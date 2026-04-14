中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống nước lá vối tươi mỗi ngày có tốt không?

Thứ Ba, 14:19, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước lá vối là thức uống được nhiều người yêu thích và ngày càng được dùng rộng rãi, vậy uống nước lá vối tươi có tác dụng gì?

Uống nước lá vối tươi có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cho biết, lá vối còn có tên khác là thủy ông hoặc thủy ông bồ đào, vị đắng, hơi cay, hơi chát, tính mát, đi vào các kinh can, phế, bàng quang, công dụng thanh nhiệt giải độc, hòa trung, hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, lợi thấp, sát khuẩn, tiêu viêm.

Đông y thường dùng lá vối trong điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa, chữa chướng bụng, khó tiêu, ăn uống kém, điều trị tiêu chảy, viêm đại tràng mạn tính. Ngoài ra, lá vối tươi vò nát, đun đặc để rửa, tắm, gội đầu giúp cải thiện tình trạng viêm da, chốc lở.

Các nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh trong lá vối chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe như các tinh dầu, steol, một số kháng sinh tự nhiên, cùng một số vitamin và khoáng chất.

Lá vối được chứng minh hiệu quả trong hỗ trợ điều trị gout, hỗ trợ điều trị đái tháo đường, hạ mỡ máu, tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, hỗ trợ điều trị viêm đại tràng mạn tính, hỗ trợ điều trị một số bệnh về da như lở loét, ghẻ, mẩn đỏ.

Nước lá vối là thức uống lành mạnh tốt cho sức khỏe. 

Cách sử dụng lá vối hiệu quả

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS CKI Dương Ngọc Vân cho biết, để sử dụng lá vối hiệu quả bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

Lá vối thường được đun lên lấy nước uống. Nấu lá, vỏ, nụ và hoa để chữa đầy hơi, chướng bụng, cân bằng thói quen đi đại tiện và trị viêm đại tràng.

Điều chế thành thuốc để thoa vào khớp bị sưng đau hoặc bào chế thành siro để uống giúp giảm phong thấp.

Ngoài ra, lá vối còn giúp sát trùng, điều trị vết loét, làm giảm mụn nhọt. Bệnh nhân có thể dùng chồi non giã nhuyễn hoặc đun nước uống để làm giảm bệnh viêm ngoài da.

Khi cần lấy nước uống, cần dùng khoảng 5 lá vối tươi và đun sôi cùng nước trong 20 phút, để nguội là có thể sử dụng ngay. Nếu dùng lá khô thì bạn sử dụng khoảng 6 lá, pha với khoảng 1 lít rưỡi nước và đun trong khoảng 20 phút là có thể sử dụng.

Một số công thức nước lá vối tốt cho sức khỏe

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng tư vấn, tùy vào mục đích sử dụng mà có thể phối hợp cùng các thảo dược khác:

  • Lá vối, cam thảo, lá cỏ ngọt: Tác dụng thanh nhiệt, giải khát, ổn định đường huyết.
  • Lá vối, râu ngô, cỏ tranh: Tác dụng lợi tiểu, mát gan, hỗ trợ hạ acid uric
  • Lá vối, kim ngân hoa, cam cúc hoa: Tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị viêm da, mụn nhọt.
  • Lá vối, gừng tươi, trần bì: Tác dụng kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu.

Lưu ý: Lá vối tuy nhiều tác dụng cho sức khỏe, nhưng không uống quá đặc hoặc quá nhiều, không thay thế hoàn toàn nước lọc, không uống khi bụng đói, không dùng cùng các thuốc lợi tiểu hoặc thuốc hạ đường huyết mạnh. Phụ nữ có thai, người tỳ vị hư hàn ăn uống kém, hay lạnh bụng, đầy bụng, đi ngoài nên thận trọng khi sử dụng.

Thanh Thanh/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe