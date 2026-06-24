Thức khuya đang âm thầm “tàn phá” lá gan của bạn như thế nào?

Vì sao thức khuya lại gây hại cho gan?

Theo Đông y, khoảng 23h đến 1h sáng là thời điểm gan hoạt động mạnh để hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố. Đây cũng là lúc cơ thể cần ở trạng thái ngủ sâu để quá trình này diễn ra hiệu quả. Nếu thức khuya trong khung giờ này, các hoạt động chuyển hóa có thể bị rối loạn, làm tăng stress oxy hóa và gây áp lực lên tế bào gan.

Việc ngủ muộn kéo dài còn dẫn đến thiếu ngủ, khiến cơ thể không đủ thời gian phục hồi, ảnh hưởng đến tuần hoàn và nuôi dưỡng tế bào gan, đồng thời làm suy giảm miễn dịch. Với người mắc viêm gan B, thói quen này có thể khiến tổn thương gan tiến triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc ung thư gan.

Thức khuya không chỉ gây mệt mỏi, giảm tập trung mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lá gan (Ảnh: AI)

Làm thế nào để hạn chế tác hại của việc thức khuya đối với gan?

Hiểu rõ những tác động tiêu cực của thức khuya đối với gan là cơ sở để xây dựng thói quen ngủ đúng giờ, giúp bảo vệ sức khỏe cơ quan này. Mỗi người nên cân đối hợp lý giữa thời gian làm việc, nghỉ ngơi, giải trí và ăn uống để hạn chế tình trạng ngủ muộn kéo dài. Việc thiết lập một lịch sinh hoạt khoa học và duy trì đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể dần điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, hỗ trợ dễ ngủ và thức dậy đúng giờ hơn. Thời điểm lý tưởng để đi ngủ được khuyến nghị là trước 22h.

Trong trường hợp thường xuyên khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, có thể áp dụng một số biện pháp hỗ trợ như tắm nước ấm hoặc ngâm chân trước khi ngủ để thư giãn cơ thể, cải thiện tuần hoàn; giữ không gian phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát; lựa chọn trang phục ngủ thoải mái, thấm hút tốt; đồng thời đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ để giúp tinh thần thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Các biện pháp hỗ trợ bảo vệ gan đối với người thường xuyên thức khuya

Trong trường hợp công việc buộc phải thức khuya thường xuyên, mỗi người cần chú trọng hơn đến việc bảo vệ lá gan bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường thực phẩm giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất, đồng thời duy trì thói quen ăn chín uống sôi để hạn chế nguy cơ đưa tác nhân gây hại vào cơ thể. Bên cạnh đó, nên hạn chế rượu bia, nước ngọt có gas và các chất kích thích vì có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, khiến gan dễ bị tổn thương hơn.

Ngoài lối sống lành mạnh, việc khám sức khỏe định kỳ khoảng 6 tháng/lần cũng rất cần thiết để theo dõi chức năng gan và phát hiện sớm các bất thường. Chủ động kiểm tra và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, tránh tình trạng phát hiện muộn khi việc điều trị trở nên khó khăn hơn.