Trà lạnh có thực sự tốt cho sức khỏe?

Thứ Sáu, 09:24, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trà lạnh là thức uống giải nhiệt phổ biến, nhưng chỉ thực sự tốt cho sức khỏe khi được pha đúng cách và hạn chế đường. Nếu sử dụng không hợp lý, lợi ích vốn có của trà có thể bị giảm sút, thậm chí gây tác động ngược.

Khi được pha đúng kỹ thuật và không lạm dụng đường, trà lạnh vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng vốn có. Những hợp chất chống oxy hóa như catechin và polyphenol tiếp tục phát huy tác dụng, góp phần bảo vệ cơ thể và hỗ trợ bổ sung nước hiệu quả.

Tuy nhiên, lợi ích này sẽ bị ảnh hưởng nếu: Sử dụng loại trà kém chất lượng hoặc không phù hợp; Pha chế không đúng cách (ủ quá lâu, quá đặc); Thêm nhiều đường, siro hoặc topping.

Đặc biệt, trà ủ lạnh thường có vị nhẹ, ít chát hơn do giảm lượng tanin hòa tan so với pha nóng rồi làm lạnh.

Lợi ích khi uống trà lạnh đúng cách

Giải khát, bù nước nhanh: Trà lạnh giúp làm dịu cơn khát và hỗ trợ điều hòa thân nhiệt trong thời tiết nóng hoặc sau vận động.

Tốt cho tim mạch: Các chất chống oxy hóa trong trà góp phần bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ xơ vữa nếu sử dụng hợp lý.

Trà lạnh vẫn là thức uống tốt nếu sử dụng hợp lý

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Trà ít hoặc không đường là lựa chọn thay thế tốt cho nước ngọt, giúp giảm lượng calo nạp vào.

Hỗ trợ tiêu hóa: Một số loại trà như trà xanh, trà ô long giúp giảm cảm giác đầy bụng, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Những lưu ý khi sử dụng trà lạnh

Để tận dụng lợi ích mà không gây hại cho sức khỏe, cần lưu ý:

Hạn chế đường: Trà đóng chai hoặc pha sẵn thường chứa nhiều đường, dễ gây tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Không uống khi đói: Có thể gây cồn cào, chóng mặt do tác động của caffeine và tăng tiết axit dạ dày.

Không thay thế hoàn toàn nước lọc: Trà có caffeine và tanin, nếu dùng quá nhiều có thể ảnh hưởng hấp thu khoáng chất.

Thận trọng với người bệnh dạ dày: Trà đặc hoặc quá lạnh có thể gây kích ứng niêm mạc.

Chọn thời điểm phù hợp: Nên uống sau bữa ăn khoảng 30-60 phút để tránh cản trở hấp thu dinh dưỡng.

Ưu tiên tự pha tại nhà: Giúp kiểm soát chất lượng, hạn chế phụ gia và giữ hương vị tự nhiên.

Nhìn chung, trà lạnh vẫn là thức uống tốt nếu sử dụng hợp lý. Điều quan trọng là kiểm soát lượng đường, cách pha và thói quen sử dụng để vừa giải nhiệt, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

5 thức uống lành mạnh nhưng cũng có thể âm thầm tàn phá sức khỏe

VOV.VN - Trong thế giới thực phẩm hiện đại, ranh giới giữa "lành mạnh" và "gây hại" đôi khi rất mong manh. Có những thức uống luôn xuất hiện với hình ảnh tươi mát, giàu vitamin nhưng thực tế lại tiềm ẩn những mối nguy cho cân nặng, đường huyết và hệ tiêu hóa nếu chúng ta không hiểu rõ bản chất của chúng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Trà thanh nhiệt: Uống bao nhiêu là tốt cho sức khỏe?
5 loại trà thảo dược nên uống khi bụng đói vào mỗi sáng sớm
