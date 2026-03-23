中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu Cúc TCI đưa nội soi tiêu hóa phóng đại 520 lần tích hợp AI vào ứng dụng

Thứ Hai, 10:02, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI vừa tổ chức hội thảo về nội soi tiêu hóa, đồng thời công bố triển khai công nghệ nội soi siêu phóng đại Endocyto 520x tích hợp AI tại Việt Nam, thu hút hơn 100 chuyên gia tham dự.

Mở rộng khả năng phát hiện tổn thương ở cấp độ vi thể

Theo đại diện Thu Cúc TCI, Endocyto 520x do Olympus phát triển cho phép phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, giúp bác sĩ quan sát trực tiếp cấu trúc tế bào và hệ vi mạch niêm mạc ngay trong quá trình nội soi. Nhờ đó, tổn thương không chỉ được nhận diện ở mức đại thể mà còn có thể phát hiện sớm ở cấp độ vi thể.

Hệ thống này tích hợp đồng thời nhiều công nghệ hình ảnh hiện đại như TXI, EDOF, NBI, RDI, hình ảnh 4K cùng AI thời gian thực, hỗ trợ làm rõ các tổn thương nhỏ, cảnh báo vùng nghi ngờ và giảm nguy cơ bỏ sót bất thường. Việc đưa Endocyto 520x vào ứng dụng không chỉ là đầu tư thiết bị mà còn thể hiện định hướng nâng cao tiêu chuẩn nội soi, giúp người bệnh trong nước tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Trong bối cảnh ung thư đường tiêu hóa vẫn là gánh nặng lớn tại Việt Nam, việc tăng khả năng phát hiện sớm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo Globocan 2022, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 và ung thư dạ dày đứng thứ 5 về số ca mắc ở cả hai giới. Các chuyên gia cho biết, nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt tới 90%.

AI trở thành “đôi mắt thứ hai” trong nội soi

Không dừng ở việc giới thiệu công nghệ, hội thảo tập trung phân tích sâu vai trò của AI trong thực hành nội soi. PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cho biết, dù là phương pháp nền tảng, nội soi tiêu hóa vẫn tồn tại nguy cơ bỏ sót tổn thương, kể cả tổn thương ác tính. Tỷ lệ bỏ sót ung thư đường tiêu hóa trên dao động từ 6% - 11,3%, trong khi tỷ lệ bỏ sót polyp đại trực tràng có thể lên tới 20% - 47%.

thu cuc tci dua noi soi tieu hoa phong dai 520 lan tich hop ai vao ung dung hinh anh 1
Hội thảo “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa”

Trong bối cảnh đó, AI được xem như “đôi mắt thứ hai” hỗ trợ bác sĩ. Hiện nay, AI trong nội soi tiêu hóa phát triển theo ba hướng chính gồm: CADe (hỗ trợ phát hiện tổn thương), CADx (định hướng chẩn đoán, phân loại tổn thương) và CAQ (đảm bảo chất lượng cuộc soi). Nhờ các công cụ này, việc quan sát được chuẩn hóa hơn, khả năng nhận diện tổn thương được cải thiện và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định ngay trong thời gian thực.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, AI đạt nhiều kết quả tích cực ở cả đường tiêu hóa trên và dưới. Trong phát hiện ung thư thực quản sớm, AI có độ nhạy gộp 0,89 và độ đặc hiệu 0,84; khi đánh giá độ sâu xâm lấn, độ nhạy đạt 0,92. Với ung thư dạ dày, hệ thống AI được huấn luyện bằng 13.000 hình ảnh ghi nhận độ nhạy phát hiện 92,2%, riêng với tổn thương trên 6 mm đạt 98,6%.

Ở nội soi đại tràng, AI giúp tăng đáng kể tỷ lệ phát hiện u tuyến. Một nghiên cứu tại châu Âu trên 4.354 bệnh nhân cho thấy nhóm có hỗ trợ CADe đạt tỷ lệ phát hiện u tuyến (ADR) 36,6%, cao hơn rõ rệt so với 25,2% ở nhóm nội soi thông thường. Theo các chuyên gia, AI không thay thế bác sĩ, nhưng đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng, góp phần nâng cao độ chính xác và giảm nguy cơ bỏ sót.

Từng bước hiện thực hóa ứng dụng AI trong thực hành

Góc nhìn thực tiễn từ nghiên cứu trong nước do BS Nguyễn Phúc Bình (Viện Nghiên cứu & Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật) trình bày cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu. Nghiên cứu trên 122 bệnh nhân tại 3 cơ sở với hệ thống AI có khả năng nhận diện vị trí giải phẫu, khoanh vùng và phân loại tổn thương, đồng thời cảnh báo theo thời gian thực.

Kết quả ghi nhận hệ thống nhận diện chính xác 10 vị trí giải phẫu với độ chính xác trung bình 95,32%, góp phần chuẩn hóa quy trình quan sát. Đáng chú ý, AI phát hiện đúng 100% các trường hợp ung thư thực quản và dạ dày trong nhóm nghiên cứu. Với các bệnh lý phổ biến như viêm dạ dày, độ chính xác đạt 91,4% (53/58 ca).

AI đồng thời thể hiện hiệu quả trong phát hiện các tổn thương nhỏ dưới 5 mm - nhóm vốn dễ bị bỏ sót trong thực hành thường quy. Theo các chuyên gia, kết quả này không chỉ hỗ trợ trực tiếp trong quá trình nội soi mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng trong đào tạo, góp phần nâng cao năng lực nhận diện tổn thương cho bác sĩ trẻ.

Dù vẫn tồn tại một số hạn chế như cảnh báo nhầm hoặc độ trễ nhất định, kết quả bước đầu khẳng định tiềm năng ứng dụng rõ rệt của AI trong nội soi tiêu hóa.

Hướng tới hệ sinh thái nội soi số

Từ những dữ liệu thử nghiệm, việc ứng dụng AI đang dần chuyển từ nghiên cứu sang triển khai trong thực tế bệnh viện. Đại diện Thu Cúc TCI cho biết, AI không chỉ hỗ trợ phát hiện tổn thương theo thời gian thực mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình, giảm phụ thuộc vào yếu tố chủ quan và hướng tới xây dựng hệ sinh thái nội soi số.

Ở góc độ nhà phát triển thiết bị, đại diện Olympus nhận định, nội soi thế hệ mới đang phát triển theo hướng tích hợp đồng bộ giữa quang học độ phân giải cao, công nghệ siêu phóng đại, AI và các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, tối ưu quy trình và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Từ công nghệ Endocyto 520x cho phép quan sát ở cấp độ tế bào đến các hệ thống AI hỗ trợ phát hiện và định hướng chẩn đoán, nội soi tiêu hóa đang chuyển dịch theo hướng chính xác và chủ động hơn. Sự kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm lâm sàng được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và tăng cơ hội sống cho người bệnh ung thư tiêu hóa.

noi-soi-tieu-hoa-hn-scaled.jpg

Người khỏe mạnh 5 năm mới cần nội soi tiêu hóa

VOV.VN - Hiện nay có nhiều khuyến cáo về việc tầm soát ung thư đường tiêu hoá ở các độ tuổi khác nhau. Hội thảo khoa học Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai - Đại học Nagoya Nhật Bản lần thứ 8 ngày 14/10, các chuyên gia cho biết, người khỏe mạnh bình thường thì khoảng 5 năm mới cần đi nội soi tiêu hóa 1 lần.

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: nội soi tiêu hóa nội soi tiêu hóa phóng đại tích hợp AI Thu Cúc TCI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nội soi cắt dạ dày cứu bệnh nhân suy kiệt, bệnh tim nặng

VOV.VN - Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn),TP.HCM vừa phẫu thuật thành công một trường hợp ung thư dạ dày trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, sốc mất máu và nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp.

Lần đầu tiên áp dụng kỹ thuật mới trong phẫu thuật tiêu hoá tại bệnh biện Vũng Tàu

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu cũ), TP.HCM lần đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo bằng phương pháp nội soi, mang lại kết quả tích cực cho người bệnh.

Thành lập Trung tâm nội soi chuyên sâu hiện đại tại ĐBSCL

VOV.VN - Vào giữa năm 2025, cùng với thành lập Trung tâm nội soi, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ còn trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu chẩn đoán và can thiệp nội soi nâng cao.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe