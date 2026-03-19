Thiếu máu nên ăn gì? Bí quyết dinh dưỡng giúp “tái tạo” sức khỏe

Nhận diện bệnh thiếu máu

Thiếu máu xảy ra khi số lượng hồng cầu trong máu thấp hơn bình thường hoặc hàm lượng hemoglobin - protein giàu sắt giúp vận chuyển oxy, không đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể.

Người bị thiếu máu thường có các biểu hiện như: da xanh xao, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, mệt mỏi, tim đập nhanh, chán ăn, rối loạn tiêu hóa. Ở nữ giới, có thể gặp tình trạng rối loạn kinh nguyệt hoặc vô kinh. Ngoài ra, tóc dễ rụng, móng tay giòn, dễ gãy cũng là dấu hiệu thường gặp.

Nếu không được điều trị, thiếu máu có thể gây suy giảm trí nhớ, giảm khả năng lao động, thậm chí tổn thương tim, não và các cơ quan quan trọng. Trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng.

Bên cạnh điều trị y tế, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi sức khỏe

Nguyên tắc dinh dưỡng cho người thiếu máu

Việc xây dựng chế độ ăn hợp lý là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện tình trạng thiếu máu. Người bệnh cần đảm bảo khẩu phần ăn cân đối, đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là sắt, protein, vitamin và khoáng chất.

Bên cạnh đó, cần kết hợp hài hòa giữa nguồn đạm động vật và thực vật, đồng thời bổ sung đủ lượng sắt theo nhu cầu từng độ tuổi và giới tính.

Những thực phẩm nên bổ sung

Thịt đỏ: Các loại thịt như bò, lợn, cừu, dê chứa hàm lượng sắt cao, giúp tăng cường sản xuất hồng cầu. Tuy nhiên, do chứa nhiều cholesterol, cần ăn với lượng hợp lý để tránh nguy cơ bệnh tim mạch.

Hải sản: Nhiều loại hải sản giàu sắt và vitamin B12 - yếu tố quan trọng trong quá trình tạo máu. Trong đó, sò, cá là những lựa chọn nên ưu tiên.

Trứng: Trứng cung cấp protein, vitamin và khoáng chất, trong đó có sắt. Người trưởng thành nên ăn 3-4 quả mỗi tuần; riêng người có bệnh lý tim mạch hoặc huyết áp cao nên hạn chế hơn.

Rau xanh đậm: Các loại rau như cải bó xôi, súp lơ, rau muống, đậu bắp… chứa nhiều sắt và vitamin A, C, K, giúp hỗ trợ tạo máu và tăng sức đề kháng.

Trái cây giàu vitamin C: Cam, bưởi, quýt… giúp tăng khả năng hấp thu sắt của cơ thể, từ đó cải thiện hiệu quả tình trạng thiếu máu.

Nho khô: Đây là nguồn cung cấp sắt tự nhiên, thích hợp dùng như món ăn nhẹ hàng ngày cho người thiếu máu.

Mật ong: Mật ong hỗ trợ tăng tích lũy sắt và cân bằng huyết sắc tố. Có thể dùng trực tiếp hoặc pha nước ấm uống vào buổi sáng.

Các loại hạt: Hạt điều, vừng, hạt chia… không chỉ giàu sắt mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ tuần hoàn, giúp lưu thông máu hiệu quả hơn.

Thực phẩm bổ sung sắt

Trong trường hợp thiếu máu do thiếu sắt, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng viên uống bổ sung. Người bệnh không nên tự ý dùng mà cần tuân thủ liều lượng theo hướng dẫn chuyên môn.

Chế độ ăn chỉ là một phần trong quá trình điều trị thiếu máu. Người bệnh cần thăm khám để xác định nguyên nhân cụ thể, từ đó có hướng điều trị phù hợp. Việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học sẽ góp phần quan trọng giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi và nâng cao sức khỏe lâu dài.