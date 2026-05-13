中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua

Thứ Tư, 14:52, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trà bồ công anh được nhiều người ưa chuộng nhờ vị đắng nhẹ, hương thơm đặc trưng và những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Loại trà thảo dược này có thể hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu nhẹ và bổ sung chất chống oxy hóa, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị.

Thành phần của cây bồ công anh

Bồ công anh chứa flavonoid, polyphenol và các chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Ngoài ra, loại cây này còn có inulin tốt cho hệ tiêu hóa cùng các vitamin, khoáng chất như A, C, K, kali và sắt.

Tuy nhiên, hàm lượng dưỡng chất có thể thay đổi tùy loại cây, bộ phận sử dụng và cách chế biến, vì vậy trà bồ công anh chỉ nên được xem là thức uống hỗ trợ sức khỏe.

Lợi ích của trà bồ công anh đối với sức khỏe

Hỗ trợ sức khỏe gan

Bồ công anh chứa các chất chống oxy hóa có thể giúp giảm tác động của stress oxy hóa. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy trà bồ công anh có thể “giải độc gan” hay điều trị bệnh gan. Người thường xuyên uống rượu bia, ăn uống thiếu lành mạnh hoặc có dấu hiệu bất thường về gan nên đi khám thay vì phụ thuộc vào loại trà này.

tra bo cong anh co tac dung gi nhung loi ich khong nen bo qua hinh anh 1
Trà bồ công anh được nhiều người ưa chuộng nhờ vị đắng nhẹ, hương thơm đặc trưng và những lợi ích nhất định cho sức khỏe

Thanh nhiệt cơ thể

Theo quan niệm y học cổ truyền, bồ công anh có tính mát và thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt. Vì vậy, nhiều người lựa chọn loại trà này khi cảm thấy nóng trong hoặc muốn thay đổi sang thức uống thảo dược nhẹ nhàng hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa và lợi tiểu nhẹ

Trà bồ công anh chứa inulin - chất xơ hòa tan có lợi cho đường ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu nhẹ ở một số người. Loại trà này cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Tuy nhiên, người bị bệnh thận, rối loạn điện giải hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Bổ sung chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào

Bồ công anh chứa các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid và carotenoid. Những chất này có vai trò hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do trong quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào liều lượng sử dụng, cơ địa, chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Cách sử dụng và những lưu ý khi dùng trà bồ công anh

Cách pha và liều dùng

Việc sử dụng trà bồ công anh sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm và hướng dẫn từ nhà sản xuất. Với trà túi lọc, người dùng chỉ cần hãm với nước nóng trong vài phút trước khi sử dụng. Nếu dùng lá khô hoặc rễ khô, nên sử dụng với lượng vừa phải và tránh tự ý tăng liều lượng. Người mới dùng nên bắt đầu với lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể.

Không nên uống trà bồ công anh kéo dài hoặc thay hoàn toàn nước lọc hàng ngày nếu chưa có tư vấn từ chuyên gia y tế, đặc biệt với người có bệnh nền.

Những ai cần thận trọng khi dùng trà bồ công anh?

Người bị sỏi mật, tắc mật hoặc các bệnh lý đường mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng trà bồ công anh.

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ nhỏ và người đang sử dụng thuốc điều trị như thuốc lợi tiểu, chống đông máu hoặc hạ đường huyết cũng cần thận trọng vì trà có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

bo_cong_anh.jpg

Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của cây bồ công anh

VOV.VN - Bồ công anh từ lâu được xem là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, được nhiều người sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng nổi bật của loại thảo dược này và cách dùng hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: trà bồ công anh tác dụng của trà bồ công anh lợi ích của trà bồ công anh trà thảo dược
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

11 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của cây bồ công anh
11 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của cây bồ công anh

VOV.VN - Lá và hoa bồ công anh có tác dụng làm lành các vết thương và nhiều đặc tính dinh dưỡng.

11 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của cây bồ công anh

11 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của cây bồ công anh

VOV.VN - Lá và hoa bồ công anh có tác dụng làm lành các vết thương và nhiều đặc tính dinh dưỡng.

13 lợi ích sức khỏe từ cây bồ công anh
13 lợi ích sức khỏe từ cây bồ công anh

VOV.VN - Bồ công anh là thảo mộc được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Bạn cũng có thể sử dụng lá của loại cây này để đưa vào chế độ ăn uống mỗi ngày. Sau đây là những lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại, bạn nên tận dụng để dùng khi cần thiết.

13 lợi ích sức khỏe từ cây bồ công anh

13 lợi ích sức khỏe từ cây bồ công anh

VOV.VN - Bồ công anh là thảo mộc được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Bạn cũng có thể sử dụng lá của loại cây này để đưa vào chế độ ăn uống mỗi ngày. Sau đây là những lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại, bạn nên tận dụng để dùng khi cần thiết.

Bài thuốc từ cây bồ công anh trong hỗ trợ chữa viêm gan cấp tính
Bài thuốc từ cây bồ công anh trong hỗ trợ chữa viêm gan cấp tính

VOV.VN - Trong Đông y, bồ công anh tính lạnh, vị đắng ngọt, lợi về kinh gan và dạ dày; có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát huyết, tiêu các khối u, thông sữa, thanh gan, sáng mắt. Sau đây là các bài thuốc từ cây bồ công anh trong việc hỗ trợ điều trị bệnh mà bạn nên tham khảo.

Bài thuốc từ cây bồ công anh trong hỗ trợ chữa viêm gan cấp tính

Bài thuốc từ cây bồ công anh trong hỗ trợ chữa viêm gan cấp tính

VOV.VN - Trong Đông y, bồ công anh tính lạnh, vị đắng ngọt, lợi về kinh gan và dạ dày; có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát huyết, tiêu các khối u, thông sữa, thanh gan, sáng mắt. Sau đây là các bài thuốc từ cây bồ công anh trong việc hỗ trợ điều trị bệnh mà bạn nên tham khảo.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe