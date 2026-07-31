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Tóc ngày càng thưa mỏng, rụng nhiều: Phụ nữ cần làm gì để giữ mái tóc khỏe đẹp?

Thứ Sáu, 15:15, 31/07/2026
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VOV.VN - Tóc thưa mỏng, dễ gãy rụng hay đường ngôi ngày càng lộ rõ là nỗi lo của nhiều phụ nữ. Bên cạnh tuổi tác, nội tiết, chăm sóc da đầu đúng cách và duy trì lối sống khoa học có thể giúp hạn chế rụng tóc, giữ mái tóc chắc khỏe.

Chăm sóc da đầu trước khi chăm sóc tóc

Không ít người chỉ chú trọng dưỡng phần thân và ngọn tóc mà quên rằng da đầu mới là nơi nuôi dưỡng các nang tóc. Khi da đầu khỏe mạnh, tóc sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ gãy rụng.

Ngược lại, nếu da đầu mất cân bằng, tóc có thể nhanh bết dầu, khô xơ, mọc chậm hoặc rụng nhiều hơn. Vì vậy, bên cạnh các sản phẩm dưỡng tóc, việc làm sạch da đầu đúng cách và duy trì môi trường da đầu khỏe mạnh cũng rất quan trọng.

Tránh những sai lầm khi gội đầu

Nhiều người có thói quen đổ trực tiếp dầu gội lên da đầu hoặc dùng móng tay cào mạnh khi gội, dễ gây kích ứng, để lại cặn và làm tổn thương da đầu, khiến nang tóc yếu dần. Để hạn chế hư tổn, nên tạo bọt dầu gội trong lòng bàn tay trước khi thoa và massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay.

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Tóc thưa mỏng, dễ gãy rụng hay đường ngôi ngày càng lộ rõ là nỗi lo của nhiều phụ nữ

Gội đầu bằng nước ở nhiệt độ phù hợp

Nước quá nóng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu, khiến da đầu trở nên khô hoặc tiết nhiều dầu hơn để bù lại lượng dầu đã mất. Sự mất cân bằng này có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tóc.

Các chuyên gia khuyến nghị nên gội đầu bằng nước ấm khoảng 37-38 độ C. Mức nhiệt này giúp làm sạch tóc hiệu quả nhưng vẫn hạn chế nguy cơ gây kích ứng và tổn thương da đầu. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể góp phần giảm tình trạng tóc khô, yếu và dễ gãy rụng.

Massage da đầu giúp giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài là một trong những yếu tố có thể khiến tóc rụng nhiều hơn. Khi cơ thể chịu áp lực, lưu lượng máu đến da đầu có thể giảm, làm nang tóc không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất.

Dành vài phút mỗi ngày để massage da đầu là cách đơn giản giúp thư giãn, đồng thời kích thích tuần hoàn máu. Bạn có thể dùng các đầu ngón tay xoa nhẹ từ vùng trán lên đỉnh đầu hoặc massage khu vực sau gáy để giảm cảm giác căng cứng.

Xây dựng lối sống lành mạnh để nuôi dưỡng mái tóc

Giấc ngủ chất lượng giúp tóc phục hồi và phát triển tốt hơn, trong khi thức khuya kéo dài có thể làm rối loạn chu kỳ phát triển của nang tóc, khiến tóc yếu và dễ rụng. Bên cạnh đó, cần bổ sung đầy đủ protein, kẽm, vitamin và khoáng chất từ trứng, các loại đậu, hạt, rau xanh để nuôi dưỡng tóc. Sau khi gội, nên làm khô tóc trước khi ngủ vì tóc ẩm lâu dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, đồng thời tăng ma sát khiến tóc gãy rụng.

Bảo vệ tóc trước tác động của tia UV và hóa chất

Ánh nắng, đặc biệt là tia UV, có thể làm mất protein và sắc tố tự nhiên của tóc, khiến tóc khô xơ, yếu và dễ gãy rụng. Vì vậy, nên bảo vệ tóc khi ra ngoài bằng mũ hoặc sản phẩm chống nắng phù hợp. Bên cạnh đó, việc nhuộm, tẩy, uốn tóc quá thường xuyên cũng gây hư tổn, do đó nên giãn cách các lần dùng hóa chất khoảng 3-6 tháng để tóc có thời gian phục hồi.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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