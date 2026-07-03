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Trẻ hay chảy máu cam: Ăn gì để cải thiện nhanh và an toàn?

Thứ Sáu, 11:18, 03/07/2026
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VOV.VN - Chảy máu cam là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học. Dù thường không nguy hiểm, nếu xảy ra nhiều lần vẫn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến phụ huynh lo lắng. Bên cạnh xử trí đúng cách, chế độ dinh dưỡng phù hợp cũng góp phần cải thiện tình trạng này.

Chảy máu cam ở trẻ do đâu?

Chảy máu cam xảy ra khi các mao mạch dưới niêm mạc mũi bị tổn thương và vỡ, khiến máu chảy ra ngoài. Đây là tình trạng khá phổ biến ở trẻ em do niêm mạc mũi còn mỏng và hệ mạch máu nhạy cảm.

Nguyên nhân thường gặp gồm viêm đường hô hấp trên như cảm cúm, viêm mũi; thói quen ngoáy mũi hoặc đưa dị vật vào mũi gây trầy xước; niêm mạc khô do thời tiết hanh khô, điều hòa hoặc thiếu vitamin C và chấn thương vùng mũi khi vui chơi hoặc tai nạn. Phần lớn trường hợp chảy máu cam diễn ra ngắn và không nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu tình trạng lặp lại nhiều lần, kéo dài hoặc kèm theo chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân chính xác.

Vì sao trẻ thường xuyên bị chảy máu cam?

Một trong những nguyên nhân thường gặp gây chảy máu cam là chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối, đặc biệt thiếu vitamin C - vi chất giúp tăng độ bền thành mạch, khiến mao mạch dễ tổn thương và dễ vỡ. Bên cạnh đó, thói quen ngoáy mũi mạnh cũng có thể làm trầy xước niêm mạc và gây chảy máu. Để hạn chế tình trạng này, cha mẹ cần bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ, hướng dẫn bỏ thói quen ngoáy mũi, đồng thời giữ ẩm niêm mạc mũi khi thời tiết khô và bảo vệ trẻ trước các tác động từ môi trường.

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Chảy máu cam là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học

Trẻ hay chảy máu cam nên ăn gì?

Rau xanh giàu vitamin K

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, bắp cải, húng quế hay măng tây chứa nhiều vitamin K - dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu, giúp cơ thể kiểm soát tình trạng chảy máu hiệu quả hơn.

Thực phẩm giàu kali

Kali giúp duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ hoạt động bình thường của các tế bào trong cơ thể. Cha mẹ có thể bổ sung chuối, bơ, cà chua, cà rốt, sữa chua, cá hoặc nghêu vào thực đơn hằng ngày của trẻ.

Thực phẩm giàu sắt

Nếu trẻ bị thiếu sắt, nguy cơ thiếu máu sẽ tăng lên, từ đó khiến tình trạng chảy máu cam dễ tái diễn hơn. Những thực phẩm giàu sắt như thịt bò, thịt lợn, tôm, sò huyết, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt nên được bổ sung thường xuyên.

Bổ sung canxi

Không chỉ giúp phát triển hệ xương và răng, canxi còn tham gia vào quá trình đông máu. Sữa, sữa chua, các loại hạt như hạt lanh, hạt óc chó... là những nguồn canxi tốt cho trẻ.

Uống đủ nước

Bổ sung đủ nước giúp giữ ẩm niêm mạc mũi, hạn chế khô nứt gây chảy máu. Ngoài nước lọc, có thể cho trẻ dùng nước khoáng hoặc nước ép trái cây tươi không đường để bổ sung vitamin và khoáng chất. Dinh dưỡng hợp lý không thay thế điều trị nguyên nhân nhưng hỗ trợ phục hồi và giảm nguy cơ tái phát. Nếu trẻ chảy máu cam thường xuyên hoặc kéo dài, cần đưa đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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