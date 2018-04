Uống nước lạnh gây hại như thế nào cho sức khỏe?

Nước lạnh nằm trong khoảng từ 45 ° F đến 70 ° F (khoảng 7°C - 21°C) giúp con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu vào những ngày nóng bức. Tuy nhiên, việc uống nước lạnh thường xuyên sẽ gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Rối loạn tiêu hóa: Khi uống nước lạnh, mạch máu sẽ co lại gây ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa. Nó có thể gây rối loạn tiêu hóa, gây táo bón. Tiêu hao năng lượng:Khi uống nước lạnh, cơ thể cần năng lượng để làm ấm để cân bằng với nhiệt độ cơ thể. Làm chậm nhịp tim: Uống nước lạnh sẽ kích thích các dây thần kinh phế vị. Đây là các dây thần kinh sọ não số 10 điều khiển những hoạt động không tự nguyện của cơ thể (co giật, động kinh, nhịp tim thất thường ...). Gây ngạt mũi, cảm cúm hay sốt: Nước lạnh có thể gây ra sự tích tụ của niêm mạc đường hô hấp. Khi đó hệ miễn dịch bị giảm đi, đường hô hấp rất dễ nhiễm trùng và tăng nguy cơ đau cổ họng. Ngoài ra, nước lạnh cũng làm giảm hoạt động của các tuyến tiết dịch, gây khô, rát. Nước ấm nằm trong khoảng từ 80 ° F đến 106 ° F ( 26 °C - 41°C) thường được hấp thụ vào cơ thể khi bạn uống cà phê, trà. Giải độc cơ thể: Uống nước ấm, đặc biệt vào buổi sáng sẽ giúp loại bỏ các độc tố trong cơ thể. Để có hiệu quả mạnh hơn, bạn có thể thêm một lát chanh vào nước ấm: vitamin C sẽ làm sống lại các tế bào trong khi nước ấm sẽ giải độc cơ thể bạn. Giảm đau: Nước ấm có thể giảm những cơn đau đầu hay đau bụng do kinh nguyệt bởi nó giúp máu lưu thông tốt hơn. Khi bạn bị chuột rút cũng có thể uống một cốc nước ấm vì nó có tác dụng co giãn cơ. Giảm căng thẳng: Cortisol là một trong những hormone căng thẳng, và tăng lên khi cơ thể mất nước. Uống nước ấm sẽ giúp hệ thống thần kinh trung ương hoạt động tốt, giúp bạn giảm stress. Giảm cân: Uống nước sẽ giúp bạn giảm cân, hơn nữa, uống nước nóng sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất nhanh hơn. Cải thiện hệ tuần hoàn máu: Vấn đề lưu thông máu ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể từ huyết áp đến tim mạch. Trong khi, nước ấm vào cơ thể giúp máu được lưu thông tốt hơn. Cải thiện đường ruột: Mất nước là một trong những nguyên nhân gây táo bón. Vậy nên, hãy uống thêm nước ấm để cải thiện hệ thống đường ruột. Giảm lão hóa sớm: Đối với phụ nữ, lão hóa sớm là một trong những cơn ác mộng. Một phần nguyên nhân chính là do độc tố trong cơ thể không được loại bỏ, trong khi, nước ấm có thể loại bỏ các chất độc hại này.

