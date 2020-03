Tuỳ diễn biến dịch, nguy cơ lây lan, thời gian cách ly có thể kéo dài

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định số 904QĐ-BYT ngày 16/3/2020 về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19.

Theo đó, Sổ tay này là tài liệu hướng dẫn được áp dụng trên toàn quốc và được thực hiện theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Sổ tay cách ly y tế được ban hành với mục đích khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để không để dịch lây lan sang các địa phương khác.

Cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để không để dịch lây lan sang các địa phương khác. (Ảnh minh họa)

Về quy mô khoanh vùng cách ly tuỳ theo tình hình dịch thực tế tại địa phương có thể lựa chọn quy mô cụm dân cư, khu phố, cơ quan đơn vị, thôn, tổ, đội, ấp, xã, phường, thị trấn, Quận huyện…

Tối thiểu cách ly 28 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly, tuỳ theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ ra quyết định thiết lập vùng cách ly trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế trong đó nói rõ địa điểm, thời gian và phạm vi vùng.

Tại các vùng cách ly thiết lập chốt, trạm kiểm soát ra vào, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn trật tự trong vùng cách ly; đảm bảo an sinh xã hội về nhu yếu phẩm, lượng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh thiết yếu, xăng dầu, đủ điện nước sinh hoạt, việc thu gom rác thải phải được xử lý đúng quy trình…

Ngoài ra, các hoạt động y tế trong vùng cách ly được thực hiện chặt chẽ đó là thiết lập hệ thống giám sát phát hiện chủ động bệnh dịch tại cộng đồng như: lập danh sách toàn bộ hộ gia đình và các thành viên trong vùng cách ly, huy động nhân lực của địa phương, thực hiện phương châm “rà từng ngõ, gõ từng nhà” hàng ngày để kịp thời phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh.

Về tổ chức cách ly y tế chia làm các cấp độ như sau: Các bệnh xác định mắc Covid-19; Nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (người trong cùng gia đình, người tiếp xúc gần khác như hàng xóm, họ hàng, bạn bè…); Ca bệnh nghi ngờ mắc Covid-19; Nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ…

Thiết lập tại trạm y tế phường ở vùng cách ly một phòng khám bệnh đa khoa tạm thời trong đó phải làm 2 khu việc biệt để tránh lây nhiễm bao gồm khu tiếp nhận và khu cách ly tạm thời các bệnh nhân nghi mắc Covid-19./.