中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt

Thứ Sáu, 11:25, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một người đàn ông 66 tuổi ở Hà Nội vừa thoát cơn nguy kịch sau khi bị áp xe amidan gây chít hẹp đường thở cấp tính. Nguyên nhân được cho là liên quan đến thói quen uống nước đá và nhai đá lạnh ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh để giải nhiệt.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.T. (66 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở nghiêm trọng. Theo người nhà, sau mỗi lần đi đánh bóng hoặc đi ngoài trời nắng về, ông T. thường có thói quen nhai đá viên để làm mát cơ thể.

2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau họng, đau amidan kèm sốt cao. Chỉ sau một ngày, tình trạng diễn biến nhanh chóng với các biểu hiện khó nuốt, khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Trịnh Thùy Liên, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, khi nhập viện, bệnh nhân bị viêm đỏ niêm mạc họng, lưỡi gà phù nề, thành bên họng bị khối áp xe có mủ trắng chèn ép. Tình trạng viêm lan rộng toàn bộ thanh quản, nắp thanh thiệt phù nề nghiêm trọng khiến khe thở thanh môn bị chít hẹp, nhiều đờm rãi ứ đọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

suyt tac duong tho vi thoi quen nhai da lanh giai nhiet hinh anh 1
Bệnh nhân N.V.T (66 tuổi, Hà Nội) suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt (Ảnh: BVCC)

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng với số lượng bạch cầu tăng cao, chỉ số viêm CRP ở mức 55,1 mg/L. Chụp cắt lớp vi tính phát hiện ổ áp xe quanh amidan trái kích thước 16x41 mm, kèm tổn thương vôi hóa gây hẹp vùng hầu họng và đường thở. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe quanh amidan trái thể dưới kèm viêm phù nề thanh thiệt cấp.

Theo bác sĩ Liên, đây là ca bệnh phức tạp do bệnh nhân lớn tuổi, ổ áp xe nằm ở vị trí khó xử lý trong khi đường thở gần như bị bít kín hoàn toàn. Việc đặt ống thở qua đường miệng để gây mê phẫu thuật đối mặt với nguy cơ thất bại cao.

“Nếu không đặt được ống thở, chúng tôi buộc phải mở khí quản qua da để hỗ trợ thở máy. Rất may, ê-kíp đã đặt nội khí quản thành công, tạo điều kiện thuận lợi để chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe”, bác sĩ Liên cho biết.

Sau 5 ngày điều trị tích cực và dẫn lưu ổ áp xe, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Các bác sĩ cảnh báo, khi cơ thể đang nóng sau vận động hoặc đi nắng, việc uống nước quá lạnh hoặc nhai đá có thể tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột tại vùng họng, khiến niêm mạc bị kích thích mạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn tới viêm họng, viêm amidan và nguy cơ hình thành ổ áp xe.

Người dân nên hạn chế thói quen uống nước quá lạnh, đặc biệt ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh. Thay vào đó, nên uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm, từng ngụm nhỏ để cơ thể thích nghi dần. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau họng kéo dài, sốt cao, nuốt đau, nói khó hoặc khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: nhai đá lạnh thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt áp xe amidan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nước lạnh có hại như nhiều người nghĩ? Sự thật không phải ai cũng biết
Nước lạnh có hại như nhiều người nghĩ? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Uống nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái, giải khát nhanh nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, thói quen này liệu có thực sự tốt cho sức khỏe? Câu trả lời phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và tình trạng cơ thể của mỗi người.

Nước lạnh có hại như nhiều người nghĩ? Sự thật không phải ai cũng biết

Nước lạnh có hại như nhiều người nghĩ? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Uống nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái, giải khát nhanh nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, thói quen này liệu có thực sự tốt cho sức khỏe? Câu trả lời phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và tình trạng cơ thể của mỗi người.

5 lý do bạn không nên uống nước lạnh vào mùa hè
5 lý do bạn không nên uống nước lạnh vào mùa hè

VOV.VN - Uống nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái tức thì cho cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè. Tuy nhiên, ít ai biết về lâu dài điều này cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

5 lý do bạn không nên uống nước lạnh vào mùa hè

5 lý do bạn không nên uống nước lạnh vào mùa hè

VOV.VN - Uống nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái tức thì cho cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè. Tuy nhiên, ít ai biết về lâu dài điều này cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

Tác hại của việc uống nước lạnh vào mùa hè
Tác hại của việc uống nước lạnh vào mùa hè

VOV.VN - Uống nước lạnh vào mùa hè giúp đánh bại cơn nóng tức thời. Thế nhưng loại đồ uống này sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe mà bạn khó có thể lường trước được.

Tác hại của việc uống nước lạnh vào mùa hè

Tác hại của việc uống nước lạnh vào mùa hè

VOV.VN - Uống nước lạnh vào mùa hè giúp đánh bại cơn nóng tức thời. Thế nhưng loại đồ uống này sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe mà bạn khó có thể lường trước được.

Nặng - nhẹ trong hôn nhân
Nặng - nhẹ trong hôn nhân

VOV.VN - Hôn nhân có rất nhiều gánh nặng: Cơm áo, trách nhiệm, cả những im lặng không biết nói cùng ai… Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, mỗi người chịu nhường một chút, hỏi han một chút, thương nhau một chút… thì cái nặng nào rồi cũng sẽ tự nhiên nhẹ đi.

Nặng - nhẹ trong hôn nhân

Nặng - nhẹ trong hôn nhân

VOV.VN - Hôn nhân có rất nhiều gánh nặng: Cơm áo, trách nhiệm, cả những im lặng không biết nói cùng ai… Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, mỗi người chịu nhường một chút, hỏi han một chút, thương nhau một chút… thì cái nặng nào rồi cũng sẽ tự nhiên nhẹ đi.

Khi phụ nữ bắt đầu suy diễn, điều họ thiếu thường là cảm giác an toàn
Khi phụ nữ bắt đầu suy diễn, điều họ thiếu thường là cảm giác an toàn

VOV.VN - Nhiều người cho rằng phụ nữ suy diễn vì quá nhạy cảm hay thích làm phức tạp vấn đề. Nhưng phía sau những nghi ngờ, lo lắng ấy đôi khi lại là cảm giác bất an trong tình yêu và sự thiếu kết nối từ người bạn đời. Nhà văn Hoàng Văn Tú có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện này.

Khi phụ nữ bắt đầu suy diễn, điều họ thiếu thường là cảm giác an toàn

Khi phụ nữ bắt đầu suy diễn, điều họ thiếu thường là cảm giác an toàn

VOV.VN - Nhiều người cho rằng phụ nữ suy diễn vì quá nhạy cảm hay thích làm phức tạp vấn đề. Nhưng phía sau những nghi ngờ, lo lắng ấy đôi khi lại là cảm giác bất an trong tình yêu và sự thiếu kết nối từ người bạn đời. Nhà văn Hoàng Văn Tú có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện này.

Sau một năm dứt áo ra đi theo bồ, chồng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì điều này
Sau một năm dứt áo ra đi theo bồ, chồng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì điều này

VOV.VN - Khi những tổn thương tưởng đã nguôi ngoai, người chồng từng bỏ gia đình theo nhân tình bất ngờ muốn trở về đoàn tụ sau hơn một năm xa cách. Ở tuổi đã có con cháu đề huề, người phụ nữ đứng trước lựa chọn khó khăn: Mở lòng cho chồng cơ hội hay khép lại cuộc hôn nhân nhiều đau đớn?

Sau một năm dứt áo ra đi theo bồ, chồng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì điều này

Sau một năm dứt áo ra đi theo bồ, chồng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì điều này

VOV.VN - Khi những tổn thương tưởng đã nguôi ngoai, người chồng từng bỏ gia đình theo nhân tình bất ngờ muốn trở về đoàn tụ sau hơn một năm xa cách. Ở tuổi đã có con cháu đề huề, người phụ nữ đứng trước lựa chọn khó khăn: Mở lòng cho chồng cơ hội hay khép lại cuộc hôn nhân nhiều đau đớn?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe