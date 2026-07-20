Thịt chuột có bổ như lời đồn? Những nguy cơ không nên xem nhẹ

Ăn thịt chuột có sao không?

Thịt chuột được sử dụng làm thực phẩm ở nhiều nơi, trong đó có Việt Nam, nhưng không hoàn toàn an toàn nếu nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến không được kiểm soát. Theo y học, chuột có thể mang nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh như dịch hạch, lao, phó thương hàn và các bệnh nhiễm khuẩn khác. Trong thực tế, chỉ chuột đồng sống ở ruộng lúa, ruộng ngô và ăn nguồn thức ăn tự nhiên mới thường được dùng làm thực phẩm.

Dù hiện chưa có bằng chứng cho thấy ăn thịt chuột gây lây bệnh dịch hạch, nguy cơ nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra trong quá trình giết mổ hoặc nếu sử dụng chuột sống trong môi trường ô nhiễm, nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, bả diệt chuột hay chuột cống. Những trường hợp này có thể dẫn đến ngộ độc, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc nhiễm khuẩn.

Thịt chuột được sử dụng làm thực phẩm ở nhiều nơi, trong đó có Việt Nam, nhưng không hoàn toàn an toàn nếu nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến không được kiểm soát

Một số lợi ích của thịt chuột

Cung cấp protein

Thịt chuột đồng chứa hàm lượng protein tương đối cao, không thua kém nhiều loại thịt phổ biến như thịt lợn hay thịt gà. Protein giúp xây dựng, phục hồi cơ bắp và đáp ứng nhu cầu của những người thường xuyên lao động nặng hoặc tập luyện thể thao.

Bổ sung năng lượng và vi chất

Ngoài protein, thịt chuột còn chứa một số vitamin và khoáng chất cần thiết, góp phần bổ sung năng lượng và đa dạng nguồn dinh dưỡng trong khẩu phần ăn.

Hàm lượng chất béo thấp

So với một số loại thịt đỏ, thịt chuột đồng thường có lượng mỡ thấp hơn. Vì vậy, đây có thể là lựa chọn phù hợp hơn với những người cần kiểm soát lượng chất béo trong chế độ ăn.

Theo y học cổ truyền, thịt chuột có tác dụng bồi bổ

Đông y cho rằng, thịt chuột đồng có vị ngọt, tính ấm, có thể hỗ trợ bồi bổ cơ thể ở người suy nhược hoặc mới ốm dậy. Tuy nhiên, đây chủ yếu là kinh nghiệm dân gian và không thay thế các khuyến cáo của y học hiện đại.

Đặc sản của một số địa phương

Ở nhiều vùng quê, đặc biệt tại khu vực đồng bằng, thịt chuột đồng được xem là đặc sản nhờ hương vị riêng, góp phần làm phong phú văn hóa ẩm thực địa phương.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một số tài liệu cho rằng thịt chuột có chứa lượng nhỏ chất xơ và các thành phần có thể hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Tuy nhiên, lợi ích này chưa nổi bật so với nhiều nguồn thực phẩm khác.

Một số lưu ý khi sử dụng thịt chuột làm thực phẩm

Khi sử dụng thịt chuột làm thực phẩm, cần chọn chuột đồng có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế kỹ, loại bỏ đầu, nội tạng và các bộ phận có nguy cơ chứa mầm bệnh. Tuyệt đối không sử dụng chuột chết, chuột bị đánh bả hoặc bắt ở khu vực ô nhiễm. Nếu bắt chuột, nên ưu tiên dùng bẫy thay vì hóa chất để tránh nguy cơ ngộ độc. Ngoài ra, không nên dùng tay trần khi bắt hoặc sơ chế chuột, cần đeo găng tay khi thường xuyên tiếp xúc với chuột và giữ nhà cửa sạch sẽ, khô ráo để hạn chế chuột sinh sống, sinh sản.