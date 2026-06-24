English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thức khuya đang âm thầm “tàn phá” lá gan của bạn như thế nào?

Thứ Tư, 09:17, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thức khuya không chỉ gây mệt mỏi, giảm tập trung mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lá gan. Thói quen này kéo dài làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào gan, dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như gan nhiễm mỡ, xơ gan.

Vì sao thức khuya lại gây hại cho gan?

Theo Đông y, khoảng 23h đến 1h sáng là thời điểm gan hoạt động mạnh để hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố. Đây cũng là lúc cơ thể cần ở trạng thái ngủ sâu để quá trình này diễn ra hiệu quả. Nếu thức khuya trong khung giờ này, các hoạt động chuyển hóa có thể bị rối loạn, làm tăng stress oxy hóa và gây áp lực lên tế bào gan.

Việc ngủ muộn kéo dài còn dẫn đến thiếu ngủ, khiến cơ thể không đủ thời gian phục hồi, ảnh hưởng đến tuần hoàn và nuôi dưỡng tế bào gan, đồng thời làm suy giảm miễn dịch. Với người mắc viêm gan B, thói quen này có thể khiến tổn thương gan tiến triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc ung thư gan.

thuc khuya dang am tham tan pha la gan cua ban nhu the nao hinh anh 1
Thức khuya không chỉ gây mệt mỏi, giảm tập trung mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lá gan (Ảnh: AI)

Làm thế nào để hạn chế tác hại của việc thức khuya đối với gan?

Hiểu rõ những tác động tiêu cực của thức khuya đối với gan là cơ sở để xây dựng thói quen ngủ đúng giờ, giúp bảo vệ sức khỏe cơ quan này. Mỗi người nên cân đối hợp lý giữa thời gian làm việc, nghỉ ngơi, giải trí và ăn uống để hạn chế tình trạng ngủ muộn kéo dài. Việc thiết lập một lịch sinh hoạt khoa học và duy trì đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể dần điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, hỗ trợ dễ ngủ và thức dậy đúng giờ hơn. Thời điểm lý tưởng để đi ngủ được khuyến nghị là trước 22h.

Trong trường hợp thường xuyên khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, có thể áp dụng một số biện pháp hỗ trợ như tắm nước ấm hoặc ngâm chân trước khi ngủ để thư giãn cơ thể, cải thiện tuần hoàn; giữ không gian phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát; lựa chọn trang phục ngủ thoải mái, thấm hút tốt; đồng thời đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ để giúp tinh thần thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Các biện pháp hỗ trợ bảo vệ gan đối với người thường xuyên thức khuya

Trong trường hợp công việc buộc phải thức khuya thường xuyên, mỗi người cần chú trọng hơn đến việc bảo vệ lá gan bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường thực phẩm giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất, đồng thời duy trì thói quen ăn chín uống sôi để hạn chế nguy cơ đưa tác nhân gây hại vào cơ thể. Bên cạnh đó, nên hạn chế rượu bia, nước ngọt có gas và các chất kích thích vì có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, khiến gan dễ bị tổn thương hơn.

Ngoài lối sống lành mạnh, việc khám sức khỏe định kỳ khoảng 6 tháng/lần cũng rất cần thiết để theo dõi chức năng gan và phát hiện sớm các bất thường. Chủ động kiểm tra và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, tránh tình trạng phát hiện muộn khi việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

thuc_khuya.jpg

Thức khuya - “thủ phạm” âm thầm gây béo phì

VOV.VN - Không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng tinh thần, việc thức khuya còn tác động tiêu cực đến cơ chế trao đổi chất và điều hòa hormone, từ đó làm tăng nguy cơ béo phì.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách bảo vệ gan khi thức khuya xem bóng đá
Cách bảo vệ gan khi thức khuya xem bóng đá

VOV.VN - Thức khuya xem bóng đá, đồng nghĩa với việc gan phải hoạt động trái quy luật, vậy đâu là cách bảo vệ gan khi thức khuya xem bóng đá?

Cách bảo vệ gan khi thức khuya xem bóng đá

Cách bảo vệ gan khi thức khuya xem bóng đá

VOV.VN - Thức khuya xem bóng đá, đồng nghĩa với việc gan phải hoạt động trái quy luật, vậy đâu là cách bảo vệ gan khi thức khuya xem bóng đá?

Hướng dẫn viên thức khuya, dậy sớm nhưng bị chỉ trích vì muốn tăng thù lao?
Hướng dẫn viên thức khuya, dậy sớm nhưng bị chỉ trích vì muốn tăng thù lao?

VOV.VN - Trước ý kiến trái chiều về việc thu tiền tip từ khách du lịch, ông Trương Công Tâm – Chủ tịch Hội HDV Phú Quốc cho biết mức công tác phí cho hướng dẫn viên du lịch ở Phú Quốc đã duy trì nhiều năm nay và không còn tương xứng với cường độ công việc hiện nay.

Hướng dẫn viên thức khuya, dậy sớm nhưng bị chỉ trích vì muốn tăng thù lao?

Hướng dẫn viên thức khuya, dậy sớm nhưng bị chỉ trích vì muốn tăng thù lao?

VOV.VN - Trước ý kiến trái chiều về việc thu tiền tip từ khách du lịch, ông Trương Công Tâm – Chủ tịch Hội HDV Phú Quốc cho biết mức công tác phí cho hướng dẫn viên du lịch ở Phú Quốc đã duy trì nhiều năm nay và không còn tương xứng với cường độ công việc hiện nay.

6 loại thực phẩm là “vua hại gan” nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết
6 loại thực phẩm là “vua hại gan” nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

VOV.VN - Gan có khả năng tự tái tạo tuyệt vời, nhưng nếu phải chịu đựng sự tấn công liên tục từ các thói quen ăn uống kém lành mạnh, nó sẽ dần bị xơ hóa và suy giảm chức năng. Việc nhận diện những "kẻ thù" của gan trong thực đơn hàng ngày là bước quan trọng nhất để phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm.

6 loại thực phẩm là “vua hại gan” nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

6 loại thực phẩm là “vua hại gan” nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

VOV.VN - Gan có khả năng tự tái tạo tuyệt vời, nhưng nếu phải chịu đựng sự tấn công liên tục từ các thói quen ăn uống kém lành mạnh, nó sẽ dần bị xơ hóa và suy giảm chức năng. Việc nhận diện những "kẻ thù" của gan trong thực đơn hàng ngày là bước quan trọng nhất để phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe