Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.T. (66 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở nghiêm trọng. Theo người nhà, sau mỗi lần đi đánh bóng hoặc đi ngoài trời nắng về, ông T. thường có thói quen nhai đá viên để làm mát cơ thể.

2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau họng, đau amidan kèm sốt cao. Chỉ sau một ngày, tình trạng diễn biến nhanh chóng với các biểu hiện khó nuốt, khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Trịnh Thùy Liên, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, khi nhập viện, bệnh nhân bị viêm đỏ niêm mạc họng, lưỡi gà phù nề, thành bên họng bị khối áp xe có mủ trắng chèn ép. Tình trạng viêm lan rộng toàn bộ thanh quản, nắp thanh thiệt phù nề nghiêm trọng khiến khe thở thanh môn bị chít hẹp, nhiều đờm rãi ứ đọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân N.V.T (66 tuổi, Hà Nội) suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt (Ảnh: BVCC)

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng với số lượng bạch cầu tăng cao, chỉ số viêm CRP ở mức 55,1 mg/L. Chụp cắt lớp vi tính phát hiện ổ áp xe quanh amidan trái kích thước 16x41 mm, kèm tổn thương vôi hóa gây hẹp vùng hầu họng và đường thở. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe quanh amidan trái thể dưới kèm viêm phù nề thanh thiệt cấp.

Theo bác sĩ Liên, đây là ca bệnh phức tạp do bệnh nhân lớn tuổi, ổ áp xe nằm ở vị trí khó xử lý trong khi đường thở gần như bị bít kín hoàn toàn. Việc đặt ống thở qua đường miệng để gây mê phẫu thuật đối mặt với nguy cơ thất bại cao.

“Nếu không đặt được ống thở, chúng tôi buộc phải mở khí quản qua da để hỗ trợ thở máy. Rất may, ê-kíp đã đặt nội khí quản thành công, tạo điều kiện thuận lợi để chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe”, bác sĩ Liên cho biết.

Sau 5 ngày điều trị tích cực và dẫn lưu ổ áp xe, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Các bác sĩ cảnh báo, khi cơ thể đang nóng sau vận động hoặc đi nắng, việc uống nước quá lạnh hoặc nhai đá có thể tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột tại vùng họng, khiến niêm mạc bị kích thích mạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn tới viêm họng, viêm amidan và nguy cơ hình thành ổ áp xe.

Người dân nên hạn chế thói quen uống nước quá lạnh, đặc biệt ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh. Thay vào đó, nên uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm, từng ngụm nhỏ để cơ thể thích nghi dần. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau họng kéo dài, sốt cao, nuốt đau, nói khó hoặc khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.