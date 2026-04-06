中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống rượu tỏi để lâu, coi chừng sai lầm nhiều người mắc phải

Thứ Hai, 11:34, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rượu tỏi là bài thuốc dân gian quen thuộc, được nhiều gia đình tự ngâm và sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc để rượu tỏi quá lâu khiến không ít người băn khoăn liệu còn có thể sử dụng an toàn hay không, cũng như chất lượng của dung dịch có bị ảnh hưởng theo thời gian.

Rượu tỏi - cách kết hợp quen thuộc trong đời sống

Rượu tỏi được tạo thành khi tỏi tươi được ngâm trong rượu trong một khoảng thời gian nhất định. Trong quá trình này, các hợp chất tự nhiên từ tỏi sẽ hòa tan vào rượu, tạo nên dung dịch có mùi vị đặc trưng.

Nhiều gia đình lựa chọn cách làm này bởi nguyên liệu dễ tìm, cách thực hiện đơn giản và có thể bảo quản lâu dài. Bên cạnh đó, rượu tỏi thường được sử dụng với lượng nhỏ nên khá tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Sau khi ngâm, rượu tỏi thường có màu vàng nhạt đến vàng sẫm, trong và không xuất hiện cặn lạ nếu được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, do chứa cồn, việc sử dụng vẫn cần có sự kiểm soát về liều lượng và thời gian.

uong ruou toi de lau, coi chung sai lam nhieu nguoi mac phai hinh anh 1
Để đảm bảo an toàn, người dùng cần kiểm tra kỹ trước khi sử dụng rượu tỏi đã ngâm lâu

Ngâm lâu có còn an toàn?

Trên thực tế, rượu tỏi có thể bảo quản trong thời gian tương đối dài nhờ đặc tính của rượu giúp hạn chế sự phát triển của vi sinh vật. Nếu được ngâm đúng cách và bảo quản tốt, dung dịch vẫn có thể giữ được chất lượng sau nhiều tháng.

Dù vậy, việc để quá lâu vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm thay đổi đặc tính ban đầu. Chất lượng rượu tỏi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên liệu tỏi, nồng độ rượu, độ sạch của bình chứa và điều kiện bảo quản.

Nếu một trong các yếu tố này không đảm bảo, dung dịch có thể bị biến đổi, ảnh hưởng đến mùi vị và độ an toàn khi sử dụng. Thậm chí, trong trường hợp rượu hoặc nguyên liệu không đạt chất lượng, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe là điều không thể loại trừ.

Ngoài ra, rượu tỏi để lâu thường có màu sậm hơn, mùi nồng hơn và phần tỏi có thể mềm đi. Đây là những thay đổi tự nhiên, nhưng cần được phân biệt với dấu hiệu hư hỏng.

Nhận biết rượu tỏi không còn sử dụng được

Để đảm bảo an toàn, người dùng cần kiểm tra kỹ trước khi sử dụng rượu tỏi đã ngâm lâu. Một số dấu hiệu cho thấy dung dịch có thể đã biến chất gồm:

Mùi là yếu tố dễ nhận biết nhất. Nếu rượu tỏi xuất hiện mùi chua, mùi lạ hoặc khó chịu thay vì mùi đặc trưng ban đầu, cần thận trọng khi sử dụng.

Màu sắc cũng là dấu hiệu quan trọng. Dung dịch bị đục hoặc chuyển sang màu quá sậm bất thường có thể cho thấy chất lượng đã thay đổi.

Ngoài ra, các biểu hiện như nổi bọt khí, xuất hiện lớp váng trên bề mặt hoặc có cặn lạ trong bình cũng là dấu hiệu cảnh báo.

Tình trạng của tỏi trong bình cần được quan sát. Nếu tỏi bị nhũn, đổi màu hoặc có mùi bất thường, dung dịch không còn đảm bảo.

Bên cạnh đó, nắp bình không kín hoặc có dấu hiệu rò rỉ cũng có thể khiến không khí xâm nhập, làm ảnh hưởng đến chất lượng rượu tỏi theo thời gian.

Cẩn trọng khi sử dụng để đảm bảo an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo, dù rượu tỏi có thể bảo quản lâu, người dùng không nên chủ quan khi sử dụng sản phẩm đã ngâm trong thời gian dài. Việc kiểm tra kỹ các dấu hiệu bất thường là cần thiết để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong trường hợp có nghi ngờ về chất lượng, tốt nhất nên không tiếp tục sử dụng. Đồng thời, cần đảm bảo quy trình ngâm và bảo quản đúng cách ngay từ đầu để hạn chế tối đa rủi ro.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe