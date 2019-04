Thương hiệu phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc đến Việt Nam

Ekip bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vang danh toàn châu Á trong chương trình truyền hình thực tế “Let me in” Hàn Quốc sẽ chính thức làm việc thường xuyên tại Bệnh viện Vinmec Times City từ tháng 4/2019. Đây là hoạt động khởi đầu của thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Hệ thống y tế Vinmec và Bệnh viện Thẩm mỹ View (Hàn Quốc), nhằm mang công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới tới Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác đã được Lãnh đạo Hệ thống y tế Vinmec và Bệnh viện Thẩm mỹ View (Hàn Quốc) ký kết, nhằm mang công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới tới Việt Nam

Theo thỏa thuận này, các bác sĩ thẩm mỹ Vinmec sẽ hợp tác với Bệnh viện Thẩm mỹ View để cập nhật các phương pháp thẩm mỹ tiên tiến, nâng cao trình độ theo hướng chuyên biệt hóa theo từng lĩnh vực như phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ngực, tạo hình khuôn mặt, mắt, mũi, làm đẹp không xâm lấn, laser thẩm mỹ, điều trị chăm sóc da….



Các bác sĩ của View cũng sẽ trực tiếp tư vấn và làm việc thường xuyên tại Vinmec nhằm đảm bảo mang lại vẻ đẹp tự nhiên và tươi trẻ đúng chuẩn phong cách Hàn cho khách hàng. Đồng thời, ekip bác sỹ của Bệnh viện thẩm mỹ View sẽ tham gia đào tạo chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ theo chuẩn Hàn Quốc cho đội ngũ y bác sĩ của Vinmec.

View là thương hiệu phẫu thuật thẩm mỹ uy tín và nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc, là Thành viên xuất sắc nhất năm 2016 của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc. Đội ngũ bác sĩ của View cũng chính là ekip phẫu thuật trực tiếp trong chương trình “Let me in” - một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ vang danh toàn châu Á.

Thế mạnh nổi bật của View là phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ, điều chỉnh dáng mặt và xương hàm, tạo hình mí mắt, mũi, trị liệu nâng cơ mặt.... với khả năng tạo ra cuộc “cách mạng về diện mạo” cho khách hàng. Ngoài kỹ thuật hàng đầu, View còn được đánh giá đặc biệt về năng lực chuyên môn, luôn đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, chưa từng để xảy ra tai biến trong suốt 15 năm hoạt động.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Việc hợp tác với Bệnh viện thẩm mỹ View nằm trong chiến lược cập nhật công nghệ mới, đưa dịch vụ thẩm mỹ an toàn, tự nhiên, chi phí hợp lý theo công nghệ Hàn Quốc về Việt Nam của Vinmec. Hai bên sẽ kết hợp thế mạnh về cơ sở vật chất, sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa gây mê của Vinmec với kỹ thuật đỉnh cao của View nhằm mang đến những trải nhiệm thẩm mỹ an toàn, không đau và kết quả như mong muốn cho khách hàng.

Bác sĩ Choi Soon Woo - Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Viewphát biểu tại lễ ký kết hợp tác

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc), Bác sĩ Choi Soon Woo nhấn mạnh: "Trung thành với phương châm an toàn, vẻ đẹp riêng biệt, View luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thay đổi diện mạo, lấy lại sự tự tin cho mọi người thông qua phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi tự hào trong 15 năm hoạt động chưa từng để xảy ra bất kì tai biến phẫu thuật nào. View rất vinh hạnh khi được đồng hành Hệ thống Y tế Vinmec - một trong những thương hiệu y tế dẫn đầu Việt Nam để đem đến những dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ an toàn, chất lượng cao nhất cho người Việt, ngay tại Việt Nam.”



Mở đầu cho chương trình hợp tác là đợt thăm khám của ekip “Let me in”, với những gương mặt đang rất nổi tiếng tại châu Á là Bác sĩ Choi Soon Woo, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ View, Chuyên gia hàng đầu về tạo hình thẩm mỹ ngực; BS Yun Chang Woon, BS Lee Ho Bin, BS Jeong Cheol - những chuyên gia về phẫu thuật tạo hình khuôn mặt, tạo hình thẩm mỹ mũi, mắt…

Các bác sỹ thẩm mỹ của View sẽ thăm khám tại Vinmec ngay trong tháng 4/2019, để đăng ký khám xin vui lòng liên hệ 0899648761./.