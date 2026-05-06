Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết

Thứ Tư, 15:11, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin lá đu đủ chữa ung thư đang lan truyền rộng rãi, nhưng đến nay chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả. Việc tin theo phương pháp này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.

Lá đu đủ trị ung thư có thực sự hiệu quả như lời đồn?

Từ lâu, lá đu đủ được dân gian dùng để hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện số lượng tiểu cầu. Tuy nhiên, thông tin cho rằng, loại lá này có thể chữa ung thư đang khiến nhiều người bệnh đặt kỳ vọng sai lệch, thậm chí bỏ lỡ thời điểm điều trị quan trọng.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chứng minh lá đu đủ có thể điều trị hoặc chữa khỏi ung thư ở người. Dù lá đu đủ chứa một số hợp chất như papain, flavonoid và alkaloid được cho là có đặc tính chống oxy hóa, các nghiên cứu hiện mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên tế bào hoặc động vật.

Đáng chú ý, phương pháp này cũng không được Tổ chức Y tế thế giới, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế hay Bộ Y tế Việt Nam khuyến nghị trong điều trị ung thư. Các chuyên gia khẳng định, lá đu đủ không phải thuốc chữa ung thư và người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thảo dược nào.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chứng minh lá đu đủ có thể điều trị hoặc chữa khỏi ung thư ở người

Những rủi ro khi sử dụng lá đu đủ để chữa ung thư

Bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị

Ung thư cần được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ để tăng cơ hội sống. Việc tin vào lá đu đủ có thể khiến người bệnh trì hoãn phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị, dẫn đến nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn, thậm chí di căn và làm giảm khả năng điều trị thành công. Thực tế, không ít bệnh nhân đã phải trả giá vì tin vào các phương pháp truyền miệng thiếu căn cứ.

Nguy cơ gặp tác dụng phụ và độc tính

Sử dụng lá đu đủ không đúng cách có thể gây nhiều tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương gan thận do dùng quá liều hoặc kéo dài. Ngoài ra, lá tự nhiên còn có nguy cơ nhiễm hóa chất, nấm mốc và có thể gây dị ứng, thậm chí ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng nếu dùng không kiểm soát.

Làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị ung thư

Một số hoạt chất trong lá đu đủ có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và chuyển hóa thuốc điều trị ung thư. Điều này có thể dẫn đến: Làm giảm hiệu quả của thuốc hóa trị hoặc thuốc điều trị đích; Làm tăng độc tính và tác dụng phụ như xuất huyết, suy tủy hoặc suy nhược nghiêm trọng.

Người bệnh ung thư nên làm gì để điều trị an toàn?

Để tăng cơ hội điều trị thành công, người bệnh nên lựa chọn các phương pháp dựa trên cơ sở khoa học thay vì tin vào những lời truyền miệng chưa được kiểm chứng. Hiện nay, ung thư thường được điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích hoặc liệu pháp miễn dịch tùy từng trường hợp. Người bệnh nên thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa ung bướu và tuân thủ phác đồ của bác sĩ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể

VOV.VN - Đu đủ là loại cây quen thuộc với người Việt, không chỉ quả thơm ngon mà lá đu đủ cũng mang nhiều lợi ích sức khỏe. Nước lá đu đủ được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: lá đu đủ lá đu đủ chữa ung thư điều trị ung thư đúng cách công dụng của lá đu đủ
Loại lá rụng đầy gốc tưởng không ăn được, lại là "vị thuốc đại bổ" cho sức khỏe
Việt Nam có loại lá tưởng không ăn được, hóa ra lại là vị thuốc "siêu bổ dưỡng"
Loại lá tưởng bỏ đi, dùng ép nước lại thành "thần dược"
