Uống bia mỗi ngày có giúp da đẹp hơn?

Tác dụng làm đẹp của bia

Bia chứa một số vitamin nhóm B, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Khi được sử dụng đúng cách, đặc biệt là trong các phương pháp chăm sóc da bên ngoài, bia có thể mang lại một số lợi ích nhất định.

Hỗ trợ dưỡng ẩm cho da

Vitamin nhóm B, nhất là vitamin B3 (niacin), cùng một số dưỡng chất trong bia có thể góp phần duy trì độ ẩm và cải thiện độ đàn hồi của da. Khi dùng ngoài da, bia giúp làn da mềm mại hơn và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào.

Giúp cân bằng độ pH

Bia có độ pH dao động khoảng 4-5, khá gần với độ pH tự nhiên của da. Nhờ đó, việc sử dụng bia ngoài da có thể góp phần duy trì hàng rào bảo vệ da, hạn chế tình trạng mất cân bằng pH - một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ nổi mụn và kích ứng.

Hỗ trợ làm sạch da

Các enzyme và axit hữu cơ có trong bia giúp loại bỏ bớt bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất trên bề mặt da. Điều này góp phần làm thông thoáng lỗ chân lông, giảm nguy cơ hình thành mụn đầu đen và mụn do bít tắc.

Nhiều người cho rằng uống bia có thể giúp làm đẹp da nhờ chứa vitamin và chất chống oxy hóa

Hỗ trợ chống lão hóa

Bia chứa các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, có khả năng trung hòa gốc tự do - tác nhân thúc đẩy quá trình lão hóa da. Nhờ đó, làn da có thể duy trì độ săn chắc và đàn hồi tốt hơn.

Giúp da sáng hơn

Một số vitamin và khoáng chất trong bia được cho là có thể hỗ trợ cải thiện sắc tố da, giảm tình trạng xỉn màu và giúp da đều màu hơn khi kết hợp với chế độ chăm sóc phù hợp.

Hỗ trợ tẩy tế bào chết

Các enzyme tự nhiên trong bia có tác dụng làm bong lớp tế bào sừng già trên bề mặt da một cách nhẹ nhàng, từ đó thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới và giúp bề mặt da mịn màng hơn.

Hỗ trợ chăm sóc tóc

Không chỉ được sử dụng cho da, bia còn được nhiều người dùng để chăm sóc tóc. Protein và vitamin nhóm B trong bia có thể giúp tóc bóng mượt hơn, giảm gãy rụng và hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn.

Giảm dầu thừa trên da

Một số thành phần trong bia có khả năng hỗ trợ kiểm soát bã nhờn, phù hợp với người có làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Khi sử dụng ngoài da đúng cách, bia có thể giúp da thông thoáng và hạn chế nguy cơ nổi mụn.

Uống bia có đẹp da không?

Câu trả lời là có thể, nhưng ở mức độ hạn chế và không phải phương pháp làm đẹp được khuyến khích. Uống bia điều độ có thể bổ sung một số vitamin và chất chống oxy hóa, song chưa có bằng chứng khoa học cho thấy bia giúp cải thiện làn da rõ rệt. Ngược lại, uống nhiều bia có thể khiến cơ thể mất nước, làm da khô, xỉn màu, đẩy nhanh lão hóa và không có lợi cho người mắc các bệnh về da.

Những cách làm đẹp bằng bia tại nhà

Nếu muốn tận dụng lợi ích của bia, sử dụng ngoài da được xem là phù hợp hơn so với uống. Bạn có thể pha bia với nước theo tỷ lệ 1:1 để rửa mặt 2-3 lần mỗi tuần, hoặc kết hợp với mật ong, sữa chua, lòng trắng trứng, chanh, bột nghệ và sữa tươi để làm mặt nạ dưỡng ẩm, hỗ trợ giảm mụn, làm sáng da.

Ngoài ra, bia còn có thể dùng để ủ tóc sau khi gội nhằm giúp tóc bóng mượt, chắc khỏe hoặc pha với sữa tươi, sữa chua để massage toàn thân, tăng độ ẩm cho da. Tuy nhiên, các phương pháp này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian và chưa có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả. Trước khi sử dụng, nên thử trên một vùng da nhỏ để kiểm tra nguy cơ kích ứng.