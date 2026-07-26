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Uống nước ép mỗi ngày có tốt bằng ăn trái cây nguyên quả?

Chủ Nhật, 15:10, 26/07/2026
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VOV.VN - Trái cây giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên ăn nguyên quả hay uống nước ép. Thực tế, quá trình ép có thể làm mất một phần dưỡng chất, đặc biệt là chất xơ, nên hai cách sử dụng không mang lại giá trị dinh dưỡng hoàn toàn giống nhau.

Nên uống nước ép hay ăn trái cây?

Cả nước ép và trái cây tươi đều cung cấp vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích ăn trái cây nguyên quả vì quá trình ép làm mất phần lớn chất xơ - thành phần giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, kiểm soát đường huyết và cân nặng. Trong khi đó, nước ép chủ yếu giữ lại nước cùng một phần vitamin và khoáng chất.

Theo khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), người trưởng thành nên ăn khoảng 2 cốc trái cây mỗi ngày. Một cốc trái cây có thể tạo ra khoảng 240 ml nước ép, nhưng nước ép, nhất là loại đóng chai, thường chứa nhiều đường và calo hơn.

Nếu chọn nước ép, nên ưu tiên trái cây tươi, không thêm đường và tự ép tại nhà để giữ lại phần tép hoặc bã. Trường hợp không thích ăn trái cây nguyên quả, nước ép có thể thay thế một phần nhưng không nên thay thế hoàn toàn. Đồng thời, cần bổ sung thêm rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ và tránh uống nước ép khi đói, nhất là với người có bệnh lý dạ dày.

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Trái cây giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên ăn nguyên quả hay uống nước ép

Lợi ích của việc ăn trái cây nguyên quả

Ăn trái cây nguyên quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ giữ được trọn vẹn hàm lượng chất xơ cùng các dưỡng chất tự nhiên. Chất xơ giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tạo cảm giác no lâu, từ đó góp phần duy trì cân nặng hợp lý.

Bên cạnh đó, trái cây tươi còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi. Những dưỡng chất này góp phần tăng cường sức khỏe tổng thể, đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Ăn trái cây như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tốt cho sức khỏe, nên kết hợp trái cây với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc trong chế độ ăn hằng ngày. Các loại trái cây như táo, cam, quýt, bưởi, lê, nho và quả mọng đều là lựa chọn tốt.

Tuy nhiên, không nên ăn hoặc uống nước ép quá nhiều vì có thể làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể. Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên ăn khoảng 400 g trái cây tươi/ngày hoặc nếu dùng nước ép thì chỉ nên uống 1-2 ly/ngày, ưu tiên nước ép nguyên chất, không thêm đường và đa dạng các loại trái cây để bổ sung đầy đủ dưỡng chất.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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