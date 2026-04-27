Uống nước muối buổi sáng: Lợi hay hại cho sức khỏe?

Uống nước muối có tác dụng gì? Góc nhìn khoa học dễ hiểu

Bù nước và điện giải khi cơ thể thiếu hụt

Một trong những tác dụng rõ ràng nhất của nước muối là hỗ trợ bù nước và điện giải. Khi cơ thể mất nước do tiêu chảy, nôn ói hoặc sốt, dung dịch có chứa natri giúp duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Trong y khoa, dung dịch bù nước đường uống được sử dụng phổ biến trong các trường hợp mất nước nhẹ đến trung bình nhằm hỗ trợ phục hồi.

Hỗ trợ tiêu hóa ở mức độ nhẹ

Một số ý kiến cho rằng, nước muối loãng có thể kích thích tiêu hóa nhờ vai trò của natri trong hoạt động enzyme. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ nhẹ và không được xem là phương pháp điều trị các rối loạn tiêu hóa.

Một trong những tác dụng rõ ràng nhất của nước muối là hỗ trợ bù nước và điện giải

Góp phần duy trì cân bằng khoáng chất

Natri là một chất điện giải quan trọng, tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Khi sử dụng hợp lý, nước muối có thể bổ sung một lượng nhỏ khoáng chất cần thiết. Tuy vậy, trong chế độ ăn thông thường, cơ thể thường đã đủ natri nên không cần bổ sung thêm quá mức.

Có nên uống nước muối vào buổi sáng không?

Thói quen uống nước muối buổi sáng khá phổ biến nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nhiều người cho rằng, thói quen này giúp “làm sạch đường ruột” và thải độc, tuy nhiên cơ thể vốn đã có cơ chế đào thải tự nhiên qua gan, thận và hệ tiêu hóa. Nước muối chỉ nên cân nhắc sử dụng trong một số trường hợp như sau vận động mạnh gây mất nước hoặc khi có dấu hiệu mất điện giải nhẹ.

Uống nước muối có hại không? Những rủi ro cần lưu ý

Bên cạnh lợi ích, sử dụng nước muối sai cách có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Lượng natri cao dễ làm tăng nguy cơ huyết áp, gây áp lực lên thận do phải đào thải nhiều hơn, đồng thời có thể dẫn đến rối loạn cân bằng điện giải gây mệt mỏi. Những người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp hoặc bệnh thận nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cách uống nước muối đúng và an toàn

Để sử dụng an toàn, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Nên chọn nồng độ khoảng 0,9% để phù hợp với cơ thể và hạn chế kích ứng. Nước muối không thể thay thế nước lọc nên vẫn cần bổ sung đủ nước hàng ngày. Chỉ nên sử dụng khi cần thiết như trường hợp mất nước nhẹ, không dùng như thói quen thường xuyên. Nếu tự pha tại nhà, cần dùng lượng muối nhỏ, nước sạch đã đun sôi để nguội, tránh pha quá mặn và ưu tiên dung dịch pha sẵn đạt chuẩn để đảm bảo an toàn.