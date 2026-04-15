中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống nước dừa liên tục có sao không? Những lợi ích và cảnh báo cần biết

Thứ Tư, 09:07, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước dừa là thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt và bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc uống thường xuyên với lượng lớn có thực sự tốt vẫn là điều nhiều người băn khoăn. Hiểu rõ lợi ích và rủi ro của nước dừa sẽ giúp bạn sử dụng loại đồ uống này hợp lý hơn.

Lợi ích khi uống nước dừa

Trước khi trả lời câu hỏi “uống nước dừa nhiều có tốt không?”, cần nhìn vào những lợi ích của loại đồ uống này. Nước dừa có hàm lượng calo thấp, giúp kiểm soát cân nặng và cung cấp khoáng chất như kali, magie, canxi hỗ trợ tim mạch, xương và hệ thần kinh. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da, làm chậm lão hóa. Nước dừa cũng giàu điện giải, giúp bù nước, hỗ trợ tuần hoàn và góp phần giảm cholesterol xấu, tốt cho sức khỏe tim mạch.

Uống nước dừa nhiều có tốt không?

Dù giàu chất điện giải, việc uống nước dừa quá nhiều có thể gây mất cân bằng điện giải trong cơ thể. Nước dừa chứa lượng kali cao, nếu nạp quá mức có thể làm tăng kali trong máu, dẫn đến rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng chức năng thận, gây mệt mỏi hoặc choáng váng. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, chỉ nên uống với lượng vừa phải để tránh cơ thể bị quá tải.

Không phải ai cũng phù hợp với việc uống nước dừa thường xuyên. Một số người có thể bị đầy bụng, lạnh bụng hoặc khó chịu, nhất là khi uống sau khi vận động ngoài trời.

Ngoài ra, nước dừa cũng có thể gây dị ứng ở một số trường hợp, với biểu hiện như nổi mẩn, ngứa hoặc khó thở. Những người có cơ địa nhạy cảm nên thử lượng nhỏ trước khi sử dụng thường xuyên để tránh phản ứng không mong muốn.

Nước dừa là thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt và bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe

Uống nước dừa bao nhiêu là phù hợp?

Với người khỏe mạnh, uống khoảng 1-2 quả dừa mỗi ngày có thể mang lại lợi ích như bổ sung nước, cung cấp khoáng chất và tăng cường năng lượng. Nước dừa giúp bù nước, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cơ thể, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng hoặc sau khi hoạt động thể lực.

Tuy nhiên, nước dừa không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Việc lạm dụng có thể gây tác động ngược, vì vậy chỉ nên sử dụng ở mức vừa phải.

Những người mắc bệnh thận, cao huyết áp hoặc có nồng độ kali trong máu cao cần thận trọng khi uống nước dừa. Lượng kali dồi dào có thể khiến tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến chức năng thận hoặc làm tăng nguy cơ biến chứng.

Để đảm bảo an toàn, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu có ý định uống nước dừa thường xuyên. Việc này giúp đánh giá đúng tình trạng sức khỏe và đưa ra mức sử dụng phù hợp.

Những tác hại tiềm ẩn khi uống nước dừa thường xuyên

Dù có nhiều lợi ích, nước dừa vẫn chứa một lượng đường và carbohydrate tự nhiên. Với người mắc tiểu đường, uống nước dừa thường xuyên có thể làm tăng đường huyết, do carbohydrate chuyển hóa nhanh thành glucose trong máu.

Vì vậy, những người cần kiểm soát đường huyết nên hạn chế sử dụng hoặc chỉ uống với lượng nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước dừa vào chế độ ăn hàng ngày để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Trong giai đoạn đầu thai kỳ, cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi để thích nghi với sự phát triển của thai nhi. Mặc dù nước dừa giàu khoáng chất, nhưng do có tính hàn, việc sử dụng trong ba tháng đầu có thể gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Vì vậy, phụ nữ mang thai giai đoạn này nên cân nhắc khi uống nước dừa, tránh sử dụng quá thường xuyên.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: uống nước dừa uống nước dừa liên tục nước nước dừa hợp lý nước dừa tốt cho sức khỏe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Uống nước dừa vào buổi sáng có tác dụng gì?
VOV.VN - Nước dừa là thức uống được nhiều người yêu thích và sử dụng uống hàng ngày, vậy uống nước dừa vào buổi sáng có tác dụng gì?

Uống nước dừa mỗi ngày có tốt không? Sự thật cần biết trước khi dùng
VOV.VN - Nước dừa được nhiều người ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giàu dưỡng chất, song thói quen uống mỗi ngày liệu có thực sự tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia cho rằng, nước dừa chỉ phát huy lợi ích khi dùng đúng cách, đúng liều lượng, nếu lạm dụng có thể gây tác dụng ngược.

Uống nước dưa leo - chanh có thực sự giúp giảm cân hay chỉ là lời đồn?
VOV.VN - Những năm gần đây, nước dưa leo và chanh được nhiều người truyền tai nhau như một loại “detox” giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, uống nước dưa leo và chanh có thực sự giúp giảm cân hay không và sử dụng thế nào để đạt hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe