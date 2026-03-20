Trứng vịt lộn: Món “đại bổ” nhưng ăn sai cách có thể gây hại

Giá trị dinh dưỡng cao nhưng cần ăn có chừng mực

Trứng vịt lộn là trứng vịt đã phát triển phôi, chứa hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với trứng thông thường. Mỗi quả cung cấp khoảng 182 kcal, cùng với protein, chất béo, canxi, phốt pho và nhiều vitamin như A, B1, C.

Dù giàu dưỡng chất, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều. Việc tiêu thụ thường xuyên và vượt mức có thể làm tăng cholesterol trong máu, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp. Đặc biệt, hàm lượng đạm cao trong món ăn này không phù hợp với người mắc bệnh gout.

Theo khuyến nghị, người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả mỗi tuần để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng bồi bổ sức khỏe

Những lợi ích đáng chú ý của trứng vịt lộn

Khi sử dụng đúng cách, trứng vịt lộn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tạo máu: Nhờ giàu vi chất và protein, món ăn này giúp cải thiện thể trạng, hỗ trợ quá trình tạo máu và tăng cường sức đề kháng.

Cung cấp năng lượng: Với hàm lượng calo tương đối cao, trứng vịt lộn là nguồn năng lượng nhanh, phù hợp cho người cần phục hồi sức khỏe hoặc làm việc cường độ cao.

Hỗ trợ tăng cân: Nhờ chứa nhiều chất béo và năng lượng, đây là thực phẩm phù hợp cho người gầy muốn cải thiện cân nặng, nếu sử dụng hợp lý.

Tăng cường sinh lực: Theo quan niệm y học cổ truyền, trứng vịt lộn có tác dụng dưỡng huyết, hỗ trợ lưu thông khí huyết và góp phần cải thiện sinh lực.

Giảm cảm giác mệt mỏi sau khi uống rượu: Một số axit amin trong trứng có thể hỗ trợ gan xử lý độc tố, giúp giảm tình trạng nôn nao.

Giảm triệu chứng đau đầu: Nhờ cung cấp năng lượng và dưỡng chất, món ăn này có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục, từ đó cải thiện tình trạng mệt mỏi, chóng mặt.

Lưu ý khi sử dụng để tránh tác dụng ngược

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, người dùng cần lưu ý:

Không ăn quá nhiều: Việc lạm dụng có thể gây dư thừa cholesterol và vitamin A, ảnh hưởng đến tim mạch, xương và tóc.

Nên ăn kèm rau răm: Theo kinh nghiệm dân gian, rau răm giúp làm ấm bụng, giảm đầy hơi và cân bằng tính “hàn” của trứng, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Không ăn trứng để qua đêm: Trứng đã chế biến nếu để lâu dễ phát sinh vi khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Hạn chế ăn vào buổi tối: Do giàu đạm và khó tiêu, ăn vào buổi tối có thể gây đầy bụng, khó ngủ và tăng nguy cơ tích mỡ.

Tránh uống trà ngay sau khi ăn: Các chất trong trà có thể kết hợp với protein trong trứng, gây cản trở tiêu hóa.