Uống ca cao, ăn socola có gây mất ngủ? Sự thật không phải ai cũng biết

Tác dụng của ca cao

Ca cao là nguyên liệu chính để sản xuất socola, đồng thời được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hương vị đặc trưng. Ngoài thực phẩm, ca cao còn được ứng dụng trong dược phẩm, trong đó bơ ca cao thường dùng để bào chế thuốc.

Một số nghiên cứu cho thấy, ca cao có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện huyết áp, giảm cholesterol, làm dịu đường hô hấp, cải thiện tâm trạng, tăng độ đàn hồi da và hỗ trợ chức năng nhận thức. Ngoài ra, ca cao còn có thể giúp giảm mệt mỏi, hỗ trợ tiêu hóa và được dùng ngoài da để bảo vệ da. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, ca cao vẫn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Vậy ăn socola và uống ca cao có mất ngủ không?

Theo chuyên gia, ăn socola hoặc uống ca cao có thể gây mất ngủ nếu dùng không hợp lý do chứa caffeine - chất kích thích hệ thần kinh giúp tăng tỉnh táo. Khi tiêu thụ nhiều hoặc dùng vào buổi tối, caffeine khiến cơ thể khó thư giãn, dễ trằn trọc và khó ngủ. Vì vậy, nên kiểm soát lượng dùng và tránh sử dụng gần giờ đi ngủ để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Uống ca cao như thế nào tốt cho sức khỏe?

Sau khi hiểu rõ ca cao và socola có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, việc sử dụng đúng cách là điều cần thiết để đảm bảo lợi ích sức khỏe.

Để uống ca cao hợp lý, bạn nên lưu ý:

Chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng: Nên ưu tiên bột ca cao nguyên chất từ thương hiệu uy tín, tránh sản phẩm kém chất lượng hoặc không rõ xuất xứ.

Sử dụng với lượng vừa phải: Mỗi ngày chỉ nên uống 1-2 ly, tương đương khoảng 500 ml. Không nên dùng liên tục nhiều ngày, chỉ nên uống 2-3 lần mỗi tuần.

Tránh uống vào buổi tối: Ca cao chứa caffeine, nếu dùng trong vòng vài giờ trước khi ngủ có thể gây khó ngủ và làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Bên cạnh đó, để cải thiện giấc ngủ, bạn cũng nên duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đúng giờ và giữ tinh thần thoải mái.

Mất ngủ nên ăn gì?

Ngoài điều chỉnh sinh hoạt, chế độ ăn uống cũng góp phần cải thiện giấc ngủ. Một số thực phẩm có thể hỗ trợ ngủ ngon gồm chuối giàu kali, magie và tryptophan giúp thư giãn; sữa chua và cá cung cấp dưỡng chất tốt cho não bộ; cháo dễ tiêu giúp cơ thể thư giãn; cải bó xôi giàu kali; trứng bổ sung protein; đậu nành giúp hạn chế bốc hỏa ban đêm; hạt sen có tác dụng an thần nhẹ; cùng các loại trà như hoa cúc, tâm sen, atiso giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ ngủ sâu hơn.