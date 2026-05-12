Tóp mỡ giòn béo hấp dẫn nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Thứ Ba, 11:39, 12/05/2026
VOV.VN - Tóp mỡ là món ăn quen thuộc, hấp dẫn nhờ vị béo giòn nhưng lại chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng. Ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, ảnh hưởng tim mạch và sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt với một số nhóm người cần hạn chế.

3 nhóm người nên hạn chế ăn tóp mỡ để tránh gây hại cho cơ thể

Không phải ai cũng nên thường xuyên đưa tóp mỡ vào khẩu phần ăn, đặc biệt là những người đang gặp vấn đề về cân nặng hoặc sức khỏe chuyển hóa. Dưới đây là 3 nhóm người cần thận trọng khi sử dụng món ăn này.

Người thừa cân, béo phì hoặc đang giảm cân

Tóp mỡ chứa nhiều calo nhưng ít chất xơ và dưỡng chất thiết yếu, nên chỉ một khẩu phần nhỏ cũng có thể khiến cơ thể nạp vào lượng lớn năng lượng. Nếu ăn thường xuyên, lượng calo dư thừa dễ tích tụ thành mỡ nội tạng và gây tăng cân. Đặc biệt, món này thường ăn kèm với cơm, xôi hoặc thực phẩm giàu tinh bột, khiến tổng năng lượng trong bữa ăn tăng cao, không phù hợp với người đang giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng.

Tóp mỡ là món ăn quen thuộc, hấp dẫn nhờ vị béo giòn nhưng lại chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng

Người bị mỡ máu cao hoặc mắc bệnh tim mạch

Người bị rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hoặc mắc bệnh tim mạch nên hạn chế ăn tóp mỡ vì thực phẩm này chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL), triglyceride, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Đồng thời, chế độ ăn nhiều chất béo cũng khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn.

Người mắc gan nhiễm mỡ hoặc tiểu đường

Người bị gan nhiễm mỡ hoặc đái tháo đường cũng nên hạn chế ăn tóp mỡ trong khẩu phần hàng ngày. Hàm lượng chất béo bão hòa cao có thể khiến gan tích tụ mỡ nhiều hơn, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát đường huyết và làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch. Ngoài ra, tóp mỡ chiên ở nhiệt độ cao hoặc dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần cũng có thể tạo ra các chất không tốt cho sức khỏe.

Ăn tóp mỡ thế nào để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe?

Nếu yêu thích tóp mỡ, bạn không cần kiêng hoàn toàn nhưng nên sử dụng hợp lý để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chỉ nên ăn thỉnh thoảng với lượng vừa phải, tránh đưa vào thực đơn hàng ngày. Nên kết hợp cùng rau xanh hoặc thực phẩm giàu chất xơ để cân bằng dinh dưỡng, đồng thời hạn chế ăn kèm quá nhiều tinh bột hay các món chiên rán khác. Bên cạnh đó, cần chú ý khâu chế biến, bảo quản sạch sẽ và tránh sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Tóp mỡ có hoàn toàn xấu không?

Tóp mỡ không phải là thực phẩm hoàn toàn có hại nếu được sử dụng đúng cách và ở mức hợp lý. Mỡ động vật vẫn có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể, đồng thời chứa một số acid béo và các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tần suất và lượng tiêu thụ. Nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài, lượng chất béo bão hòa cao trong tóp mỡ có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch và nhiều bệnh lý chuyển hóa khác. Vì vậy, ăn uống điều độ, cân bằng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mẹo rán mỡ lợn trắng muốt, thơm lừng, để lâu không hỏng

Mỡ lợn hay dầu ăn: Đâu mới là lựa chọn đúng cho sức khỏe?

Sử dụng dầu ăn hay mỡ lợn sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

