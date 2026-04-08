Thực hư lợi ích của uống nha đam, hạt chia buổi sáng đang được ưa chuộng

Thứ Tư, 10:00, 08/04/2026
VOV.VN - Thói quen uống nha đam hạt chia buổi sáng đang được nhiều người ưa chuộng nhờ những lợi ích tích cực đối với cơ thể.

Bắt đầu ngày mới bằng một ly nước nha đam hạt chia không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu giàu dinh dưỡng này đang ngày càng được nhiều người lựa chọn như một cách chăm sóc cơ thể đơn giản nhưng hiệu quả.

Nha đam và hạt chia hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh (Ảnh: Shutterstock)

Theo trang Times of India, khi bạn duy trì thói quen uống nước nha đam hạt chia buổi sáng, cơ thể sẽ nhận được những lợi ích dưới đây.

Hỗ trợ cải thiện làn da

Nha đam và hạt chia đều chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Hạt chia giàu omega-3 có khả năng bảo vệ da trước tác động của môi trường, trong khi nha đam hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi. Khi sử dụng đều đặn, loại thức uống này có thể giúp làn da trở nên ẩm mịn, tươi sáng và giảm dấu hiệu lão hóa.

Bổ sung nước cho cơ thể

Sau một đêm dài, cơ thể rất cần được bù nước. Hạt chia có khả năng hút nước gấp nhiều lần trọng lượng, giúp duy trì độ ẩm và hỗ trợ quá trình thanh lọc tự nhiên. Sự kết hợp với nha đam giúp thức uống này trở nên lý tưởng để khởi đầu ngày mới, đặc biệt trong thời tiết nóng bức.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong hạt chia giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Đồng thời, nha đam có tác dụng làm dịu niêm mạc dạ dày, góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột. Nhờ đó, nước hạt chia được xem như một loại nhuận tràng tự nhiên, hỗ trợ đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể, đặc biệt hữu ích cho những ai thường xuyên bị táo bón hay rối loạn tiêu hóa.

Góp phần kiểm soát cân nặng

Nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng, nước nha đam hạt chia là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Chất xơ hòa tan trong hạt chia giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều trong ngày. Khi uống vào buổi sáng, đặc biệt lúc bụng đói, nước nha đam hạt chia có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Không chỉ tốt cho tiêu hóa và làn da, thức uống này còn mang lại lợi ích cho tim mạch. Hạt chia có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu và ổn định huyết áp, trong khi nha đam góp phần cải thiện tuần hoàn máu. Việc duy trì thói quen uống mỗi sáng có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng nha đam hạt chia cũng cần đúng cách và điều độ. Bạn nên ưu tiên nguyên liệu sạch, chế biến hợp vệ sinh và không lạm dụng để tránh những ảnh hưởng không mong muốn. Một ly mỗi sáng là lựa chọn hợp lý để cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả.

Khi trở thành thói quen lâu dài, thức uống này không chỉ hỗ trợ sức khỏe mà còn góp phần tạo nên lối sống cân bằng, giúp bạn bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

Nha đam có tác dụng gì mà được ví như “thần dược” tự nhiên?

VOV.VN - Nha đam (lô hội) được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp. Không chỉ xuất hiện trong các món ăn giải nhiệt, nha đam còn là thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da, tóc và hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

Thu Hiền/VTC News
Times of India
Tag: nha đam hạt chia sức khỏe thói quen buổi sáng
Tin liên quan

7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp
7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp

VOV.VN - Nha đam (lô hội) là loại cây quen thuộc, dễ trồng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da và cơ thể. Nhờ đặc tính dịu nhẹ, giàu vitamin và enzyme, nha đam từ lâu đã được phụ nữ sử dụng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên.

7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp

7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp

VOV.VN - Nha đam (lô hội) là loại cây quen thuộc, dễ trồng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da và cơ thể. Nhờ đặc tính dịu nhẹ, giàu vitamin và enzyme, nha đam từ lâu đã được phụ nữ sử dụng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên.

Lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng
Lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng

VOV.VN - Hạt chia và nha đam đều giàu dưỡng chất, khi kết hợp thành thức uống sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng

Lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng

VOV.VN - Hạt chia và nha đam đều giàu dưỡng chất, khi kết hợp thành thức uống sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vì sao hạt chia được xem là siêu thực phẩm tốt cho cơ thể?
Vì sao hạt chia được xem là siêu thực phẩm tốt cho cơ thể?

VOV.VN - Hạt chia từ lâu được xem là một trong những loại “siêu thực phẩm” tự nhiên tốt cho sức khỏe. Loại hạt nhỏ bé này chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và não bộ. Dưới đây là 11 lợi ích nổi bật của hạt chia đã được khoa học chứng minh.

Vì sao hạt chia được xem là siêu thực phẩm tốt cho cơ thể?

Vì sao hạt chia được xem là siêu thực phẩm tốt cho cơ thể?

VOV.VN - Hạt chia từ lâu được xem là một trong những loại “siêu thực phẩm” tự nhiên tốt cho sức khỏe. Loại hạt nhỏ bé này chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và não bộ. Dưới đây là 11 lợi ích nổi bật của hạt chia đã được khoa học chứng minh.

Sự khác biệt khi ăn hạt chia buổi sáng và buổi tối
Sự khác biệt khi ăn hạt chia buổi sáng và buổi tối

VOV.VN - Hạt chia là loại hạt phổ biến trong thực đơn giảm cân, nhưng không phải ai cũng biết sự khác biệt khi ăn nó vào buổi sáng và buổi tối.

Sự khác biệt khi ăn hạt chia buổi sáng và buổi tối

Sự khác biệt khi ăn hạt chia buổi sáng và buổi tối

VOV.VN - Hạt chia là loại hạt phổ biến trong thực đơn giảm cân, nhưng không phải ai cũng biết sự khác biệt khi ăn nó vào buổi sáng và buổi tối.

