiêm chủng cho trẻ, cha mẹ cần cho trẻ ở lại 30 phút tại điểm tiêm chủng để được cán bộ y tế theo dõi và kịp thời xử trí nếu có những phản ứng bất thường xảy ra.

Tiếp tục theo dõi trẻ sau tiêm chủng tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng: Người theo dõi trẻ phải là người trưởng thành và biết chăm sóc trẻ.

Cha mẹ lưu ý bế, quan sát trẻ thường xuyên và chú ý không chạm, đè vào chỗ tiêm của trẻ.

Cho trẻ bú/ăn đủ bữa, đủ số lượng, đúng tư thế, không bú/ăn khi nằm…thường xuyên kiểm tra trẻ, đặc biệt ban đêm.

Vaccine ComBE Five.

Không đắp bất cứ thứ gì vào vị trí tiêm.

Nếu phát hiện bất thường gì về sức khỏe của trẻ thì phải báo ngay cho nhân viên y tế để kịp thời xử lý.

Đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu: quấy khóc dai dẳng, kích thích vật vã, lừ đừ; Khó thở (rút lõm hõm ức, bụng, tím môi, thở ậm ạch); Sốt cao trên 39 độC, khó hạ nhiệt độ, hoặc sốt kéo dài hơn 24h; Da nổi vân tím, chi lạnh; Nôn trớ nhiều lần, bỏ bữa ăn, bú kém, bỏ bú; Co giật; Phát ban.

Cha mẹ cần làm gì khi đưa trẻ đi tiêm chủng?

Khi đưa trẻ đi tiêm chủng, cha mẹ cần mang theo phiếu/sổ tiêm chủng cá nhân. Chủ động thông báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con mình như đang ốm, sốt, tiền sử dị ứng hay phản ứng mạnh với những lần tiêm chủng trước như sốt cao, quấy khóc kéo dài, sưng đau lan rộng tại vị trí tiêm hoăc có bất thường gì khác.

Yêu cầu các cán bộ y tế thông báo về các loại vaccine tiêm chủng cho trẻ và hướng dẫn theo dõi, chăm sóc trẻ sau tiêm chủng. Chủ động đề nghị cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi tiêm.

Đưa trẻ đến điểm tiêm chủng theo đúng thời gian, địa điểm đã được thông báo để đảm bảo điểm tiêm chủng không quá đông và cán bộ y tế thuận tiện thực hành tiêm chủng an toàn./.

