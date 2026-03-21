Uống trà mỗi ngày: Lợi ít hay hại nhiều nếu dùng sai cách?

Thứ Bảy, 09:27, 21/03/2026
VOV.VN - Trà là thức uống quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng nhờ những lợi ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, trà vẫn có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn. Hiểu rõ những ảnh hưởng này giúp bạn sử dụng trà an toàn và hiệu quả hơn.

Những tác dụng phụ cần lưu ý khi uống trà

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc uống trà quá mức hoặc sai thời điểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trước hết, hàm lượng caffeine trong trà có thể gây đau đầu nếu sử dụng kéo dài với liều cao. Một số người nhạy cảm còn gặp tình trạng chóng mặt, bồn chồn hoặc lo lắng khi uống nhiều trà trong ngày.

Ngoài ra, các hợp chất như tannin trong trà có thể cản trở quá trình hấp thu sắt, đặc biệt là sắt từ thực vật. Điều này dễ gây bất lợi cho người thiếu máu hoặc có nhu cầu bổ sung sắt.

uong tra moi ngay loi it hay hai nhieu neu dung sai cach hinh anh 1
Trà mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý

Trà cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Caffeine làm giảm sản xuất melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ, dẫn đến tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu nếu uống trà vào buổi chiều hoặc tối.

Một số tác dụng phụ khác có thể gặp gồm ợ nóng, buồn nôn hoặc kích ứng dạ dày, nhất là khi uống trà lúc đói. Việc tiêu thụ nhiều caffeine còn có thể gây lệ thuộc, khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu khi giảm hoặc ngừng sử dụng.

Trong một số trường hợp, trà có thể tác động đến nhịp tim và huyết áp, do đó người có bệnh lý tim mạch cần thận trọng khi sử dụng.

Những thực phẩm không nên dùng cùng trà

Việc kết hợp trà với một số thực phẩm hoặc thảo dược có thể làm giảm hiệu quả hoặc gây tác dụng phụ. Cụ thể, không nên uống trà cùng các loại thực phẩm chức năng hoặc thảo dược có ảnh hưởng đến đông máu. Một số gia vị như tỏi, gừng, nghệ hoặc các vị thuốc như nhân sâm cũng cần hạn chế dùng chung với trà.

Bên cạnh đó, tránh kết hợp trà với rượu bia vì có thể gây kích thích thần kinh, dẫn đến tim đập nhanh, đau đầu và cảm giác bồn chồn.

Cách uống trà đúng để tốt cho sức khỏe

Để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro, người dùng nên lưu ý một số nguyên tắc khi uống trà:

Uống với lượng vừa phải, khoảng 2-3 tách mỗi ngày là phù hợp.

Không dùng trà thay thế hoàn toàn nước lọc.

Tránh uống trà khi bụng đói hoặc ngay sau bữa ăn để không ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng.

Hạn chế uống trà vào buổi chiều tối để tránh mất ngủ.

Không uống trà quá nóng, nên để nguội dưới khoảng 55-60°C trước khi sử dụng.

Có thể thấy, trà mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý. Việc kiểm soát lượng dùng, thời điểm uống và cách kết hợp thực phẩm sẽ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của thức uống này mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

tra_xanh.jpg

Uống trà xanh tác động đến huyết áp ra sao?

VOV.VN - Trà xanh không chỉ là thức uống quen thuộc mà còn có tác động tích cực đến huyết áp và sức khỏe tim mạch. Uống trà xanh đúng cách có thể giúp mạch máu thư giãn, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Uống nước trà xanh tốt cho sức khỏe, nhưng những thời điểm này không nên uống
Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?
Trà tốt cho sức khỏe, nhưng điều gì xảy ra nếu uống quá mức?
