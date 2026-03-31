Thực hiện thành công ca phẫu thuật cột sống nội soi hai cổng đầu tiên tại Đà Nẵng

Bệnh nhân là bà Ngô Thị H.N. (trú xã Chiến Đàn, thành phố Đà Nẵng), nhập viện trong tình trạng đau lưng kéo dài, lan xuống chân trái, không thể đi lại độc lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận đau lan xuống gót chân trái, phản xạ gân Achilles bên trái giảm. Kết quả chụp MRI xác định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L5–S1 bên trái, chèn ép rễ thần kinh S1.

Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật thần kinh quyết định áp dụng kỹ thuật nội soi hai cổng nhằm giải phóng chèn ép rễ thần kinh. Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, đặc biệt phù hợp với bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền, giúp giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp

Sau 24 giờ phẫu thuật, tình trạng đau của bệnh nhân giảm rõ rệt, khả năng vận động cải thiện, có thể tự đi lại. Bệnh nhân được xuất viện sau 3 ngày và tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng.

Việc triển khai thành công kỹ thuật nội soi hai cổng đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý cột sống tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giúp người dân tiếp cận các kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương.

Phẫu thuật cột sống nội soi hai cổng (UBE) hiện được chỉ định trong nhiều bệnh lý như thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống một hoặc hai bên, hẹp ống sống trung tâm, hẹp ống sống do trượt đốt sống mức độ nhẹ (độ I–II), dày hoặc vôi hóa dây chằng vàng, cũng như một số trường hợp cần can thiệp mở rộng ống sống như áp xe ngoài màng cứng hoặc u trong màng cứng.