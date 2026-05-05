Uống nước lá dứa mỗi ngày, cơ thể thay đổi ra sao?

Thứ Ba, 15:15, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước lá dứa được nhiều người ưa chuộng nhờ hương thơm dễ chịu và công dụng thanh nhiệt, hỗ trợ ngủ ngon. Tuy nhiên, uống loại nước này mỗi ngày liệu có thực sự tốt hay có thể gây hại nếu lạm dụng?

Lá dứa mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Lá dứa chứa tinh dầu tự nhiên, alkaloid, glycoside cùng nhiều chất chống oxy hóa. Khi được đun lấy nước uống, các hoạt chất này hòa tan, tạo thành loại đồ uống thơm mát và có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Đây là một trong những công dụng được nhắc đến nhiều nhất của lá dứa. Một số nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ lá dứa có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường tại ruột, đồng thời hỗ trợ cơ thể sản xuất insulin tự nhiên. Nhờ đó, nước lá dứa có thể góp phần hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn, phù hợp với người mắc tiểu đường type 2 hoặc tiền tiểu đường khi sử dụng hợp lý.

Giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ người bị gout

Trong lá dứa có chứa một số hợp chất có đặc tính kháng viêm và giảm đau. Đối với người thường xuyên bị đau nhức xương khớp, tê thấp hoặc người mắc bệnh gout, nước lá dứa có thể giúp giảm cảm giác đau nhức và hỗ trợ cải thiện tình trạng sưng viêm ở khớp.

Thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ gan

Theo y học cổ truyền, lá dứa có tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ đào thải độc tố. Trong thời tiết nóng bức, nước lá dứa có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, đồng thời hỗ trợ giảm tình trạng nóng trong gây nổi mụn, rôm sảy hoặc mẩn ngứa.

uong nuoc la dua moi ngay, co the thay doi ra sao hinh anh 1
Để đảm bảo an toàn, người dùng cần sử dụng nước lá dứa đúng cách và không nên lạm dụng

Uống nước lá dứa mỗi ngày có tốt không?

Không ít người sử dụng nước lá dứa thay nước lọc hàng ngày và cho rằng đây là thói quen tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc uống nước lá dứa mỗi ngày chỉ có lợi khi sử dụng với lượng phù hợp và không lạm dụng. Bởi dù là thảo dược tự nhiên, nếu dùng quá mức vẫn có thể gây ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe.

Lợi ích khi uống nước lá dứa với lượng vừa phải

Nếu uống khoảng 1-2 ly mỗi ngày với lượng hợp lý, nước lá dứa có thể giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, làm thơm hơi thở và cải thiện tiêu hóa, giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Những rủi ro khi uống quá nhiều

Nếu uống quá nhiều, đặc biệt trên 1,5-2 lít/ngày và thay thế hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài, người dùng có thể đối mặt với một số vấn đề sức khỏe.

Hạ đường huyết quá mức

Do có tác dụng hỗ trợ giảm đường huyết, việc uống quá nhiều nước lá dứa có thể khiến đường huyết hạ thấp quá mức. Người dùng có thể gặp các biểu hiện như chóng mặt, mệt lả, run tay chân, đổ mồ hôi lạnh hoặc thậm chí ngất xỉu.

Gây áp lực cho thận

Lá dứa có đặc tính lợi tiểu. Nếu sử dụng quá nhiều, thận sẽ phải hoạt động liên tục để đào thải nước, gây tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu đêm và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Về lâu dài, điều này có thể tác động không tốt đến chức năng thận.

Mất cân bằng điện giải

Việc đi tiểu quá nhiều có thể khiến cơ thể mất nước và thất thoát các khoáng chất quan trọng như natri, kali. Điều này dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chuột rút hoặc mất cân bằng điện giải.

Dễ gây tụt huyết áp

Những người có huyết áp thấp nếu thường xuyên uống nước lá dứa đậm đặc có nguy cơ bị tụt huyết áp, gây hoa mắt, chóng mặt và suy nhược cơ thể.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng nước lá dứa

Để đảm bảo an toàn, người dùng cần sử dụng nước lá dứa đúng cách và không nên lạm dụng. Những người bị huyết áp thấp, mắc bệnh thận, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người hay lạnh bụng, tiêu chảy nên hạn chế sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Việt Nam có loại vỏ cây mùi thơm lừng, là thuốc quý nhưng ít người biết tận dụng

VOV.VN - Vỏ quế không chỉ là một loại gia vị thơm ngon, ấm áp, được sử dụng trong nhiều món ăn và đồ uống, mà còn là một kho tàng dinh dưỡng được ứng dụng trong y học cổ truyền suốt hàng nghìn năm. Khoa học hiện đại đã chứng minh những lợi ích sức khỏe phi thường của loại gia vị này.

Loại lá Việt có mùi thơm đặc trưng là "thần dược" hạ đường huyết, ngừa ung thư

VOV.VN - Lá dứa, hay còn gọi là lá nếp, không chỉ là nguyên liệu tạo hương vị thơm ngon cho các món ăn mà còn là một loại thảo dược quý giá với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Dưới đây những lợi ích bất ngờ mà lá dứa mang lại mà không phải ai cũng biết.

Loại quả được coi là chua nhất Việt Nam, ăn vào "cực bổ" lại ít người biết đến

VOV.VN - Khế tàu là loại trái cây nhiệt đới không chỉ đẹp mắt mà còn là nguồn dưỡng chất quý giá. Được ví như một "ngôi sao" dinh dưỡng, khế tàu mang lại vô số lợi ích đã được y học cổ truyền và hiện đại công nhận.

