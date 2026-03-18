Tác hại ít biết của trà đá đối với thận và tim mạch

Thứ Tư, 11:09, 18/03/2026
Những người có tiền sử bị sỏi, uống ít nước, lao động nặng nhọc nếu uống nhiều nước trà, trà đá sẽ làm gia tăng những cơn đau do sỏi thận.

Mỗi ngày tôi uống 3-4 cốc trà đá pha đặc. Mới đây tôi phát hiện bị sỏi thận. Xin bác sĩ tư vấn uống trà như vậy có khiến sỏi to nhanh hay gây ra các tác hại cho sức khỏe nào không? (Nguyễn Minh Hoa - Hà Nội).

TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) tư vấn:

Trà đá là thức uống quen thuộc của nhiều người Việt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu sử dụng không đúng cách hoặc uống quá nhiều, trà đá có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe.

Nguy cơ hình thành sỏi thận

Về mặt lý thuyết, việc uống nhiều trà, đặc biệt là trà đá hoặc trà đặc, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Nguyên nhân là trong trà khô có chứa hàm lượng oxalat khá cao. Đây là một trong những chất quan trọng góp phần tạo nên sỏi thận. Khi uống trà đặc, đặc biệt là trà kèm đá lạnh, các thành phần này có thể dễ kết tủa hơn. Oxalat khi kết hợp với ion canxi sẽ tạo thành các tinh thể, lâu ngày có thể phát triển thành sỏi thận.

Trà đá có nhiều tác dụng nhưng cũng gây sỏi thận, kích thích hệ thần kinh trung ương. (Ảnh: Hoa Linh)

Nguy cơ này tăng cao trong những điều kiện như bạn uống ít nước, lao động nặng, ra nhiều mồ hôi, thời tiết nóng bức khiến cơ thể mất nước.

Đối với những người từng bị sỏi thận, việc uống nhiều nước trà đặc có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn đau do sỏi.

Tuy nhiên, với người khỏe mạnh, việc uống trà ở mức thông thường rất khó đạt đến lượng có thể gây sỏi thận. Trên thực tế, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến sỏi thận vẫn là uống không đủ nước.

Trà chứa caffeine, có thể kích thích thần kinh và tim mạch

Ngoài oxalat, trà khô còn chứa 2,5-4% caffeine. Chất này có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng hoạt động của tim mạch, thận và hệ tiêu hóa. Vì vậy, nếu uống quá nhiều trà đặc, cơ thể có thể rơi vào trạng thái kích thích kéo dài, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đặc biệt, những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp được khuyến cáo không nên uống trà quá đặc để tránh gây áp lực lên hệ tim mạch.

Đối với những người có nguy cơ bị sỏi thận, người bệnh hạn chế các thực phẩm có hàm lượng oxalat cao như cải bó xôi, chocolate, các loại hạt.

Bên cạnh đó, bạn nên ăn ít muối và hạn chế thịt đỏ, uống đủ nước mỗi ngày. Hằng ngày, trong bữa ăn nên bổ sung thực phẩm giàu canxi ở mức hợp lý để giúp giảm lượng oxalat cơ thể hấp thụ và không nên uống trà quá đặc

Bạn nên sử dụng trà ở mức độ vừa phải, nên ưu tiên trà xanh pha loãng, hạn chế uống trà quá đặc. Buổi sáng, mọi người chỉ nên uống khoảng 2-3 chén trà. Với trà xanh loãng, bạn có thể uống khoảng 0,5-1 lít mỗi ngày. Những người có tiền sử sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ để biết việc uống trà đá có phù hợp hay không.

Trà vẫn là thức uống có nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý. Các chuyên gia khuyên rằng nên uống trà với lượng vừa phải, pha loãng và đồng thời duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày để bảo vệ chức năng thận và sức khỏe tổng thể.

Theo Phương Thúy/VietNamNet
