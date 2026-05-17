中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sóng nhiệt nguy hiểm đến mức nào mà nhiều người vẫn chủ quan?

Chủ Nhật, 06:15, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến các đợt sóng nhiệt xuất hiện ngày càng dày đặc và khắc nghiệt hơn, không chỉ tác động đến môi trường mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe con người. Nắng nóng kéo dài, đặc biệt khi đi kèm tình trạng không khí tù đọng, có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, hô hấp và thần kinh.

Sóng nhiệt ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?

Sóng nhiệt là hiện tượng nắng nóng bất thường kéo dài trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần và thường đi kèm tình trạng ít gió, không khí ngột ngạt. Vậy hiện tượng này tác động ra sao đến sức khỏe con người?

Gây mất nước và rối loạn điện giải

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi hơn để làm mát. Nếu không bổ sung đủ nước và khoáng chất, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng: Mất nước, thiếu natri, kali, rối loạn điện giải. Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng chuột rút, mệt mỏi, tụt huyết áp hoặc ngất xỉu.

Làm suy giảm khả năng điều hòa thân nhiệt

Ở điều kiện bình thường, cơ thể có khả năng tự cân bằng nhiệt độ. Tuy nhiên, trong các đợt sóng nhiệt kéo dài, cơ chế này có thể bị quá tải, đặc biệt ở các nhóm người cao tuổi, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp hoặc bệnh thận. Hệ quả là thân nhiệt có thể tăng nhanh, làm gia tăng nguy cơ suy kiệt hoặc đột quỵ do nhiệt.

Làm bệnh nền trở nặng

Nắng nóng kéo dài khiến nhịp tim tăng, cơ thể cần nhiều oxy hơn và làm tăng áp lực lên hệ tim mạch. Điều này có thể khiến các bệnh lý nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, hen phế quản hay suy thận diễn biến nghiêm trọng hơn.

song nhiet nguy hiem den muc nao ma nhieu nguoi van chu quan hinh anh 1
Biến đổi khí hậu khiến các đợt sóng nhiệt xuất hiện ngày càng dày đặc và khắc nghiệt hơn, không chỉ tác động đến môi trường mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe con người

Những bệnh thường gặp do sóng nhiệt gây ra

Cũng giống như ô nhiễm không khí kéo dài có thể gây bệnh hô hấp, sóng nhiệt là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều rối loạn sức khỏe nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Chuột rút do nhiệt

Tình trạng này thường xảy ra ở những người lao động hoặc vận động ngoài trời trong thời gian dài. Nguyên nhân chủ yếu là cơ thể mất quá nhiều nước và khoáng chất qua mồ hôi nhưng không được bổ sung kịp thời.

Biểu hiện thường gặp gồm co thắt cơ đột ngột ở bắp chân, bàn tay hoặc bàn chân, kèm cảm giác đau và căng cứng cơ. Nhóm có nguy cơ cao gồm công nhân xây dựng, nông dân, người lao động ngoài trời hoặc học sinh tham gia hoạt động thể chất dưới nắng nóng.

Suy kiệt do nhiệt

Đây là tình trạng nghiêm trọng hơn, xảy ra khi cơ thể mất nước kéo dài trong môi trường nhiệt độ cao nhưng không được bù nước kịp thời. Người bị suy kiệt do nhiệt thường có các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, mệt lả, da lạnh, tái xanh, đổ nhiều mồ hôi, tụt huyết áp hoặc dễ ngất. Nếu không được xử lý sớm, tình trạng này có thể tiến triển thành Say nắng nguy hiểm đến tính mạng.

Kiệt sức do nhiệt nặng

Kiệt sức do nhiệt nặng, hay Sốc nhiệt, là biến chứng nguy hiểm nhất do sóng nhiệt gây ra khi cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt. Khi nhiệt độ cơ thể vượt 40 độ C, người bệnh có thể lú lẫn, co giật, hôn mê, da nóng khô và đối mặt nguy cơ tổn thương thần kinh, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Làm cách nào để bảo vệ sức khỏe trước sóng nhiệt?

Để giảm rủi ro do thời tiết cực đoan, mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao. Nên uống đủ nước, có thể bổ sung điện giải bằng nước chanh muối hoặc Oresol, đồng thời hạn chế nước ngọt, đồ uống có gas và rượu bia. Người dân cũng nên tránh hoạt động ngoài trời từ 10h-16h, ưu tiên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý để tránh sốc nhiệt. Nếu buộc phải ra ngoài, cần che chắn kỹ bằng mũ rộng vành, quần áo dài tay sáng màu, kính râm và khẩu trang chống nắng.

anh-song-nhiet.jpg

Sóng nhiệt gây ra chứng đau nửa đầu thường xuyên

VOV.VN - Tờ Bưu điện Washington Post hôm 10/7 dẫn lời của các chuyên gia y tế Mỹ cho biết, sóng nhiệt có thể là một yếu tố chính gây ra chứng nửa đầu mặc dù cơn đau đầu thường là sự kết hợp của các yếu tố môi trường phức tạp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: sóng nhiệt nguy hiểm như thế nào biến đổi khí hậu nắng nóng kéo dài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sóng nhiệt tấn công toàn cầu: Cái giá quá đắt của biến đổi khí hậu!
Sóng nhiệt tấn công toàn cầu: Cái giá quá đắt của biến đổi khí hậu!

Theo giới chuyên gia, các đợt sóng nhiệt bao trùm toàn cầu là cái giá quá đắt của thực trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên ngoài tầm kiểm soát.

Sóng nhiệt tấn công toàn cầu: Cái giá quá đắt của biến đổi khí hậu!

Sóng nhiệt tấn công toàn cầu: Cái giá quá đắt của biến đổi khí hậu!

Theo giới chuyên gia, các đợt sóng nhiệt bao trùm toàn cầu là cái giá quá đắt của thực trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên ngoài tầm kiểm soát.

Sóng nhiệt khiến hàng chục người vô gia cư thiệt mạng ở New Delhi
Sóng nhiệt khiến hàng chục người vô gia cư thiệt mạng ở New Delhi

VOV.VN - Sóng nhiệt bao trùm miền bắc Ấn Độ đã khiến gần 200 người vô gia cư ở thủ đô New Delhi thiệt mạng trong tuần qua, trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với thời tiết mùa hè oi bức cùng nhiệt độ cao kỷ lục.

Sóng nhiệt khiến hàng chục người vô gia cư thiệt mạng ở New Delhi

Sóng nhiệt khiến hàng chục người vô gia cư thiệt mạng ở New Delhi

VOV.VN - Sóng nhiệt bao trùm miền bắc Ấn Độ đã khiến gần 200 người vô gia cư ở thủ đô New Delhi thiệt mạng trong tuần qua, trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với thời tiết mùa hè oi bức cùng nhiệt độ cao kỷ lục.

El Nino có thể quay trở lại từ giữa 2026, chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn
El Nino có thể quay trở lại từ giữa 2026, chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

VOV.VN - Dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại từ giữa năm 2026 với xác suất cao, ngành thủy lợi đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, đồng thời hướng tới các giải pháp dài hạn, bền vững.

El Nino có thể quay trở lại từ giữa 2026, chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

El Nino có thể quay trở lại từ giữa 2026, chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

VOV.VN - Dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại từ giữa năm 2026 với xác suất cao, ngành thủy lợi đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, đồng thời hướng tới các giải pháp dài hạn, bền vững.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe