Sinh lý nam suy giảm? Thử ngay những thực phẩm quen thuộc này

Chủ Nhật, 14:59, 05/04/2026
VOV.VN - Chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh lý nam giới. Bổ sung đầy đủ dưỡng chất như protein, kẽm, omega-3 giúp cải thiện phong độ, trong khi thiếu hụt có thể gây suy giảm chức năng.

Những thực phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới

Nhiều loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nếu được sử dụng hợp lý:

Hàu: Đây là thực phẩm giàu kẽm - khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất testosterone và tinh trùng. Bên cạnh đó, hàu còn cung cấp protein và các hợp chất sinh học giúp hỗ trợ chức năng sinh sản.

Cá hồi: Là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, cá hồi giúp cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch - yếu tố có liên quan mật thiết đến chức năng sinh lý. Nam giới nên ăn cá hồi 2-3 lần mỗi tuần với lượng vừa phải để bổ sung chất béo có lợi.

Thịt bò: Thịt bò chứa nhiều L-arginine, carnitine và kẽm, có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, cần ăn ở mức hợp lý, tránh lạm dụng.

sinh ly nam suy giam thu ngay nhung thuc pham quen thuoc nay hinh anh 1
Chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh lý nam giới

Rau chân vịt (rau bina): Loại rau này giàu magie, axit folic và vitamin B9, giúp hỗ trợ tuần hoàn và góp phần cải thiện sức khỏe sinh lý nam.

Socola đen: Không chỉ giàu chất chống oxy hóa, socola đen còn chứa một lượng nhỏ kẽm và selen. Các hợp chất như caffeine và phenylethylamine có thể giúp tăng nhịp tim, cải thiện lưu thông máu và tạo cảm giác hưng phấn, tích cực.

Rượu vang đỏ: Một số hợp chất như flavonoid và polyphenol trong vang đỏ được cho là có lợi cho tuần hoàn máu. Khi sử dụng với lượng vừa phải, loại đồ uống này có thể hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý. Tuy nhiên, cần kiểm soát lượng tiêu thụ để tránh tác dụng ngược.

Lưu ý để duy trì sức khỏe sinh lý ổn định

Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm phù hợp, nam giới cần chú ý đến lối sống để duy trì sức khỏe lâu dài:

Xây dựng chế độ ăn khoa học: Đảm bảo khẩu phần đa dạng, cân đối giữa các nhóm chất, tăng cường rau xanh, trái cây, thịt và hải sản.

Tập luyện đều đặn: Duy trì thói quen vận động ít nhất 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi từ 30-45 phút để nâng cao thể lực.

Hạn chế thói quen không lành mạnh: Tránh lạm dụng thủ dâm hoặc các hành vi có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Duy trì đời sống tình dục an toàn: Hạn chế các mối quan hệ rủi ro, đảm bảo an toàn để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Có thể thấy, dinh dưỡng là yếu tố nền tảng giúp nam giới duy trì sức khỏe sinh lý. Việc kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh không chỉ giúp cải thiện phong độ mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
