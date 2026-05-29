English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống nước đá lạnh mỗi ngày, cơ thể phải đối mặt với những nguy cơ gì?

Thứ Sáu, 15:13, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước đá lạnh là lựa chọn quen thuộc để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, từ hệ tiêu hóa đến tim mạch, nếu lạm dụng trong thời gian dài.

Tác hại khi uống nước đá lạnh thường xuyên

Theo các chuyên gia, việc thường xuyên sử dụng đồ uống quá lạnh có thể gây đầy bụng, khó tiêu, viêm họng, ê buốt răng, đau đầu và ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Với người mắc bệnh thực quản, tim mạch hoặc thiểu năng tuần hoàn não, nước đá lạnh còn có thể làm các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đáng chú ý, nước đá lạnh không giúp bù nước hiệu quả như nhiều người nghĩ. Cảm giác mát lạnh chỉ mang tính tạm thời, trong khi nhiệt độ quá thấp có thể làm chậm quá trình hấp thu nước của cơ thể.

Những ai không nên uống nước đá lạnh thường xuyên?

Các chuyên gia khuyến cáo trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt và người mắc bệnh đường tiêu hóa nên hạn chế sử dụng nước đá lạnh. Đồ uống quá lạnh có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, làm tăng cảm giác khó chịu hoặc khiến các bệnh lý sẵn có trở nên nghiêm trọng hơn.

uong nuoc da lanh moi ngay, co the phai doi mat voi nhung nguy co gi hinh anh 1
Việc sử dụng thường xuyên có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe

Người lao động ngoài trời, người mắc bệnh tim mạch hoặc đang sốt cũng không nên uống nước đá lạnh ngay khi cơ thể đang nóng. Dù mang lại cảm giác mát tức thời, nước quá lạnh có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa thân nhiệt và không giúp bù nước hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ.

Những lưu ý khi uống nước vào mùa hè

Để bổ sung nước hiệu quả trong mùa hè, mỗi người nên uống khoảng 2 - 3 lít nước mỗi ngày, đồng thời tăng cường nước từ rau củ, trái cây tươi. Hạn chế nước ngọt có ga, rượu bia và đồ uống chứa nhiều caffeine vì có thể làm cơ thể mất nước.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên uống nước ở nhiệt độ phù hợp, tránh dùng nước đá lạnh ngay sau khi đi nắng về. Nếu sử dụng nước lạnh, nên uống từ từ từng ngụm nhỏ. Ngoài ra, nên bổ sung nước sau khi thức dậy, trước khi ngủ và trước khi vận động, đồng thời tránh uống quá nhiều nước trong bữa ăn.

Có thể thấy, việc lạm dụng nước đá lạnh, đặc biệt trong mùa hè, không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe tim mạch và hô hấp. Vì vậy, mỗi người nên xây dựng thói quen uống nước khoa học, ưu tiên nước mát hoặc nước ở nhiệt độ phù hợp để vừa giải khát hiệu quả, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

05b1cd6b-17d7-44dc-a0cc-ca55be4256cc.jpg

Uống nước đá có tác hại gì?

VOV.VN - Nhiều người thường rất thích uống nước đá nhất là trong những ngày hè nắng nóng mà không biết đây là thói quen không tốt, vậy uống nước đá có tác hại gì?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: nước đá lạnh uống nước đá lạnh mỗi ngày nguy cơ khi uống nước đá lạnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nước lạnh có hại như nhiều người nghĩ? Sự thật không phải ai cũng biết
Nước lạnh có hại như nhiều người nghĩ? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Uống nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái, giải khát nhanh nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, thói quen này liệu có thực sự tốt cho sức khỏe? Câu trả lời phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và tình trạng cơ thể của mỗi người.

Nước lạnh có hại như nhiều người nghĩ? Sự thật không phải ai cũng biết

Nước lạnh có hại như nhiều người nghĩ? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Uống nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái, giải khát nhanh nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, thói quen này liệu có thực sự tốt cho sức khỏe? Câu trả lời phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và tình trạng cơ thể của mỗi người.

5 lý do bạn không nên uống nước lạnh vào mùa hè
5 lý do bạn không nên uống nước lạnh vào mùa hè

VOV.VN - Uống nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái tức thì cho cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè. Tuy nhiên, ít ai biết về lâu dài điều này cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

5 lý do bạn không nên uống nước lạnh vào mùa hè

5 lý do bạn không nên uống nước lạnh vào mùa hè

VOV.VN - Uống nước lạnh mang lại cảm giác sảng khoái tức thì cho cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè. Tuy nhiên, ít ai biết về lâu dài điều này cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

Tác hại của việc uống nước lạnh vào mùa hè
Tác hại của việc uống nước lạnh vào mùa hè

VOV.VN - Uống nước lạnh vào mùa hè giúp đánh bại cơn nóng tức thời. Thế nhưng loại đồ uống này sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe mà bạn khó có thể lường trước được.

Tác hại của việc uống nước lạnh vào mùa hè

Tác hại của việc uống nước lạnh vào mùa hè

VOV.VN - Uống nước lạnh vào mùa hè giúp đánh bại cơn nóng tức thời. Thế nhưng loại đồ uống này sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe mà bạn khó có thể lường trước được.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe