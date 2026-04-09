Thường xuyên ăn ớt chuông, cơ thể nhận được lợi ích gì?

Thứ Năm, 15:18, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ớt chuông là loại rau củ nhiều màu sắc, vị ngọt nhẹ, giàu dinh dưỡng và được dùng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu ớt chuông có thể ăn sống hay không và cách sử dụng nào giúp giữ trọn lợi ích cho sức khỏe.

Ăn ớt chuông có tác dụng gì?

Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin A, vitamin C cùng các chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Việc bổ sung ớt chuông vào chế độ ăn giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ thị lực, giảm viêm và góp phần kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa còn giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Có tác dụng chống viêm

Ớt chuông chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta carotene, carotenoid và các hợp chất phytochemical. Những thành phần này có khả năng hỗ trợ giảm viêm hiệu quả. Đặc biệt, ớt chuông đỏ thường có hàm lượng các chất chống oxy hóa cao hơn, mang lại lợi ích rõ rệt hơn cho sức khỏe.

Ớt chuông là loại rau củ nhiều màu sắc, vị ngọt nhẹ, giàu dinh dưỡng

Giảm cholesterol trong máu

Trong ớt chuông có chứa capsaicin với hàm lượng thấp, giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong máu. Hoạt chất này còn góp phần giảm viêm, giảm đau và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Phòng ngừa bệnh ung thư

Ớt chuông chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có lycopene. Chất này giúp hạn chế tác động của các gốc tự do và bảo vệ tế bào trước những tổn thương. Một số nghiên cứu cho thấy, lycopene có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Làm đẹp da hiệu quả

Bổ sung ớt chuông vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể giúp cải thiện làn da và mái tóc. Thực phẩm này chứa nhiều vitamin C và vitamin E, giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen. Nhờ đó, làn da trở nên sáng hơn, đàn hồi tốt hơn và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Tốt đối với hệ thần kinh

Ớt chuông là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào, dưỡng chất quan trọng đối với hệ thần kinh. Vitamin này giúp cơ thể tái tạo tế bào thần kinh, hỗ trợ hoạt động não bộ và duy trì chức năng thần kinh ổn định.

Tăng cường thị lực

Ớt chuông chứa lutein và nhiều enzym có lợi cho mắt. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và góp phần cải thiện thị lực.

Ớt chuông ăn sống được không?

Ớt chuông có thể ăn sống hoặc chế biến chín đều được. Nếu hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ăn sống là cách giúp giữ lại tối đa hàm lượng vitamin, đặc biệt là vitamin C. Khi nấu ở nhiệt độ cao, một phần dưỡng chất có thể bị hao hụt, làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Tuy nhiên, với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc bệnh đường ruột, nên ăn ớt chuông đã nấu chín để dễ tiêu hóa hơn. Ngoài ra, có thể cắt nhỏ, nướng sơ hoặc xào nhẹ trước khi chế biến để giảm độ cứng và giúp cơ thể hấp thu tốt hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
