Trứng gà công nghiệp có thực sự “kém chất lượng” như lời đồn?

Thứ Sáu, 15:11, 24/04/2026
VOV.VN - Trứng gà công nghiệp có sản lượng cao, giá rẻ và được nhiều gia đình lựa chọn nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến băn khoăn về giá trị dinh dưỡng và độ an toàn so với trứng gà ta, khiến câu hỏi “có tốt không?” luôn được quan tâm.

Trứng gà công nghiệp có tốt không?

Người Việt từ lâu có xu hướng ưa chuộng trứng gà ta, đặc biệt là trứng gà ri vỏ trắng hồng, trong khi trứng gà công nghiệp vỏ nâu thường ít được lựa chọn hơn do quan niệm kém ngon và kém dinh dưỡng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự khác biệt về màu vỏ không phản ánh giá trị dinh dưỡng, mà chủ yếu do yếu tố di truyền.

Nếu được nuôi dưỡng đúng tiêu chuẩn, thành phần dinh dưỡng của trứng gà công nghiệp như protein, chất béo hay khoáng chất gần như tương đương trứng gà ta. Dù vậy, chất lượng trứng vẫn phụ thuộc vào môi trường chăn nuôi, vì vậy người tiêu dùng nên chọn mua ở những địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trứng gà công nghiệp có sản lượng cao, giá rẻ và được nhiều gia đình lựa chọn nhờ sự tiện lợi

Thành phần dinh dưỡng trong trứng gà công nghiệp

Nhiều người cho rằng, trứng gà công nghiệp kém dinh dưỡng hơn trứng gà ta, nhưng theo các chuyên gia, nhận định này chưa hoàn toàn chính xác. Thực tế, thành phần dinh dưỡng giữa hai loại trứng khá tương đồng, thậm chí trứng công nghiệp có thể an toàn hơn nhờ được kiểm soát chặt chẽ về thức ăn và nguồn nước.

Bên cạnh đó, trứng gà công nghiệp vẫn cung cấp nhiều vitamin như A, B12, B5 và E, hỗ trợ thị lực, tăng miễn dịch và duy trì quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Cách nhận biết trứng gà công nghiệp sạch

Để chọn trứng gà công nghiệp chất lượng, người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, có thể nhận biết qua một số dấu hiệu như: vỏ trứng màu tự nhiên, hơi nhám và cứng; khi đập ra, lòng đỏ và lòng trắng tách rõ; trứng tươi có mùi tanh nhẹ tự nhiên; soi ánh sáng thấy lòng đỏ tròn, nằm gần trung tâm. Ngoài ra, trứng tươi để vài ngày có thể xuất hiện thay đổi nhẹ về cấu trúc bên trong, trong khi trứng kém chất lượng thường bất thường ngay từ đầu.

Lưu ý khi ăn trứng gà công nghiệp

Dù là trứng gà công nghiệp hay trứng gà ta, cả hai đều chứa lượng cholesterol tương đối cao. Vì vậy, ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Người trưởng thành nên giới hạn tối đa khoảng 2 quả trứng mỗi ngày. Với trẻ nhỏ, lượng tiêu thụ nên dưới 5 quả mỗi tuần để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và tránh nạp quá nhiều cholesterol.

Một số lưu ý khi sử dụng trứng gà công nghiệp

Không nên ăn trứng sống: Trứng chưa nấu chín chứa protein khó tiêu và tiềm ẩn vi khuẩn gây hại, có thể dẫn đến đầy bụng, khó tiêu hoặc nhiễm khuẩn đường ruột.

Không nên ăn trứng luộc để qua đêm: Sau khi luộc, cấu trúc protein đã thay đổi. Nếu để lâu, trứng dễ bị suy giảm chất lượng và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt không tốt với trẻ nhỏ hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Tránh uống trà sau khi ăn trứng: Trà chứa nhiều axit tannic. Khi kết hợp với protein trong trứng có thể làm chậm nhu động ruột, dễ gây táo bón. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
