Tỏi ngâm giấm có thực sự là “thần dược”? Sự thật không phải ai cũng biết

Gia tăng hiệu quả khi kết hợp tỏi và giấm

Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, tỏi còn được ứng dụng rộng rãi trong các bài thuốc dân gian. Khi được ngâm với giấm, hoạt chất trong tỏi, đặc biệt là allicin, trở nên ổn định và phát huy tác dụng tốt hơn so với khi dùng tươi.

Theo kinh nghiệm dân gian, tỏi giúp cải thiện nhiều vấn đề thường gặp như đầy bụng, khó tiêu, ho, viêm nhiễm hay một số bệnh ngoài da. Khi kết hợp với giấm gạo, hỗn hợp này không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn.

Những lợi ích nổi bật của tỏi ngâm giấm

Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong tỏi, đặc biệt là allicin, có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường. Việc sử dụng tỏi ngâm giấm thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như dạ dày hoặc đại trực tràng.

Tăng cường đề kháng, giảm triệu chứng cảm cúm: Nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa, tỏi ngâm giấm có thể hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm, viêm họng. Môi trường axit của giấm giúp tăng hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn, từ đó hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Tỏi ngâm giấm giúp tăng cường hoạt chất có lợi cho sức khỏe và làm đẹp

Tốt cho tim mạch: Các hoạt chất trong tỏi có tác dụng làm giảm cholesterol xấu, hạn chế tình trạng xơ vữa động mạch và hỗ trợ lưu thông máu. Nhờ đó, việc bổ sung tỏi ngâm giấm vào khẩu phần ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và huyết áp.

Hỗ trợ làm đẹp da: Tỏi ngâm giấm chứa nhiều vitamin như A, B, E, giúp cải thiện quá trình tái tạo da. Sản phẩm này được nhiều người lựa chọn để hỗ trợ giảm mụn, cân bằng độ pH và tăng độ đàn hồi cho da. Ngoài ra, đây cũng là một trong những thực phẩm hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Một số lợi ích khác

Ngoài các công dụng trên, tỏi ngâm giấm còn có thể hỗ trợ giảm đau thần kinh, ổn định huyết áp và góp phần phòng ngừa các bệnh đường hô hấp.

Cách làm tỏi ngâm giấm tại nhà

Việc tự chuẩn bị một hũ tỏi ngâm giấm khá đơn giản, nguyên liệu dễ tìm và phù hợp với nhiều gia đình.

Nguyên liệu: 500g tỏi; 400ml giấm gạo; Ớt tươi (tùy khẩu vị); 2 thìa cà phê muối; Nước đun sôi để nguội; Hũ thủy tinh sạch, có nắp kín

Cách thực hiện:

Sơ chế tỏi: Bóc vỏ, rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối ấm khoảng 10 phút để giảm hăng.

Để ráo: Vớt tỏi ra, để khô hoàn toàn rồi cho vào hũ cùng ớt.

Ngâm giấm: Đổ giấm ngập toàn bộ nguyên liệu để tránh hư hỏng.

Bảo quản: Đậy kín, đặt nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khoảng 5-7 ngày là có thể sử dụng. Nếu muốn dùng lâu dài, nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Dù mang lại nhiều lợi ích, tỏi ngâm giấm không nên dùng quá mức. Người có vấn đề về dạ dày, huyết áp thấp hoặc đang dùng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, cần đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến để tránh nhiễm khuẩn.