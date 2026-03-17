Uống nước xạ đen có giảm mỡ máu?

Thứ Ba, 15:48, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xạ đen được nhiều người dùng vì tốt cho sức khỏe, vậy uống nước xạ đen có giảm mỡ máu?

Uống nước xạ đen có giảm mỡ máu?

Theo lương y Nguyễn Hằng (Hội Đông y Hà Nội), xạ đen là loại dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, được nhiều người sử dụng để hỗ trợ cải thiện sức khỏe.

uong nuoc xa den co giam mo mau hinh anh 1
Uống nước xạ đen có giảm mỡ máu?

Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy xạ đen có thể góp phần hỗ trợ giảm mỡ máu nhờ các hoạt chất sinh học có lợi.

Cải thiện sự cân bằng cholesterol trong cơ thể

Lương y Nguyễn Hằng cho biết, trong thành phần của xạ đen chứa flavonoid và saponin - hai hợp chất tác dụng điều hòa lipid trong máu. Những hoạt chất này có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Nhờ vậy, xạ đen góp phần cải thiện sự cân bằng cholesterol trong cơ thể.

Cơ chế hoạt động của các hợp chất này chủ yếu là ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid trong máu. Khi cholesterol xấu bị oxy hóa, chúng dễ bám vào thành mạch và hình thành mảng xơ vữa động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Việc hạn chế quá trình này giúp bảo vệ hệ tim mạch và giảm nguy cơ biến chứng.

Hỗ trợ điều hòa cholesterol và bảo vệ tim mạch

Bên cạnh flavonoid và saponin, xạ đen còn chứa hợp chất quinon - chất chống oxy hóa mạnh. Nhờ đặc tính này, xạ đen có khả năng làm chậm quá trình oxy hóa cholesterol trong thành mạch, hạn chế sự tích tụ mảng bám trong động mạch.

Khi sử dụng xạ đen đều đặn và hợp lý, dược liệu này có thể giúp duy trì chỉ số cholesterol ở mức ổn định, giảm áp lực lên hệ tim mạch và hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.

Xạ đen giúp cải thiện chức năng gan

Không chỉ tác động trực tiếp đến cholesterol, xạ đen còn hỗ trợ cải thiện chức năng gan. Gan là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và đào thải chất béo trong cơ thể.

Nhờ khả năng giải độc gan và tăng cường chức năng gan, xạ đen có thể giúp cơ thể chuyển hóa lipid hiệu quả hơn. Điều này góp phần ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ, một biến chứng thường gặp ở người có mỡ máu cao.

Cách sử dụng xạ đen để hỗ trợ giảm mỡ máu

Xạ đen có thể được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau như lá tươi, lá khô, trà túi lọc hoặc dạng viên chiết xuất. Tuy nhiên, cách phổ biến nhất vẫn là sắc nước xạ đen uống hằng ngày.

Chuẩn bị khoảng 20 – 50g lá xạ đen khô, rửa sạch dược liệu để loại bỏ bụi bẩn. Đun với 1 - 2 lít nước trong khoảng 15 -20 phút. Chắt nước uống trong ngày. Việc uống nước xạ đen duy trì trong khoảng 1 - 2 tháng kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục thường xuyên có thể giúp hỗ trợ cải thiện các chỉ số mỡ máu.

Để đạt hiệu quả tốt hơn, lương y Nguyễn Hằng khuyên người có mỡ máu cao nên hạn chế chất béo động vật, đồ chiên rán, tăng cường rau xanh, chất xơ và cá, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

xa_den.jpg

Xạ đen có thật sự “quý” như lời truyền miệng?

VOV.VN - Xạ đen là một loại dược liệu quen thuộc với nhiều người, đặc biệt ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Nhờ được lưu truyền trong dân gian với nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe, cây xạ đen thường được nhắc đến như một vị thuốc quý.

Việt Linh/VTC News
Tin liên quan

Công dụng của xạ đen và hoa đu đủ đực
Công dụng của xạ đen và hoa đu đủ đực

VOV.VN - Hoa đu đủ đực và xạ đen là hai loại dược liệu tốt cho sức khoẻ, dưới đây là công dụng của xạ đen và hoa đu đủ đực.

Công dụng của xạ đen và hoa đu đủ đực

Công dụng của xạ đen và hoa đu đủ đực

VOV.VN - Hoa đu đủ đực và xạ đen là hai loại dược liệu tốt cho sức khoẻ, dưới đây là công dụng của xạ đen và hoa đu đủ đực.

Uống nước xạ đen mỗi ngày có tốt?
Uống nước xạ đen mỗi ngày có tốt?

VOV.VN - Xạ đen là thức uống tốt cho sức khoẻ, vậy uống nước xạ đen mỗi ngày có tốt không?

Uống nước xạ đen mỗi ngày có tốt?

Uống nước xạ đen mỗi ngày có tốt?

VOV.VN - Xạ đen là thức uống tốt cho sức khoẻ, vậy uống nước xạ đen mỗi ngày có tốt không?

Bài thuốc chữa bệnh từ cây xạ đen
Bài thuốc chữa bệnh từ cây xạ đen

VOV.VN - Xạ đen là cây thuốc nam quý nhiều tác dụng với sức khỏe, dưới đây là những bài thuốc chữa bệnh từ cây xạ đen.

Bài thuốc chữa bệnh từ cây xạ đen

Bài thuốc chữa bệnh từ cây xạ đen

VOV.VN - Xạ đen là cây thuốc nam quý nhiều tác dụng với sức khỏe, dưới đây là những bài thuốc chữa bệnh từ cây xạ đen.

Cách uống xạ đen thanh lọc cơ thể
Cách uống xạ đen thanh lọc cơ thể

VOV.VN - Xạ đen được biết đến là loại dược liệu tự nhiên tốt cho sức khoẻ, vậy uống xạ đen thế nào để thanh lọc cơ thể?

Cách uống xạ đen thanh lọc cơ thể

Cách uống xạ đen thanh lọc cơ thể

VOV.VN - Xạ đen được biết đến là loại dược liệu tự nhiên tốt cho sức khoẻ, vậy uống xạ đen thế nào để thanh lọc cơ thể?

Uống nước xạ đen có tốt cho sức khoẻ?
Uống nước xạ đen có tốt cho sức khoẻ?

VOV.VN - Xạ đen là dược liệu tự nhiên quen thuộc đối với mọi người, vậy uống nước xạ đen có tốt cho sức khoẻ không?

Uống nước xạ đen có tốt cho sức khoẻ?

Uống nước xạ đen có tốt cho sức khoẻ?

VOV.VN - Xạ đen là dược liệu tự nhiên quen thuộc đối với mọi người, vậy uống nước xạ đen có tốt cho sức khoẻ không?

