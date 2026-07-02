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Uống nước lá ổi thay thuốc, người đàn ông Hà Nội có đường huyết tăng gấp đôi

Thứ Năm, 08:24, 02/07/2026
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VOV.VN - Tin lời chia sẻ trên mạng, người đàn ông uống nước lá ổi mỗi ngày để chữa tiểu đường thay vì dùng thuốc, khiến đường huyết tăng vọt và xuất hiện biến chứng.

Người đàn ông 43 tuổi, ở Hà Nội, phát hiện mắc tiểu đường sau một lần khám sức khỏe định kỳ. Dù điều chỉnh chế độ ăn uống, chỉ số đường huyết lúc đói của ông vẫn ở mức 8,1 mmol/l.

Lo ngại phải sử dụng thuốc trong thời gian dài, ông tìm đến các hội nhóm của người mắc tiểu đường trên mạng xã hội để học hỏi kinh nghiệm. Nhiều bài viết khẳng định chỉ cần sắc khoảng 20 lá ổi uống mỗi ngày có thể hạ đường huyết, thậm chí không cần dùng thuốc.

Tin vào phương pháp được cho là “tự nhiên”, người này bỏ qua hướng dẫn điều trị của bác sĩ, nấu nước lá ổi uống hàng ngày thay nước lọc.

3 tháng sau, người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, khát nước, sụt cân nhanh. Ban đầu, ông cho rằng việc giảm cân là dấu hiệu tích cực do lá ổi phát huy tác dụng. Chỉ khi được gia đình động viên đến bệnh viện kiểm tra, ông mới biết tình trạng bệnh đã diễn biến nặng hơn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết lúc đói của ông tăng lên hơn 11 mmol/l, cao gần gấp đôi so với trước đó. Ngoài ra, ông đã xuất hiện tổn thương đáy mắt, tăng huyết áp cùng nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến tiểu đường.

uong nuoc la oi thay thuoc, nguoi dan ong ha noi co duong huyet tang gap doi hinh anh 1
Lá ổi chỉ nên được xem là một thực phẩm hỗ trợ trong chế độ ăn uống lành mạnh. (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều bệnh nhân mới được chẩn đoán tiểu đường cũng lựa chọn các bài thuốc truyền miệng như lá ổi, lá xoài hoặc các loại thảo dược khác với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc.

Dưới góc độ dược lý hiện đại, lá ổi chứa nhiều hợp chất flavonoid, trong đó có quercetin. Hoạt chất này có khả năng ức chế enzym α-glucosidase, giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate và hỗ trợ giảm đường huyết sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu quy mô nhỏ cũng ghi nhận trà lá ổi có thể cải thiện chỉ số đường huyết và HbA1c ở người tiền tiểu đường. Tại Nhật Bản, một số sản phẩm trà lá ổi được lưu hành dưới dạng thực phẩm chức năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, những bằng chứng hiện có chưa đủ để khẳng định lá ổi là phương pháp điều trị tiểu đường. Phần lớn các nghiên cứu đều có quy mô nhỏ, thời gian theo dõi ngắn và chưa chuẩn hóa hàm lượng hoạt chất nên chưa thể thay thế các phác đồ điều trị đã được kiểm chứng.

Đặc biệt, với người mắc tiểu đường type 1, việc tự ý bỏ insulin để sử dụng lá ổi còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng. Đây là nhóm bệnh mà cơ thể gần như không còn khả năng sản xuất insulin. Nếu không được tiêm insulin đầy đủ, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Tuấn, lá ổi chỉ nên được xem là thực phẩm hỗ trợ trong chế độ ăn uống lành mạnh. Để kiểm soát bệnh hiệu quả, người mắc tiểu đường vẫn cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thường xuyên, theo dõi đường huyết định kỳ và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định.

“Tiểu đường là bệnh mạn tính cần được quản lý lâu dài bằng các phương pháp được chứng minh hiệu quả. Người bệnh có thể sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ nếu có nhu cầu, nhưng nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng để tránh những rủi ro không đáng có”, bác sĩ Tuấn khuyến cáo.

Như Loan/VTC News
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