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Trước khi ăn ruốc cóc, hãy biết điều này để tránh nguy cơ ngộ độc

Thứ Hai, 11:23, 20/07/2026
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VOV.VN - Ruốc cóc được nhiều người cho là bổ dưỡng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nếu chế biến hoặc sử dụng không đúng cách. Hiểu rõ giá trị dinh dưỡng và những rủi ro của thực phẩm này sẽ giúp người dùng lựa chọn an toàn hơn.

Ruốc cóc có tốt không?

Ruốc cóc cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B, góp phần hỗ trợ sự phát triển của cơ thể, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đây không phải là thực phẩm "đại bổ" như nhiều người vẫn nghĩ, bởi các dưỡng chất này có thể dễ dàng bổ sung từ thịt, cá, trứng hoặc tôm an toàn hơn. Đáng lưu ý, nếu sơ chế không đúng cách, thịt cóc có thể chứa độc tố gây ngộ độc, vì vậy chỉ nên sử dụng khi bảo đảm nguồn nguyên liệu an toàn và được chế biến đúng quy trình.

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Ruốc cóc được nhiều người cho là bổ dưỡng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nếu chế biến hoặc sử dụng không đúng cách

Nguy cơ ngộ độc khi ăn ruốc cóc

Ruốc cóc nếu không được chế biến đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, thần kinh, tim mạch, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là độc tố bufotoxin trong da, gan và tuyến sau tai của cóc không được loại bỏ hoàn toàn. Bên cạnh đó, ruốc cóc bán sẵn, không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, người dùng cần cân nhắc kỹ giữa lợi ích và rủi ro, đồng thời ưu tiên yếu tố an toàn khi lựa chọn thực phẩm.

Dấu hiệu nhận biết ngộ độc ruốc cóc

Sau khi ăn ruốc cóc, nếu xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, chướng bụng, mệt mỏi, chóng mặt, tay chân lạnh, tim đập chậm hoặc rối loạn nhịp tim, cần theo dõi sát vì đây có thể là dấu hiệu ngộ độc. Trường hợp khó thở, co giật hoặc triệu chứng diễn tiến nặng, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay. Việc nhận biết sớm các biểu hiện này đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ để tránh biến chứng nguy hiểm.

Lưu ý để hạn chế nguy cơ ngộ độc khi ăn ruốc cóc

Nếu sử dụng ruốc cóc, cần bảo đảm nguyên liệu an toàn và chế biến đúng kỹ thuật, loại bỏ hoàn toàn da, gan, trứng và tuyến độc của cóc. Không nên mua sản phẩm không rõ nguồn gốc, ăn quá thường xuyên hoặc với số lượng lớn. Sau khi ăn, nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế. Trẻ nhỏ, người có sức khỏe yếu nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng để hạn chế nguy cơ ngộ độc.

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Thịt cóc có thực sự tốt như lời đồn? Cảnh báo không thể bỏ qua

VOV.VN - Thịt cóc từ lâu được dân gian xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, thường dùng để bồi bổ sức khỏe, nhất là với trẻ suy dinh dưỡng hoặc người mới ốm dậy. Tuy nhiên, bên cạnh những lời đồn về công dụng, loại thực phẩm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu chế biến và sử dụng không đúng cách.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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