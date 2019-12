Sử dụng viên sủi nghệ Scurma Fizzy đúng cách

Đã từ lâu, nghệ được biết đến với nhiều công dụng như tạo máu, chống oxy hóa, chống viêm, giảm quá trình xơ vữa động mạch, chữa được các bệnh lý dạ dày. Chính vì những công dụng này, rất nhiều người đã kháo nhau sử dụng nghệ trong nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, đã là thuốc thì không thể sử dụng liên tục và nếu lạm dụng nghệ, người bệnh có thể gặp phải một số tác dụng phụ.

Bột nghệ hoặc nghệ tươi một cách bừa bãi và tùy hứng không chỉ không chữa được bệnh mà còn rước bệnh vào thân.

Những người không nên dùng nghệ

Theo nghiên cứu, nghệ vàng có chứa chất curcumin chống ôxy hóa, chữa được nhiều loại bệnh như viêm khớp, rối loạn tiêu hóa, chống lại các vi khuẩn sống ký sinh trong ruột, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, lưu thông lọc máu, giải độc gan, mau lành vết thương, liền sẹo, giảm nguy cơ nhiễm trùng, hen suyễn, các bệnh ngoài da, hiệu nghiệm nhất là đau dạ dày, viêm loét dạ dày.

Tuy nhiên, theo PGS, TS. Phạm Hữu Lý, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, việc sử dụng các sản phẩm từ nghệ cần có ý kiến của nhà chuyên môn. Vì nếu dùng không đúng gây hệ lụy, nếu dùng tinh bột nghệ, chỉ cần 400 - 600mg, 3 lần/ngày bởi tinh chất này có tác dụng phụ, có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn chuyển hóa sắt, gây thiếu sắt ở bệnh nhân mẫn cảm. Ngoài ra, trong nghệ còn có tinh dầu, sáp, nhựa rất hại cho gan nếu uống lâu dài. Những người đã có sẵn nguy cơ sỏi thận, mật cần tránh hẳn các sản phẩm từ nghệ.



Theo các chuyên gia đối phụ nữ mang thai nên hạn chế uống tinh bột nghệ vì nghệ có thể gây kích thích cổ tử cung hoặc gây chảy máu gây nguy hiểm đối với thai phụ. Nữ giới bị rong kinh kéo dài không nên sử dụng tinh bột nghệ vì nghệ có tác dụng khai thông khí huyết, vì vậy chỉ có tác dụng chữa tích huyết, bế kinh chứ không thể chữa rong kinh

Bệnh nhân thiếu máu không nên uống tinh bột nghệ, theo nghiên cứu, nghệ có tác dụng phá máu ứ, máu bầm trong cơ thể, do vậy những người thiếu máu không nên dùng. Đã thiếu máu rồi mà còn bị phá máu tiếp nữa sẽ hay dẫn đến tình trạng xa xẩm mặt mày nhiều hơn khi không uống tinh bột nghệ.

Ai nên uống Scurma Fizzy?

Theo TS. Lê Thị Thu Hường – Trưởng nhóm nghiên cứu, Giảng viên Bộ môn Dược liệu và Dược học Cổ truyền, Đại học Quốc gia Hà Nội: “Với công nghệ tinh chế, các nhà khoa học có thể tách chiết ra curcumin có độ tinh khiết cao giúp người dùng chỉ cần sử dụng một liều nhỏ nhưng đem lại tác dụng lớn. Bên cạnh đó, để giải bài toán giúp tăng sinh khả dụng của curcumin, các nhà khoa học đã bào chế curcumin dạng nano, tức là làm nhỏ curcumin đến kích thước hạt nano (từ 30nm – 100nm) giúp hoạt chất đi qua thành niêm mạc ruột dễ dàng và hấp thu vào máu, tăng tác dụng và khả năng hấp thụ trong cơ thể từ 90 – 95%.”

TS.Thu Hường cho biết, curcumin có nhiều tác dụng và có đa đích. Do đó, khi uống curcumin vào cơ thể, curcumin sẽ phân tán đến các đích khác nhau như dạ dày và phân tán vào nhiều vị trí khác. Đây là tính không đặc hiệu của curcumin. Điều này, làm curcumin không tập trung tác dụng và phát huy hiệu quả. Do đó, các nhà khoa học đã có một cải tiến vượt trội, ứng dụng công nghệ hướng đích, giúp curcumin chỉ tập trung vào 1 đích duy nhất, là các vị trí viêm loét trên dạ dày, mà không bị phân tán đi các nơi khác. Điều này, giúp phát huy tối đa hiệu quả của curcumin hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày.

Viên sủi Scurma Fizzy được các chuyên gia khuyến cáo, đối tượng sử dụng là người viêm loét dạ dày, hành tá tràng, bệnh đường tiêu hóa; Phụ nữ sau sinh; Người đang trong quá trình hồi phục sức khỏe, sau mổ, sau chấn thương, đang trong quá trình lành vết thương, vết loét; Người cần nâng cao sức khỏe, phòng ngừa các bệnh mạn tính do gốc tự do (viêm khớp, viêm gan, tim mạch, ung thư, sa sút trí tuệ)...nên dùng Scurma Fizzy. Điều đặc biệt, phù hợp cho cả gia đình, an toàn với người bệnh tiểu đường, người bệnh thận, cao huyết áp, ăn kiêng.

Dùng Scurma Fizzy thế nào cho đúng để đem lại hiệu quả?

Trước khi dùng SCurma Fizzy nhiều người thường lo lắng không biết mình có dùng được không, uống SCurma Fizzy có bị táo bón hay nóng trong như dùng nghệ không. Thậm chí một số người lại cho rằng viên dạng sủi như thế có tạo sỏi thận không. Theo PGS, TS. Phạm Hữu Lý, hiện tượng táo bón và nóng trong là khi uống bột nghệ có hiện tượng táo bón hay nóng trong vì đơn giản các thành phần như nhựa, acid, chất béo chưa được tách ra hết. Tuy nhiên SCurma Fizzy đã loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, dầu, nhựa chỉ sử dụng nguyên liệu Curcumin tinh khiết 99%, hơn nữa còn bào chế dạng nano giúp tăng độ tan và khả năng hấp thu nên không những không có tác dụng phụ gây táo bón hay nóng trong người mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Chia sẻ về vấn đề tạo sỏi do viên sủi thông thường chứa hàm lượng khá lớn muối Na+. Vì vậy uống thường xuyên làm tăng nồng độ Na+ trong máu, cơ thể tăng đào thải Na+ kéo theo tăng đào thải Ca2+ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. Viên sủi vitamin C ngoài hàm lượng Na+ lớn còn chứa vitamin C nên uống nhiều nguy cơ gây sỏi thận tăng. Với SCurma Fizzy, hàm lượng muối Na+ rất thấp, không gây nguy cơ sỏi thận, không ảnh hưởng tới thận.

Để hiệu quả cho việc hỗ trợ điều trị bệnh PGS Lý khuyến cáo, nên dùng SCurma Fizzy ít nhất 3 tháng cho một đợt và có thể lặp lại nhiều lần trong năm. Điều đặc biệt lưu ý, nên uống SCurma Fizzy trước bữa ăn từ 30 phút đến 1 giờ sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.

SCurma Fizzy với thành phần Curcumin chiết xuất từ củ nghệ vàng rất an toàn và lành tính. Khi sử dụng sản phẩm không cần kiêng gì . Nhưng chỉ uống sau khi viên sủi đã hòa tan hoàn toàn trong lượng nước vừa đủ và hết bọt khí. Không được bỏ nguyên viên sủi vào miệng để uống. Không nên dùng viên sủi sau khi đã uống các loại nước giải khát có gas. PGS Lý khuyến cáo.

Công nghệ hướng đích trong sản phẩm Scurma Fizzy áp dụng trên các phân tử curcumin.

Theo TS. Lê Thị Thu Hường – Trưởng nhóm nghiên cứu, Giảng viên Bộ môn Dược liệu và Dược học Cổ truyền, Đại học Quốc gia Hà Nội, với công nghệ tinh chế, các nhà khoa học có thể tách chiết ra curcumin có độ tinh khiết cao giúp người dùng chỉ cần sử dụng một liều nhỏ nhưng đem lại tác dụng lớn. Công nghệ hướng đích trong sản phẩm Scurma Fizzy áp dụng trên các phân tử curcumin, tạo nên dạng curcumin hướng đích. TS Hường cho biết, phân tử curcumin hướng đích khác với curcumin thường ở chỗ chúng bao phủ bởi phân tử acid folic. Tế bào viêm và tế bào ung thư lại có nhiều thụ thể folate (thụ thể để hút acid folic), có đặc hút acid folic, do đó phân tử curcumin hướng đích trong Scurma Fizzy sẽ bị “hút” tới các tế bào viêm, tế bào ung thư nhiều hơn. Bệnh dạ dày chủ yếu là viêm loét, lâu dần có thể tiến triển nặng thành ung thư. Công nghệ hướng đích trong Scurma Fizzy giúp hỗ trợ làm lành vết loét trong bệnh dạ dày, đồng thời có tác dụng phòng ngừa sự xuất hiện của tế bào ung thư.

TS. Hường cho rằng, ở dạng bào chế sủi, các hạt curcumin hướng đích sẽ được phân tán đều trong dung dịch và đến được các vị trí khó trên đường tiêu hóa như hang vị, bờ cong… để phát huy tác dụng. Ngoài ra, bào chế dạng sủi cũng giúp phát huy được ngay các tác dụng trên bệnh lý trào ngược, vì dung dịch curcumin hướng đích trong Scurma Fizzy sẽ tráng qua thực quản, nơi diễn ra hiện tượng trào ngược trước khi xuống các vị trí khác trong dạ dày.