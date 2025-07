Tân trang "cô bé", đừng đánh cược sức khỏe vì lời quảng cáo có cánh

Sau sinh hoặc bước sang tuổi trung niên, nhiều phụ nữ gặp tình trạng giãn rộng, sa trễ, mất cảm giác - điều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và hạnh phúc gia đình. Do đó nhu cầu cải thiện cô bé không chỉ giúp người phụ nữ lấy lại sự tự tin và cảm giác trọn vẹn về cơ thể, mà còn là chìa khóa gìn giữ hạnh phúc, duy trì ngọn lửa hôn nhân trong đời sống vợ chồng.

Tuy nhiên, theo ThS. BS Lương Giang Đức, có khoảng 20-30% khách hàng tìm đến đều là nạn nhân của các ca tân trang cô bé không an toàn, thực hiện tại Spa hoặc viện thẩm mỹ không được cấp phép.

Không ít người trong số đó gặp phải biến chứng nặng như viêm nhiễm sâu, mất cảm giác, tổn thương mô nghiêm trọng - thậm chí ảnh hưởng tới chức năng bài tiết và sinh sản. Những tổn thương này không chỉ là về thể chất, mà còn để lại hệ lụy dai dẳng về tâm lý và hạnh phúc hôn nhân gia đình.

Thẩm mỹ chui “đóng mác” tuyển mẫu miễn phí, giá rẻ tràn lan trên mạng xã hội (Ảnh internet)

Theo ThS. BS Lương Giang Đức, việc xâm lấn vào cô bé mà không có kiến thức về giải phẫu, vô trùng, thuốc tê, chỉ khâu chuyên dụng… sẽ dẫn đến hàng loạt hậu quả nghiêm trọng. Đã có nhiều ca phải tái phẫu thuật nhiều lần để khắc phục hậu quả do spa chui gây ra. Có người rơi vào trầm cảm, không dám sinh hoạt vợ chồng. Nhiều trường hợp bị sẹo xơ cứng gây co kéo, làm hẹp bất thường âm đạo, gây đau đớn khi quan hệ và tiểu tiện.

Do đó mọi người chỉ nên làm đẹp ở những nơi được cấp phép rõ ràng, có đội ngũ bác sĩ được đào tạo chính quy, sử dụng thiết bị và phương pháp đúng y khoa.

“Không giống như chăm sóc da mặt hay làm đẹp thông thường, các thủ thuật can thiệp "cô bé" đụng đến hệ cơ, niêm mạc, mạch máu, dây thần kinh vùng kín - nếu tổn thương, có thể ảnh hưởng vĩnh viễn đến cảm giác, khả năng sinh lý, thậm chí dẫn đến vô sinh”, bác sĩ Đức nói.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, mọi thủ thuật xâm lấn y khoa - đặc biệt là các can thiệp liên quan đến vùng nhạy cảm như tân trang cô bé - bắt buộc phải được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, hoặc bệnh viện và do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đảm nhiệm. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn, tính chuyên môn và kiểm soát rủi ro cho người thực hiện.