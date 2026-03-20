中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trứng vịt lộn: Món “đại bổ” nhưng ăn sai cách có thể gây hại

Thứ Sáu, 11:37, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, ăn như thế nào cho hợp lý để phát huy lợi ích mà không gây hại lại là điều không phải ai cũng nắm rõ.

Giá trị dinh dưỡng cao nhưng cần ăn có chừng mực

Trứng vịt lộn là trứng vịt đã phát triển phôi, chứa hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với trứng thông thường. Mỗi quả cung cấp khoảng 182 kcal, cùng với protein, chất béo, canxi, phốt pho và nhiều vitamin như A, B1, C.

Dù giàu dưỡng chất, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều. Việc tiêu thụ thường xuyên và vượt mức có thể làm tăng cholesterol trong máu, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp. Đặc biệt, hàm lượng đạm cao trong món ăn này không phù hợp với người mắc bệnh gout.

Theo khuyến nghị, người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả mỗi tuần để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng bồi bổ sức khỏe

Những lợi ích đáng chú ý của trứng vịt lộn

Khi sử dụng đúng cách, trứng vịt lộn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tạo máu: Nhờ giàu vi chất và protein, món ăn này giúp cải thiện thể trạng, hỗ trợ quá trình tạo máu và tăng cường sức đề kháng.

Cung cấp năng lượng: Với hàm lượng calo tương đối cao, trứng vịt lộn là nguồn năng lượng nhanh, phù hợp cho người cần phục hồi sức khỏe hoặc làm việc cường độ cao.

Hỗ trợ tăng cân: Nhờ chứa nhiều chất béo và năng lượng, đây là thực phẩm phù hợp cho người gầy muốn cải thiện cân nặng, nếu sử dụng hợp lý.

Tăng cường sinh lực: Theo quan niệm y học cổ truyền, trứng vịt lộn có tác dụng dưỡng huyết, hỗ trợ lưu thông khí huyết và góp phần cải thiện sinh lực.

Giảm cảm giác mệt mỏi sau khi uống rượu: Một số axit amin trong trứng có thể hỗ trợ gan xử lý độc tố, giúp giảm tình trạng nôn nao.

Giảm triệu chứng đau đầu: Nhờ cung cấp năng lượng và dưỡng chất, món ăn này có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục, từ đó cải thiện tình trạng mệt mỏi, chóng mặt.

Lưu ý khi sử dụng để tránh tác dụng ngược

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, người dùng cần lưu ý:

Không ăn quá nhiều: Việc lạm dụng có thể gây dư thừa cholesterol và vitamin A, ảnh hưởng đến tim mạch, xương và tóc.

Nên ăn kèm rau răm: Theo kinh nghiệm dân gian, rau răm giúp làm ấm bụng, giảm đầy hơi và cân bằng tính “hàn” của trứng, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Không ăn trứng để qua đêm: Trứng đã chế biến nếu để lâu dễ phát sinh vi khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Hạn chế ăn vào buổi tối: Do giàu đạm và khó tiêu, ăn vào buổi tối có thể gây đầy bụng, khó ngủ và tăng nguy cơ tích mỡ.

Tránh uống trà ngay sau khi ăn: Các chất trong trà có thể kết hợp với protein trong trứng, gây cản trở tiêu hóa.

Nam giới ăn trứng vịt lộn: Tốt hay không cho tinh trùng?

VOV.VN - Trứng vịt lộn từ lâu đã là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt, không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Nhiều ý kiến cho rằng, loại thực phẩm này giúp tăng cường sinh lực và cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới. Vậy thực hư ra sao?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ăn trứng vịt lộn có cải thiện sinh lý nam giới?
Ăn trứng vịt lộn vào lúc nào tốt nhất?
Trứng vịt ăn sống được không?
Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe