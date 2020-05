U não có thể chữa khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng?

5 tháng trước, khi bé Nguyễn Ngọc Hiếu (6 tuổi), con trai của chị Nguyễn Thị Thanh (ở Kiến Xương, Thái Bình) đang chơi, bỗng dưng lên cơn co giật, gia đình chị đưa cháu tới bệnh viện tại địa phương để thăm khám. Kết quả khám cho thấy bé có một nang trong não, đồng thời có biểu hiện động kinh. Lo lắng cho con, chị đưa con tới khám và tư vấn miễn phí bệnh lý u não tại BV Hữu nghị Việt Đức.

Tiếp nhận trường hợp này, PGS.TS Đồng Văn Hệ - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh ASEAN, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết nang được xác định trong não bé Hiếu hoàn toàn không đáng lo ngại. Thực tế, có nhiều trường hợp tương tự và không cần điều trị.



PGS Đồng Văn Hệ cho biết, triệu chứng của u não không rõ ràng, vì vậy người bệnh thường chủ quan không đi khám. (Ảnh: T.H)

PGS Đồng Văn Hệ khẳng định quan niệm u ở não là nguy hiểm không đúng. U não có khoảng 120 loại khác nhau, trong đó, nhiều loại lành tính hoặc được phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng.

“Tôi đã từng mổ cho một nữ bệnh nhân có khối u ở não hơn 6cm. Sau mổ 2 tuần, người phụ nữ này đã khỏi hoàn toàn, đi làm bình thường. Điều đó có nghĩa u não cũng có thể chữa khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng hay ảnh hưởng tới cuộc sống”- PGS Hệ cho biết.

PGS Hệ cho biết, mỗi năm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám và điều trị khoảng 3.000 bệnh nhân liên quan u não, trong đó, 80% gặp ở người lớn, phổ biến ở độ tuổi 30-60, còn 20% còn lại gặp ở trẻ em.

Với trẻ em, theo PGS Hệ, bệnh u não có mức độ ác tính cao hơn và đứng thứ hai trong số bệnh lý ung thư gây tử vong nhiều nhất ở trẻ. Do đó, PGS Hệ lưu ý cha mẹ nên để ý bất cứ dấu hiệu bất thường ở trẻ để đưa đi thăm khám kịp thời.

“Bệnh nhân u não nhỏ tuổi nhất tôi từng phẫu thuật là một bé 2 tháng tuổi. Bé không có dấu hiệu gì ngoài đầu to, nặng đầu, thóp phồng. May mắn, u của bé thuộc dạng lành tính nên phẫu thuật xong, bé khỏe mạnh bình thường. Đến nay, bé đã học lớp 2”- PGS Đồng Văn Hệ cho biết.

Theo PGS Hệ, triệu chứng của u não không rõ ràng, vì vậy người bệnh thường chủ quan không đi khám khi thấy một vài dấu hiệu cảnh báo bất thường của cơ thể, đến khi phát hiện u não, tình trạng bệnh đã diễn biến khá nặng. Các dấu hiệu của u não rất thay đổi, đa dạng phụ thuộc vào kích thước, vị trí và tốc độ phát triển của u.

“Các dấu hiệu của u não có thể gồm: Đau đầu, nôn và buồn nôn, các vấn đề về nghe, nhìn mờ 1 hoặc 2 mắt, nhìn 1 thành 2 hình, ù tai, điếc, tê bì tay hoặc chân tăng dần, mất thăng bằng, nói khó hoặc trở nên lú lẫn hơn, xuất hiện co giật, thay đổi tính cách… Nếu một người trưởng thành chưa từng bị co giật, bỗng dưng lên cơn co giật thì 80-90% là u não. Do đó, cần đi khám và chụp não ngay khi có hiện tượng này” PGS Đồng Văn Hệ khuyến cáo./.