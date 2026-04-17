Uống tam thất hàng ngày có tốt?

Thứ Sáu, 09:36, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoa tam thất được nhiều người dùng như trà thảo dược hỗ trợ giấc ngủ, tim mạch, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách có thể gây tác dụng phụ.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, cây tam thất thường sinh trưởng ở vùng núi, trong đó nụ hoa là bộ phận chứa nhiều hoạt chất có giá trị dược liệu cao nhất.

Hoa tam thất có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc phơi, sấy khô. Nhiều người nghiền thành bột mịn để tiện dùng, song cách phổ biến nhất vẫn là hãm như trà. Mỗi ngày, có thể dùng khoảng 2-4 g nụ hoa, pha với nước sôi và uống đến khi nước nhạt vị. Loại hoa này vị ngọt nhẹ, hơi đắng, mùi thơm đặc trưng nên khá dễ uống. Một số người kết hợp cùng hoa cúc để tăng hương vị và hỗ trợ thư giãn.

Trong y học cổ truyền, hoa tam thất được đánh giá có tác dụng thanh nhiệt, an thần, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Với người mất ngủ kéo dài, ngủ không sâu giấc, việc sử dụng đều đặn có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, dược liệu này còn được dùng cho người có mỡ máu, đường huyết cao hoặc chức năng gan suy giảm.

Mỗi ngày, có thể dùng khoảng 2-4 g nụ hoa, pha với nước sôi và uống đến khi nước nhạt vị (Ảnh minh họa)

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, hoa tam thất chứa một số hoạt chất tương tự nhân sâm như Rb1, Rb2. Những hợp chất này có khả năng hỗ trợ ổn định huyết áp, tác động tích cực đến hệ tim mạch và góp phần làm dịu thần kinh. Một số chiết xuất từ nụ hoa còn được sử dụng trong hỗ trợ phòng ngừa biến chứng tim mạch, tai biến mạch máu não, đồng thời cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi.

Những lưu ý khi sử dụng tam thất

Tuy nhiên, việc uống tam thất hàng ngày không đồng nghĩa với hoàn toàn an toàn. Nếu sử dụng quá liều hoặc không phù hợp với thể trạng, người dùng có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng. Phụ nữ mang thai được khuyến cáo không nên dùng do nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Chất lượng dược liệu cũng là yếu tố cần lưu ý. Trên thị trường hiện có nhiều sản phẩm nụ hoa tam thất không rõ nguồn gốc, có thể bị xử lý hóa chất. Việc sử dụng những sản phẩm này tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Người dùng nên lựa chọn nguyên liệu đảm bảo, hoặc tự phơi sấy nụ hoa chưa nở để bảo toàn hoạt chất.

Theo các chuyên gia, hoa tam thất có thể mang lại lợi ích nếu dùng đúng cách và đúng liều lượng. Trước khi sử dụng lâu dài, đặc biệt với người có bệnh nền hoặc đang điều trị, nên tham khảo ý kiến và tư vấn thầy thuốc để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Củ cây tam thất có tác dụng gì?

VOV.VN - Cây tam thất được ví quý như nhân sâm nhờ nhiều công dụng hỗ trợ tim mạch, hạ huyết áp, an thần và bổ huyết. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo không phải ai cũng nên sử dụng dược liệu này nếu không đúng cách.

Như Loan/VTC News
Tag: uống tam thất hàng ngày hoa tam thất trà thảo dược hỗ trợ sức khỏe dùng tam thất đúng cách
