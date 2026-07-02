Thu hồi toàn quốc hai lô sữa rửa tay, kem bôi da thảo mộc

Tóm tắt

VOV.VN - Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm gồm sữa rửa tay Dr. Clean và kem bôi da Young Rau Má do chứa thành phần không đúng hồ sơ công bố.

