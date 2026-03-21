Uống rượu vang trước hay sau bữa ăn là tốt nhất?

Thứ Bảy, 10:51, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nên uống rượu vang trước hay sau bữa ăn là hợp lý nhất theo cả góc độ khoa học lẫn thói quen ẩm thực hiện đại?

Đây là câu hỏi nhiều người Việt quan tâm khi rượu vang ngày càng trở thành thức uống quen thuộc trong các bữa tiệc, buổi gặp gỡ hay thậm chí là bữa cơm gia đình. Không giống bia hay rượu mạnh, rượu vang gắn liền với văn hóa thưởng thức tinh tế, nên thời điểm uống có thể ảnh hưởng lớn đến hương vị, sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực.

Uống rượu vang trước hay sau bữa ăn là tốt nhất? (Ảnh: Spirit)

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ nên uống rượu vang khi nào là hợp lý nhất theo cả góc độ khoa học lẫn thói quen ẩm thực hiện đại.

Uống rượu vang trước bữa ăn thì sao?

Trong văn hóa phương Tây, việc uống một ly rượu vang nhẹ trước bữa ăn khá phổ biến. Điều này không chỉ mang tính xã giao mà còn có những lợi ích nhất định.

Lợi ích của việc uống rượu vang trước bữa ăn

- Kích thích vị giác và tiêu hóa: Một lượng nhỏ rượu vang, đặc biệt là vang trắng hoặc vang sủi, có thể giúp kích thích dịch vị và tăng cảm giác ngon miệng. Đây là lý do nhiều nhà hàng phục vụ vang như một loại “khai vị”.

- Tạo không khí thư giãn: Một ly vang nhẹ trước bữa ăn giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng sau giờ làm việc. Điều này góp phần giúp bữa ăn trở nên thoải mái, dễ chịu hơn.

- Hỗ trợ giao tiếp trong các buổi tiệc: Ở các buổi gặp gỡ xã hội, uống vang trước bữa ăn giúp phá băng không khí, tạo sự kết nối giữa mọi người.

Hạn chế khi uống rượu vang trước bữa ăn

Việc uống vang khi bụng đói có thể khiến cồn hấp thụ nhanh hơn, dễ gây say hoặc khó chịu dạ dày. Người có bệnh lý tiêu hóa hoặc gan nên hạn chế thói quen này.

Nếu uống quá nhiều trước bữa ăn, bạn có thể ăn ít hơn nhưng lại nạp nhiều calo từ rượu.

Vì vậy, nếu uống vang trước bữa ăn, bạn nên chỉ uống một lượng nhỏ và chọn loại nhẹ.

Uống rượu vang trong bữa ăn là tốt nhất

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng uống rượu vang trong bữa ăn là thời điểm hợp lý nhất, giúp cân bằng giữa thưởng thức và sức khỏe. Đây là cách uống phổ biến nhất hiện nay vì vừa an toàn vừa tăng giá trị ẩm thực. Dưới đây là những lợi ích của việc uống rượu vang trong bữa ăn:

- Giảm tốc độ hấp thụ cồn: Thức ăn trong dạ dày làm chậm quá trình hấp thụ cồn vào máu, từ đó giảm nguy cơ say và hạn chế tác động xấu lên gan.

- Tăng trải nghiệm hương vị: Rượu vang được tạo ra để kết hợp với thức ăn. Sự kết hợp đúng có thể làm nổi bật hương vị món ăn và ngược lại. Ví dụ, rượu vang đỏ thường hợp với thịt đỏ, đồ nướng.Vang trắng hợp với hải sản, món nhẹ. Vang ngọt có thể dùng với tráng miệng.

- Hỗ trợ tiêu hóa chất béo: Một số nghiên cứu cho thấy rượu vang đỏ có thể hỗ trợ tiêu hóa chất béo, giúp bữa ăn đỡ ngấy hơn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, uống quá nhiều rượu vang trong bữa ăn vẫn gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Ngoài ra nếu kết hợp sai loại rượu với món ăn, trải nghiệm vị giác có thể bị giảm.

Có nên uống rượu vang sau bữa ăn?

Việc uống rượu vang sau bữa ăn không phổ biến bằng hai thời điểm trên, nhưng vẫn được áp dụng trong một số trường hợp như:

- Khi dùng vang tráng miệng: Một số loại vang ngọt hoặc vang cường hóa được dùng sau bữa ăn như một hình thức kết thúc bữa tiệc.

- Khi muốn thư giãn nhẹ nhàng: Sau bữa ăn tối, một ly vang nhỏ có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ ngủ hơn (nếu uống điều độ).

Những rủi ro nếu uống sau bữa ăn gồm: Dễ uống quá mức vì lúc này cảm giác no làm giảm nhận thức về lượng cồn; có thể gây tăng cân nếu dùng thường xuyên, do rượu chứa nhiều calo. Ngoài ra, điều này không phù hợp với người bị trào ngược dạ dày.

Uống vang sau bữa ăn chỉ nên xem như thưởng thức nhẹ, không phải thói quen hàng ngày.

Nguyệt Ánh/VTC News
Tổng hợp
