Thiếu rau xanh, sức khỏe bị ảnh hưởng như thế nào?

Chủ Nhật, 15:18, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rau xanh từ lâu được xem là nền tảng của một chế độ ăn lành mạnh. Không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, rau còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý. Ngược lại, việc thiếu hụt nhóm thực phẩm này có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với sức khỏe.

Lợi ích của việc ăn nhiều rau

Chế độ ăn giàu rau và trái cây giúp ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, đồng thời góp phần phòng ngừa một số loại ung thư. Ngoài ra, nhóm thực phẩm này còn hỗ trợ cải thiện thị lực, tăng cường hệ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Đặc biệt, các loại rau không chứa tinh bột và trái cây ít đường như táo, lê hay rau lá xanh còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ mật độ năng lượng thấp, giúp hạn chế cảm giác đói.

Mỗi nhóm rau có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, việc đa dạng màu sắc và chủng loại rau trong khẩu phần ăn sẽ giúp cơ thể hấp thu đầy đủ các hợp chất có lợi, đồng thời tạo sự hấp dẫn cho bữa ăn.

thieu rau xanh, suc khoe bi anh huong nhu the nao hinh anh 1
Rau xanh không chỉ là thực phẩm “ăn kèm” mà đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe

Hệ lụy khi không ăn đủ rau

Thiếu hụt vitamin và khoáng chất

Rau và trái cây là nguồn cung cấp nhiều vi chất quan trọng. Khi không bổ sung đầy đủ, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý.

Gia tăng các vấn đề tiêu hóa

Chất xơ trong rau giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và phòng ngừa táo bón. Thiếu rau có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như trĩ, túi thừa và rối loạn tiêu hóa.

Tăng nguy cơ ung thư

Dù không có thực phẩm nào “miễn nhiễm” với ung thư, nhưng chế độ ăn giàu thực vật có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Các chất chống oxy hóa trong rau như vitamin C, E hay carotenoid giúp bảo vệ tế bào trước tác hại của gốc tự do.

Dễ tăng cân

Khi không ăn rau, nhiều người có xu hướng thay thế bằng thực phẩm giàu chất béo và năng lượng cao. Điều này dễ dẫn đến dư thừa calo, gây tăng cân và béo phì.

Tăng nguy cơ mắc tiểu đường

Thừa cân là yếu tố nguy cơ hàng đầu của đái tháo đường type 2. Việc thiếu rau, đồng nghĩa với chế độ ăn kém lành mạnh, có thể khiến nguy cơ mắc bệnh này tăng lên. Ngược lại, rau xanh và trái cây giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Tăng huyết áp và bệnh tim mạch

Chế độ ăn ít rau, nhiều muối dễ làm huyết áp tăng cao. Trong khi đó, rau cung cấp kali, magie và canxi - những khoáng chất có vai trò điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch.

Ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần

Một số nghiên cứu cho thấy, người ăn nhiều rau và trái cây có nguy cơ trầm cảm thấp hơn. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc thiếu hụt các vitamin nhóm B và vi chất thiết yếu khi khẩu phần ăn thiếu rau.

Rau xanh không chỉ là thực phẩm “ăn kèm” mà đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tổng thể. Việc duy trì thói quen ăn đa dạng các loại rau mỗi ngày là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

chua_benh_luoi_an_rau_2.jpg

Tuyệt chiêu để chữa "bệnh" lười ăn rau

VOV.VN - TS.BS Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết rau quả có vai trò quan trọng trong sự phát triển ở lứa tuổi Teen và những tuyệt chiêu để chữa "bệnh” lười ăn rau.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
6 cách luộc rau chuẩn bếp nhà, xanh mắt - trọn vị - không mất chất

Cho muối khi luộc rau giúp rau xanh ngon hơn có đúng như cách nhiều người vẫn làm

Rau xanh hâm lại có tốt?

