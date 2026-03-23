Thu Cúc TCI đưa nội soi tiêu hóa phóng đại 520 lần tích hợp AI vào ứng dụng

Mở rộng khả năng phát hiện tổn thương ở cấp độ vi thể

Theo đại diện Thu Cúc TCI, Endocyto 520x do Olympus phát triển cho phép phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, giúp bác sĩ quan sát trực tiếp cấu trúc tế bào và hệ vi mạch niêm mạc ngay trong quá trình nội soi. Nhờ đó, tổn thương không chỉ được nhận diện ở mức đại thể mà còn có thể phát hiện sớm ở cấp độ vi thể.

Hệ thống này tích hợp đồng thời nhiều công nghệ hình ảnh hiện đại như TXI, EDOF, NBI, RDI, hình ảnh 4K cùng AI thời gian thực, hỗ trợ làm rõ các tổn thương nhỏ, cảnh báo vùng nghi ngờ và giảm nguy cơ bỏ sót bất thường. Việc đưa Endocyto 520x vào ứng dụng không chỉ là đầu tư thiết bị mà còn thể hiện định hướng nâng cao tiêu chuẩn nội soi, giúp người bệnh trong nước tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Trong bối cảnh ung thư đường tiêu hóa vẫn là gánh nặng lớn tại Việt Nam, việc tăng khả năng phát hiện sớm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo Globocan 2022, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 và ung thư dạ dày đứng thứ 5 về số ca mắc ở cả hai giới. Các chuyên gia cho biết, nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt tới 90%.

AI trở thành “đôi mắt thứ hai” trong nội soi

Không dừng ở việc giới thiệu công nghệ, hội thảo tập trung phân tích sâu vai trò của AI trong thực hành nội soi. PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cho biết, dù là phương pháp nền tảng, nội soi tiêu hóa vẫn tồn tại nguy cơ bỏ sót tổn thương, kể cả tổn thương ác tính. Tỷ lệ bỏ sót ung thư đường tiêu hóa trên dao động từ 6% - 11,3%, trong khi tỷ lệ bỏ sót polyp đại trực tràng có thể lên tới 20% - 47%.

Hội thảo “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa”

Trong bối cảnh đó, AI được xem như “đôi mắt thứ hai” hỗ trợ bác sĩ. Hiện nay, AI trong nội soi tiêu hóa phát triển theo ba hướng chính gồm: CADe (hỗ trợ phát hiện tổn thương), CADx (định hướng chẩn đoán, phân loại tổn thương) và CAQ (đảm bảo chất lượng cuộc soi). Nhờ các công cụ này, việc quan sát được chuẩn hóa hơn, khả năng nhận diện tổn thương được cải thiện và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định ngay trong thời gian thực.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, AI đạt nhiều kết quả tích cực ở cả đường tiêu hóa trên và dưới. Trong phát hiện ung thư thực quản sớm, AI có độ nhạy gộp 0,89 và độ đặc hiệu 0,84; khi đánh giá độ sâu xâm lấn, độ nhạy đạt 0,92. Với ung thư dạ dày, hệ thống AI được huấn luyện bằng 13.000 hình ảnh ghi nhận độ nhạy phát hiện 92,2%, riêng với tổn thương trên 6 mm đạt 98,6%.

Ở nội soi đại tràng, AI giúp tăng đáng kể tỷ lệ phát hiện u tuyến. Một nghiên cứu tại châu Âu trên 4.354 bệnh nhân cho thấy nhóm có hỗ trợ CADe đạt tỷ lệ phát hiện u tuyến (ADR) 36,6%, cao hơn rõ rệt so với 25,2% ở nhóm nội soi thông thường. Theo các chuyên gia, AI không thay thế bác sĩ, nhưng đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng, góp phần nâng cao độ chính xác và giảm nguy cơ bỏ sót.

Từng bước hiện thực hóa ứng dụng AI trong thực hành

Góc nhìn thực tiễn từ nghiên cứu trong nước do BS Nguyễn Phúc Bình (Viện Nghiên cứu & Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật) trình bày cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu. Nghiên cứu trên 122 bệnh nhân tại 3 cơ sở với hệ thống AI có khả năng nhận diện vị trí giải phẫu, khoanh vùng và phân loại tổn thương, đồng thời cảnh báo theo thời gian thực.

Kết quả ghi nhận hệ thống nhận diện chính xác 10 vị trí giải phẫu với độ chính xác trung bình 95,32%, góp phần chuẩn hóa quy trình quan sát. Đáng chú ý, AI phát hiện đúng 100% các trường hợp ung thư thực quản và dạ dày trong nhóm nghiên cứu. Với các bệnh lý phổ biến như viêm dạ dày, độ chính xác đạt 91,4% (53/58 ca).

AI đồng thời thể hiện hiệu quả trong phát hiện các tổn thương nhỏ dưới 5 mm - nhóm vốn dễ bị bỏ sót trong thực hành thường quy. Theo các chuyên gia, kết quả này không chỉ hỗ trợ trực tiếp trong quá trình nội soi mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng trong đào tạo, góp phần nâng cao năng lực nhận diện tổn thương cho bác sĩ trẻ.

Dù vẫn tồn tại một số hạn chế như cảnh báo nhầm hoặc độ trễ nhất định, kết quả bước đầu khẳng định tiềm năng ứng dụng rõ rệt của AI trong nội soi tiêu hóa.

Hướng tới hệ sinh thái nội soi số

Từ những dữ liệu thử nghiệm, việc ứng dụng AI đang dần chuyển từ nghiên cứu sang triển khai trong thực tế bệnh viện. Đại diện Thu Cúc TCI cho biết, AI không chỉ hỗ trợ phát hiện tổn thương theo thời gian thực mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình, giảm phụ thuộc vào yếu tố chủ quan và hướng tới xây dựng hệ sinh thái nội soi số.

Ở góc độ nhà phát triển thiết bị, đại diện Olympus nhận định, nội soi thế hệ mới đang phát triển theo hướng tích hợp đồng bộ giữa quang học độ phân giải cao, công nghệ siêu phóng đại, AI và các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, tối ưu quy trình và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Từ công nghệ Endocyto 520x cho phép quan sát ở cấp độ tế bào đến các hệ thống AI hỗ trợ phát hiện và định hướng chẩn đoán, nội soi tiêu hóa đang chuyển dịch theo hướng chính xác và chủ động hơn. Sự kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm lâm sàng được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và tăng cơ hội sống cho người bệnh ung thư tiêu hóa.