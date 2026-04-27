中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống nước muối buổi sáng: Lợi hay hại cho sức khỏe?

Thứ Hai, 09:19, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Uống nước muối có tác dụng gì là thắc mắc phổ biến khi nhiều người quan tâm đến chăm sóc sức khỏe tại nhà. Thực tế, nước muối có thể mang lại một số lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu dùng sai cách, trong khi nhiều thông tin truyền miệng chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Uống nước muối có tác dụng gì? Góc nhìn khoa học dễ hiểu

Bù nước và điện giải khi cơ thể thiếu hụt

Một trong những tác dụng rõ ràng nhất của nước muối là hỗ trợ bù nước và điện giải. Khi cơ thể mất nước do tiêu chảy, nôn ói hoặc sốt, dung dịch có chứa natri giúp duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Trong y khoa, dung dịch bù nước đường uống được sử dụng phổ biến trong các trường hợp mất nước nhẹ đến trung bình nhằm hỗ trợ phục hồi.

Hỗ trợ tiêu hóa ở mức độ nhẹ

Một số ý kiến cho rằng, nước muối loãng có thể kích thích tiêu hóa nhờ vai trò của natri trong hoạt động enzyme. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ nhẹ và không được xem là phương pháp điều trị các rối loạn tiêu hóa.

Góp phần duy trì cân bằng khoáng chất

Natri là một chất điện giải quan trọng, tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Khi sử dụng hợp lý, nước muối có thể bổ sung một lượng nhỏ khoáng chất cần thiết. Tuy vậy, trong chế độ ăn thông thường, cơ thể thường đã đủ natri nên không cần bổ sung thêm quá mức.

Có nên uống nước muối vào buổi sáng không?

Thói quen uống nước muối buổi sáng khá phổ biến nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nhiều người cho rằng, thói quen này giúp “làm sạch đường ruột” và thải độc, tuy nhiên cơ thể vốn đã có cơ chế đào thải tự nhiên qua gan, thận và hệ tiêu hóa. Nước muối chỉ nên cân nhắc sử dụng trong một số trường hợp như sau vận động mạnh gây mất nước hoặc khi có dấu hiệu mất điện giải nhẹ.

Uống nước muối có hại không? Những rủi ro cần lưu ý

Bên cạnh lợi ích, sử dụng nước muối sai cách có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Lượng natri cao dễ làm tăng nguy cơ huyết áp, gây áp lực lên thận do phải đào thải nhiều hơn, đồng thời có thể dẫn đến rối loạn cân bằng điện giải gây mệt mỏi. Những người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp hoặc bệnh thận nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cách uống nước muối đúng và an toàn

Để sử dụng an toàn, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Nên chọn nồng độ khoảng 0,9% để phù hợp với cơ thể và hạn chế kích ứng. Nước muối không thể thay thế nước lọc nên vẫn cần bổ sung đủ nước hàng ngày. Chỉ nên sử dụng khi cần thiết như trường hợp mất nước nhẹ, không dùng như thói quen thường xuyên. Nếu tự pha tại nhà, cần dùng lượng muối nhỏ, nước sạch đã đun sôi để nguội, tránh pha quá mặn và ưu tiên dung dịch pha sẵn đạt chuẩn để đảm bảo an toàn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: uống nước muối buổi sáng tác dụng của nước muối nước muối tốt cho sức khỏe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Uống nước chanh muối ấm buổi sáng: Giảm cân đúng cách hay chỉ là trào lưu?
VOV.VN - Uống nước chanh muối ấm buổi sáng được nhiều người áp dụng để hỗ trợ giảm cân và tiêu hóa, nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây hại sức khỏe, cần thực hiện khoa học và phù hợp thể trạng.

Nguy hại từ trào lưu uống nước chanh muối hột "chữa bách bệnh"
VOV.VN - Trên mạng xã hội lan truyền trào lưu uống nước chanh muối hột để chữa nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo đây là tin giả y khoa, có thể khiến người bệnh bỏ thuốc điều trị, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, hôn mê hoặc tử vong.

Dùng muối hột đúng cách, lợi cho sức khỏe nhiều hơn bạn nghĩ
VOV.VN - Muối hột là gia vị quen thuộc trong bếp Việt, không chỉ giúp món ăn đậm đà mà còn mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Nhờ ít qua tinh chế và còn giữ khoáng vi lượng tự nhiên, muối hột vẫn giữ vai trò nhất định trong chế độ ăn uống lành mạnh.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe